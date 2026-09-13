Análise: Atlético encontra eficiência e é fatal para voltar a vencer no Brasileirão

O Atlético soube aproveitar as oportunidades que criou e foi efetivo nos momentos decisivos para construir a vantagem e sair vitorioso. A vitória por 3 a 1 sobre o Fluminense mantém o Galo vivo na luta por uma vaga na Libertadores do próximo ano, principal objetivo da equipe no Campeonato Brasileiro.

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Primeiro tempo

O primeiro tempo começou em um cenário de equilíbrio, com as duas equipes buscando o ataque e deixando o jogo bastante aberto. O Atlético procurava explorar principalmente os lados do campo, com Bernard pela esquerda e Cuello pela direita. O argentino era uma das principais válvulas ofensivas do time, atacando a profundidade e tentando levar vantagem nos duelos individuais.

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Um ponto interessante foi a mudança no posicionamento do Atlético na saída de bola. Depois dos problemas apresentados nos últimos jogos, Fred e Castaño recuaram alguns metros para participar mais da construção. A ideia era aproximar os dois do setor defensivo e oferecer mais opções de passe, dando maior qualidade à primeira fase de organização e evitando uma saída excessivamente previsível.

Com o passar dos minutos, porém, o ritmo diminuiu. O Atlético passou a permitir que o Fluminense tivesse mais controle da bola e encontrou dificuldades para transformar sua posse em ações ofensivas mais efetivas. O Galo demorou para finalizar e só conseguiu sua primeira conclusão aos 25 minutos, um reflexo da dificuldade da equipe para dar sequência às jogadas no último terço.

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A partir da primeira finalização, o Atlético cresceu e passou a se impor mais ofensivamente. Fred ganhou protagonismo na construção, sendo responsável por acelerar o jogo e encontrar espaços com passes em profundidade. O camisa 7 conseguiu criar algumas situações de perigo, mas o time voltou a apresentar um problema que já havia aparecido em outros momentos: a falta de eficiência no último passe e, principalmente, no acabamento das jogadas.

Assim, o Atlético terminou o primeiro tempo com uma produção ofensiva maior do que no início, mas sem conseguir transformar o crescimento na partida em vantagem no placar. A equipe encontrou caminhos para chegar ao ataque, especialmente com Fred e pelas laterais, mas faltou precisão para concluir as oportunidades criadas.

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Cuello e Arana em Galo x Flu (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Segundo tempo

Na segunda etapa, o Atlético voltou com uma postura mais agressiva e passou a propor o jogo. O Galo aumentou o volume ofensivo e utilizou bastante as laterais para buscar a profundidade e, a partir dela, encontrar passes para dentro da área.

Apesar do maior domínio, o Atlético ainda apresentava uma dificuldade que havia aparecido no primeiro tempo: o acabamento das jogadas. A equipe conseguia chegar ao ataque, mas faltava alguém para aparecer no momento decisivo e transformar as oportunidades em gol.

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Até que Reinier apareceu. O meia não é centroavante de origem, mas ocupou bem o espaço e colocou o Atlético na frente. Após receber de Cuello na entrada da área, o camisa 19 acertou um belo chute e marcou um golaço. Reinier, que entrou na vaga de Cassierra, vem aproveitando as oportunidades e aumentando a disputa por espaço no setor ofensivo.

O gol deu ainda mais confiança ao Atlético, que aumentou a pressão sobre o Fluminense. E a intensidade atleticana rapidamente deu resultado. Na saída de bola, Freytes tentou driblar após receber o passe e acabou desarmado por Cuello. O atacante ficou cara a cara com Fábio e apenas deslocou o goleiro para ampliar.

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Em apenas dois minutos, o Atlético transformou um jogo em que encontrava dificuldades para concluir suas jogadas em uma vantagem de dois gols. O mérito do Galo esteve também na capacidade de aproveitar o momento e os erros do adversário, sem diminuir a intensidade imediatamente após abrir o placar.

Mesmo em vantagem, o Atlético manteve uma postura ofensiva por alguns minutos e continuou buscando o ataque. Com o passar do tempo, porém, o Fluminense passou a ter mais posse de bola e tentou assumir o controle da partida, mas encontrou muitas dificuldades para criar situações claras.

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O Atlético, mais confortável com o resultado, passou a administrar melhor o jogo e ainda encontrou espaço para ampliar. Vitão aproveitou uma sobra na área e marcou seu primeiro gol como profissional, consolidando a vitória atleticana. O Fluminense ainda descontou no fim, mas não teve forças para buscar uma reação.

No fim, o Galo foi eficiente nos momentos decisivos. Mesmo com algumas dificuldades no acabamento das jogadas, a equipe esteve ligada para aproveitar as oportunidades e os erros do adversário. A vitória por 3 a 1 também representa uma resposta após duas derrotas consecutivas e dá novo ânimo ao Atlético para o confronto decisivo contra o Santos, na próxima quarta-feira, pela Sul-Americana.

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Reinier em Galo x Flu (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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