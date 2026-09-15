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Cuca volta a enfrentar Atlético-MG como treinador do Santos e leva vantagem; entenda

Técnico do Peixe tem retrospecto geral positivo contra o ex-clube, mas busca quebrar tabu como visitante

PorVinícius Espirito Santo SpadaAndré Carbone
São Paulo (SP)
15/09/2026 05:30
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Cuca treinador do Santos desde março de 2026.
Cuca treinador do Santos desde março de 2026 - (Foto: Jota Erre/AGIF/Folhapress)

O técnico Cuca, no comando do Santos desde março de 2026, volta a reencontrar o Atlético-MG, clube que mais dirigiu na carreira. O Peixe enfrenta o Galo nesta quarta-feira (16), às 19h (de Brasília), na Arena MRV, no jogo de volta das quartas de final da Sul-Americana. O alvinegro praiano venceu o confronto de ida por 2 a 0, garantindo vantagem e reforçando o retrospecto positivo do treinador diante dos mineiros.

Em suas três passagens pela Vila Belmiro, somando mais de 120 jogos no cargo, Cuca enfrentou o Atlético-MG em sete oportunidades no comando do Peixe, registrando quatro vitórias e três derrotas, um aproveitamento de 57%.

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Cuca pelo Peixe vs Atlético-MG:

  1. 7 jogos;
  2. 4 vitórias | 0 empates | 3 derrotas;
  3. 57% de aproveitamento;
  4. 12 gols marcados;
  5. 11 gols sofridos.

Todas as vitórias do treinador sobre o Galo dirigindo o Peixe ocorreram em domínios do Peixe. Em cinco jogos como mandante, foram quatro triunfos e apenas uma derrota. Por outro lado, Cuca nunca venceu a equipe mineira em Belo Horizonte comandando o Santos: são duas derrotas em dois jogos, ambas por dois gols de diferença, segundo dados do Sofascore.

Como mandante:

  1. 5 jogos;
  2. 4 vitórias | 0 empates | 1 derrota;
  3. 80% de aproveitamento;
  4. 11 gols marcados;
  5. 6 gols sofridos.

Como visitante:

  1. 2 jogos;
  2. 2 derrotas;
  3. 0% de aproveitamento;
  4. 1 gol marcado;
  5. 5 gols sofridos.

Retrospecto de Cuca como visitante contra o Galo

Cuca deixou o comando do Atlético-MG em agosto de 2025, contabilizando 286 partidas oficiais ao longo de quatro passagens. Como adversário e visitante contra o Galo, o treinador soma dez partidas na carreira, com duas vitórias, quatro empates e quatro derrotas (33% de aproveitamento).

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Nas últimas cinco vezes em que visitou a equipe mineira por diferentes clubes, Cuca empatou três e perdeu duas, justamente os dois tropeços à frente do Peixe.

Últimos 5 jogos de Cuca como visitante vs Atlético-MG:

  • Atlético-MG 2 x 0 Santos — Brasileirão 2020
  • Atlético-MG 1 x 1 São Paulo — Brasileirão 2019
  • Atlético-MG 3 x 1 Santos — Brasileirão 2018
  • Atlético-MG 1 x 1 Palmeiras — Brasileirão 2017
  • Atlético-MG 1 x 1 Palmeiras — Brasileirão 2016

Cuca como visitante vs Atlético-MG (Geral):

  1. 10 gols marcados;
  2. 10 jogos;
  3. 14 gols sofridos;
  4. 2 vitórias | 4 empates | 4 derrotas;
  5. 33% de aproveitamento.

Situação do Peixe na Sul-Americana

O time comandado por Cuca venceu o Atlético-MG por 2 a 0 na partida de ida das quartas de final da Sul-Americana. O duelo de volta decisivo será nesta quarta-feira (16), às 19h (de Brasília), na Arena MRV. O Santos pode perder por até um gol de diferença para avançar à semifinal da competição. Com um empate ou vitória simples, o peixe também garante a vaga. Porém, se perder por dois gols de diferença, a decisão vai para as penalidades; se perder por três ou mais gols, estará eliminado.

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Cuca com a equipe do Santos
Cuca com a equipe do Santos - (Foto: Mauricio De Souza/AGIF/Folhapress)

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