Análise: Confrontos equilibrados em mando do Palmeiras dão confiança ao Atlético em busca de surpreender Galo tem desempenho recente consistente quando visita o time paulista

O Atlético terá uma missão difícil no Campeonato Brasileiro neste domingo (26), quando enfrenta o Palmeiras, líder isolado da competição, no Nubank Parque. Apesar do favoritismo da equipe paulista, o Galo chega respaldado por um retrospecto recente que mostra equilíbrio nos confrontos disputados em São Paulo.

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O Atlético terá uma missão difícil no Campeonato Brasileiro neste domingo (26), quando enfrenta o Palmeiras, líder isolado da competição, no Nubank Parque. Apesar do favoritismo da equipe paulista, o Galo chega respaldado por um retrospecto recente que mostra equilíbrio nos confrontos disputados em São Paulo.

Desde 2021, o Atlético tem conseguido competir em igualdade com o Palmeiras atuando como visitante. Mesmo diante de uma das equipes mais consistentes do futebol brasileiro nos últimos anos, os jogos foram marcados por placares apertados, muita disputa e poucas diferenças técnicas dentro de campo.

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Nesse período, as equipes se enfrentaram oito vezes com mando do Palmeiras, entre Campeonato Brasileiro e Copa Libertadores. O retrospecto é favorável ao time paulista, mas mostra a capacidade do Atlético de dificultar os confrontos: foram duas vitórias do Palmeiras, cinco empates e uma vitória atleticana. As duas derrotas do Galo aconteceram justamente nos dois confrontos mais recentes pelo Brasileirão.

O goleiro Everson destacou esse histórico ao projetar a partida e apontou o retrospecto como um fator que pode aumentar a confiança da equipe.

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— No histórico de 2020 para cá, a gente vem fazendo bons jogos lá e vamos em busca de tentar pontuar novamente — disse o goleiro.

Como o Atlético pode surpreender o Palmeiras?

Para sair de São Paulo com um resultado positivo, o Atlético precisará repetir o padrão apresentado nos melhores confrontos contra o Palmeiras: organização tática, linhas compactas e eficiência nas transições.

Um dos principais desafios recentes da equipe de Eduardo Domínguez tem sido suportar a pressão dos adversários quando recua suas linhas para defender a vantagem ou atuar de forma mais reativa. Foi justamente isso que aconteceu no empate por 1 a 1 com o Bahia. Após abrir o placar, o Galo baixou o bloco defensivo, perdeu intensidade e sofreu o empate em poucos minutos de pressão da equipe baiana.

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Contra o Palmeiras, esse cenário tende a ser ainda mais perigoso. A equipe de Abel Ferreira costuma ter a posse quando busca o resultado em casa e "sufoca" o adversário até encontrar o gol.

Por outro lado, quando consegue manter uma estrutura defensiva sólida e recuperar a bola com organização, o time mineiro costuma ser perigoso nos contra-ataques. Podem surgir espaços para transições rápidas, uma arma a favor do Galo.

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Outro aspecto decisivo será a eficiência nas finalizações. Eduardo Domínguez tem cobrado mais efetividade ofensiva nas entrevistas recentes. O Atlético consegue criar oportunidades, mas ainda desperdiça muitas chances e tem dificuldade para transformar o volume ofensivo em gols.

Diante do líder do campeonato, a margem para erros será pequena. Se conseguir manter a organização defensiva, encaixar os contra-ataques e aproveitar as oportunidades criadas, o Atlético terá condições de competir em certa igualdade e buscar um resultado positivo no Nubank Parque, recuperando parte dos pontos desperdiçados no empate em casa diante do Bahia.

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Palmeiras x Atlético 2025 (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Palmeiras x Atlético

O Atlético enfrenta o Palmeiras neste domingo (26), às 19h30, no Nubank Parque, em partida válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, a primeira do segundo turno.

O Galo ocupa a 11ª colocação, com 25 pontos, e busca um resultado positivo para se aproximar da parte de cima da tabela. Já o Palmeiras vive grande fase na competição, lidera de forma isolada, com 44 pontos, e tenta manter a vantagem na ponta do campeonato diante de sua torcida.

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