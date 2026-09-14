Jogadores do Atlético apostam na força da torcida para virada: 'Principal jogador'

O Atlético vai precisar muito do seu torcedor para reverter a desvantagem contra o Santos na Copa Sul-Americana. Reinier, Fred e Vitor Hugo ressaltaram a força da torcida atleticana na Arena MRV e a importância do apoio para buscar a virada e avançar na competição continental.

O Atlético foi derrotado por 2 a 0 no jogo de ida e precisará reverter o resultado. Uma vitória por dois gols de diferença leva a decisão para os pênaltis, enquanto um triunfo por três ou mais gols classifica o Atlético diretamente para a semifinal. Qualquer outro resultado elimina o Galo e encerra o sonho da conquista continental.

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No entanto, o Galo é muito forte em casa, e os jogadores apostam na conexão com a torcida para buscar a virada no confronto. Reinier destacou que a torcida será o "principal jogador" do Atlético contra o Santos e lembrou que a força dos atleticanos já foi demonstrada recentemente no clássico contra o Cruzeiro, pela Copa do Brasil:

— A torcida vai ser nosso principal jogador dentro de campo na quarta-feira, a gente precisa deles. Eles já mostraram a força que eles têm no clássico na Copa do Brasil. Juntando a força da torcida com a gente acreditando na gente, vai ser uma linda quarta-feira e a gente tem total condições de virar o jogo — disse.

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Fred também ressaltou a importância da partida para a temporada e reforçou o foco do elenco na busca pela classificação:

— Sabemos que é um jogo importante para nós, para nossa temporada, para a nossa torcida. Estamos focados, vamos procurar ganhar. Jogar aqui (Arena MRV), para os outros times, eles sabem que é muito difícil. Estamos focados para fazer uma boa partida quarta-feira e vamos buscar a classificação — disse o meia.

Vitor Hugo também afirmou que a Arena MRV estará em clima de decisão para ajudar o Atlético na busca pela classificação:

— Descansar e, a partir de amanhã, foco total, porque quarta-feira aqui nessa Arena vai pegar fogo e, se Deus quiser, a gente vai buscar nossa classificação — disse o zagueiro.

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Reinier e Pascini comemoram gol na Arena MRV (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Atlético x Santos

O Atlético recebe o Santos na próxima quarta-feira (16), às 19h, na Arena MRV, pela partida de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana. No jogo de ida, o time paulista venceu por 2 a 0.

Quem avançar no confronto enfrentará o vencedor do duelo entre Cienciano, do Peru, e Montevideo City Torque, do Uruguai.

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