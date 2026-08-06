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Thiago Borbas é apresentado no Atlético e explica suas principais características

Atacante uruguaio tem contrato de empréstimo com o Galo até o fim de 2026

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
06/08/2026 14:47
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Thiago Borbas (Foto: Artur Henrique / Lance!)
Thiago Borbas (Foto: Artur Henrique / Lance!)
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O novo atacante do Atlético, Thiago Borbas, foi apresentado nesta quinta-feira (6), na Cidade do Galo. Durante a entrevista coletiva, o uruguaio de 24 anos falou sobre suas principais características, comentou como gosta de atuar dentro de campo e garantiu que está pronto para estrear pelo Galo.
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O novo atacante do Atlético, Thiago Borbas, foi apresentado nesta quinta-feira (6), na Cidade do Galo. Durante a entrevista coletiva, o uruguaio de 24 anos falou sobre suas principais características, comentou como gosta de atuar dentro de campo e garantiu que está pronto para estrear pelo Galo.

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Centroavante de origem, Borbas destacou que sua principal qualidade é atacar os espaços e chegar à área para finalizar. Além disso, ressaltou que também está disposto a contribuir na marcação quando necessário.

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— A chegada na área, a penetração, acho que são meus pontos positivos. Fazer a diagonal e, se precisar sustentar (ajudar a defesa), não há problema nenhum. Acho que essas são as minhas principais características — disse o atacante.

Questionado sobre sua condição física, Borbas afirmou que chega ao Atlético em boas condições e se colocou à disposição do técnico Eduardo Domínguez para fazer sua estreia assim que for necessário.

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— Me sinto muito bem fisicamente. Estou treinando bem diariamente, passando por um processo de adaptação, mas é um processo curto, pois eu estava me preparando bem. Então, acho mais fácil me adaptar. Estou à disposição do treinador e, quando ele quiser, pode contar comigo — afirmou.

Borbas também comentou sobre o momento da carreira. Após uma passagem com pouco espaço pelo Real Oviedo, da Espanha, o atacante vê no Atlético a oportunidade de retomar o bom futebol e voltar a balançar as redes.

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— Cheguei na metade da temporada (no Real Oviedo), serviu como experiência. Sou um cara muito jovem e com vontade de ressurgir na carreira. Nenhum lugar melhor que o Galo para voltar a fazer gols — concluiu.

Thiago Borbas Atlético apresentado (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Carreira de Thiago Borbas, reforço do Atlético

Novo reforço do Atlético, Thiago Borbas chega ao clube por empréstimo junto ao Red Bull Bragantino, com quem tem contrato válido até o fim de 2027. O atacante uruguaio passou os últimos seis meses defendendo o Real Oviedo, da Espanha, mas recebeu poucas oportunidades. Foram 12 partidas, todas como reserva, somando apenas 168 minutos em campo e sem marcar gols.

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A melhor fase da carreira de Borbas aconteceu no River Plate-URU. Em 2022, o centroavante foi o artilheiro do Campeonato Uruguaio, com 18 gols em 26 partidas, desempenho que chamou a atenção do Bragantino. Ao todo, pelo clube uruguaio, disputou 94 jogos e marcou 29 gols.

Contratado pelo Bragantino em 2023, o atacante acumulou 134 partidas pela equipe paulista. Nesse período, balançou as redes 27 vezes e contribuiu ainda com seis assistências.

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