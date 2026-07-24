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Atlético anuncia a contratação de atacante uruguaio do Bragantino: veja detalhes

Centroavante de 24 anos chega a Belo Horizonte nos próximos dias

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
24/07/2026 13:59
Atualizado há 0 minutos
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CAMPEONATO BRASILEIRO / RED BULL BRAGANTINO x BOTAFOGO
Thiago Borbas ( Foto : Luis Moura / WPP)
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O Atlético surpreendeu na tarde desta sexta-feira (24) e anunciou seu segundo reforço na janela de transferências. O Galo acertou a contratação do atacante uruguaio Thiago Borbas, de 24 anos.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

O Atlético surpreendeu na tarde desta sexta-feira (24) e anunciou seu segundo reforço na janela de transferências. O Galo acertou a contratação do atacante uruguaio Thiago Borbas, de 24 anos.

No anúncio oficial, o clube informou que chegou a um acordo com o Red Bull Bragantino e o Real Oviedo para a contratação do jogador. O negócio foi fechado por empréstimo, com opção de compra.

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Thiago Borbas desembarca em Belo Horizonte nos próximos dias para realizar exames médicos e assinar contrato com o Atlético.

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Quem é Thiago Borbas, reforço do Atlético?

Thiago Borbas chega ao Atlético vinculado ao Red Bull Bragantino, clube com o qual tem contrato até o fim de 2027. Nos últimos seis meses, o atacante atuou por empréstimo no Real Oviedo, da Espanha, mas teve pouco espaço. Foram 12 partidas disputadas, todas saindo do banco de reservas, sem marcar gols e com apenas 168 minutos em campo.

Antes de desembarcar no futebol brasileiro, Borbas ganhou destaque no River Plate-URU. Em 2022, foi o artilheiro do Campeonato Uruguaio ao balançar as redes 18 vezes em 26 jogos, desempenho que despertou o interesse do Bragantino. Pelo clube que o revelou, acumulou 29 gols em 94 partidas.

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Desde que chegou ao Massa Bruta, o uruguaio entrou em campo 134 vezes, marcou 27 gols e distribuiu seis assistências.

Thiago Borbas (Ari Ferreira/Redbull Bragantino
Thiago Borbas (Ari Ferreira/Redbull Bragantino

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