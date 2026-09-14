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Foco total na decisão: Confira a programação semanal do Atlético

Galo vive uma das semanas mais decisivas da temporada

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
14/09/2026 11:32
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Jogadores em treino no Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Jogadores em treino no Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)
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O Atlético terá pela frente uma das semanas mais importantes da temporada. A equipe disputa o jogo decisivo das quartas de final da Copa Sul-Americana contra o Santos, precisando reverter a desvantagem para seguir vivo na competição continental. Além disso, o Galo ainda terá um compromisso pelo Campeonato Brasileiro no fim de semana.
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O Atlético terá pela frente uma das semanas mais importantes da temporada. A equipe disputa o jogo decisivo das quartas de final da Copa Sul-Americana contra o Santos, precisando reverter a desvantagem para seguir vivo na competição continental. Além disso, o Galo ainda terá um compromisso pelo Campeonato Brasileiro no fim de semana.

O Atlético recebe o Santos na próxima quarta-feira (17), às 19h, na Arena MRV. O Galo precisa reverter o resultado de 2 a 0 sofrido no jogo de ida, na última semana, na Vila Belmiro.

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Uma vitória por dois gols de diferença leva a decisão para os pênaltis, enquanto um triunfo por três ou mais gols classifica o Atlético diretamente para a semifinal. Qualquer outro resultado elimina o Galo e encerra o sonho da conquista continental.

A missão do Atlético é complexa, uma vez que o Santos vive grande fase na temporada. A equipe paulista foi derrotada apenas uma vez nos últimos dez jogos. No entanto, o Galo conta com a força da Arena MRV, onde é praticamente imbatível na temporada, para buscar a remontada na competição.

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Após o duelo decisivo, o Atlético ainda terá um compromisso pelo Brasileirão. O Galo recebe a lanterna Chapecoense no próximo sábado (20), às 16h, na Arena MRV, em busca de mais três pontos para seguir na luta por uma vaga na Libertadores via Campeonato Brasileiro.

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Agenda semanal do Atlético

Confira os compromissos do Galo na semana:

Segunda-Feira (14) - Treino na Cidade do Galo às 10h
Terça-Feira (15) - Treino na Cidade do Galo às 15h30
Quarta-Feira (16) - Atlético x Santos às 19h - Volta - quartas de final - Arena MRV
Quinta-Feira (17) - Treino na Cidade do Galo às 10h
Sexta-Feira (18) - Treino na Cidade do Galo às 10h
Sábado (19) Atlético x Chapecoense às 16h - 28° rodada do Campeonato Brasileiro (Arena MRV)
Domingo (20) - Livre / Folga

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Igor Gomes e Tomás Perez treinamento Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Igor Gomes e Tomás Perez treinamento Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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