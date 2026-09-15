Cuca volta a enfrentar Atlético-MG como treinador do Santos e leva vantagem; entenda
Técnico do Peixe tem retrospecto geral positivo contra o ex-clube, mas busca quebrar tabu como visitante
O técnico Cuca, no comando do Santos desde março de 2026, volta a reencontrar o Atlético-MG, clube que mais dirigiu na carreira. O Peixe enfrenta o Galo nesta quarta-feira (16), às 19h (de Brasília), na Arena MRV, no jogo de volta das quartas de final da Sul-Americana. O alvinegro praiano venceu o confronto de ida por 2 a 0, garantindo vantagem e reforçando o retrospecto positivo do treinador diante dos mineiros.
Em suas três passagens pela Vila Belmiro, somando mais de 120 jogos no cargo, Cuca enfrentou o Atlético-MG em sete oportunidades no comando do Peixe, registrando quatro vitórias e três derrotas, um aproveitamento de 57%.
Cuca pelo Peixe vs Atlético-MG:
- 7 jogos;
- 4 vitórias | 0 empates | 3 derrotas;
- 57% de aproveitamento;
- 12 gols marcados;
- 11 gols sofridos.
Todas as vitórias do treinador sobre o Galo dirigindo o Peixe ocorreram em domínios do Peixe. Em cinco jogos como mandante, foram quatro triunfos e apenas uma derrota. Por outro lado, Cuca nunca venceu a equipe mineira em Belo Horizonte comandando o Santos: são duas derrotas em dois jogos, ambas por dois gols de diferença, segundo dados do Sofascore.
Como mandante:
- 5 jogos;
- 4 vitórias | 0 empates | 1 derrota;
- 80% de aproveitamento;
- 11 gols marcados;
- 6 gols sofridos.
Como visitante:
- 2 jogos;
- 2 derrotas;
- 0% de aproveitamento;
- 1 gol marcado;
- 5 gols sofridos.
Retrospecto de Cuca como visitante contra o Galo
Cuca deixou o comando do Atlético-MG em agosto de 2025, contabilizando 286 partidas oficiais ao longo de quatro passagens. Como adversário e visitante contra o Galo, o treinador soma dez partidas na carreira, com duas vitórias, quatro empates e quatro derrotas (33% de aproveitamento).
Nas últimas cinco vezes em que visitou a equipe mineira por diferentes clubes, Cuca empatou três e perdeu duas, justamente os dois tropeços à frente do Peixe.
Últimos 5 jogos de Cuca como visitante vs Atlético-MG:
- Atlético-MG 2 x 0 Santos — Brasileirão 2020
- Atlético-MG 1 x 1 São Paulo — Brasileirão 2019
- Atlético-MG 3 x 1 Santos — Brasileirão 2018
- Atlético-MG 1 x 1 Palmeiras — Brasileirão 2017
- Atlético-MG 1 x 1 Palmeiras — Brasileirão 2016
Cuca como visitante vs Atlético-MG (Geral):
- 10 gols marcados;
- 10 jogos;
- 14 gols sofridos;
- 2 vitórias | 4 empates | 4 derrotas;
- 33% de aproveitamento.
Situação do Peixe na Sul-Americana
O time comandado por Cuca venceu o Atlético-MG por 2 a 0 na partida de ida das quartas de final da Sul-Americana. O duelo de volta decisivo será nesta quarta-feira (16), às 19h (de Brasília), na Arena MRV. O Santos pode perder por até um gol de diferença para avançar à semifinal da competição. Com um empate ou vitória simples, o peixe também garante a vaga. Porém, se perder por dois gols de diferença, a decisão vai para as penalidades; se perder por três ou mais gols, estará eliminado.
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