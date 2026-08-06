Kevin Castaño no Atlético: Paulo Bracks abre o jogo sobre negociação Volante colombiano do River Plate está na mira do Galo

Nesta quarta-feira (6), a imprensa esteve na Cidade do Galo para acompanhar a apresentação do novo reforço Thiago Borbas e parte do treinamento do Atlético. Após a atividade, o CSO de futebol do clube, Paulo Bracks, falou com os jornalistas e confirmou que o Galo negocia a contratação do volante Kevin Castaño, do River Plate.

Nesta quarta-feira (6), a imprensa esteve na Cidade do Galo para acompanhar a apresentação do novo reforço Thiago Borbas e parte do treinamento do Atlético. Após a atividade, o vice presidente de futebol Paulo Bracks, falou com os jornalistas e confirmou que o Galo negocia a contratação do volante Kevin Castaño, do River Plate.

Bracks revelou que as conversas entre os clubes já acontecem há alguns dias e explicou que a negociação é por um empréstimo, e não por uma transferência em definitivo. Veja:

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— A gente confirma que estamos em negociação com o River Plate há alguns dias, pelas características, pelo perfil e pelas condições do negócio. Seria um negócio temporário, não definitivo. Já estamos há alguns dias negociando e, se tiver algum desfecho, positivo ou negativo, eu passo para vocês — afirmou o dirigente

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Quem é Castaño, na mira do Atlético?

Kevin Castaño é um volante de origem, com características mais defensivas e atuação à frente da zaga. Revelado pelo Rionegro Águilas, da Colômbia, o jogador também acumulou passagens por Cruz Azul, do México, e Krasnodar, da Rússia, antes de chegar ao River Plate.

Na equipe argentina, o colombiano começou tendo oportunidades como titular, mas perdeu espaço recentemente após a chegada do técnico Eduardo Coudet. Diante do novo cenário, o River Plate passou a considerar a possibilidade de negociar o atleta por empréstimo, modelo de negócio que está sendo discutido com o Atlético.

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Além da carreira em clubes, Castaño é presença frequente na Seleção Colombiana. Dono da camisa 5 da equipe nacional, o volante disputou a Copa do Mundo de 2026 e entrou em campo em duas partidas do torneio.

Kevin Castaño em campo pela seleção colombiana (Foto: Reprodução)



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