Domínguez ressalta importância de Cuello mas exalta força do grupo do Atlético
Treinador elogiou o atacante mas frisou o coletivo da equipe mineira
O Atlético venceu o Fluminense por 3 a 1 neste sábado, na Arena MRV, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a partida, o técnico Eduardo Domínguez falou sobre o resultado e analisou a boa fase e o desempenho de Cuello, que esteve perto de deixar o clube para atuar no futebol europeu. O treinador exaltou o atacante, mas ressaltou principalmente a força do grupo do Atlético.
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Eduardo Domínguez iniciou a entrevista falando sobre a pancada sofrida por Cuello durante a partida. O treinador tranquilizou e afirmou que o jogador sofreu apenas uma pancada, mas será reavaliado nos próximos dias:
— Tomou uma pancada e tem a dor normal de uma pancada. Vamos esperar amanhã para ver como ele se sente e tomar a decisão — disse.
Domínguez também falou sobre Cuello, as propostas recebidas pelo atacante para deixar o Atlético e destacou a importância do jogador para a equipe. Apesar dos elogios ao argentino, o treinador fez questão de ressaltar a força coletiva do grupo atleticano:
— Na entrevista pré-jogo falei da importância dele, não só pelos dados que estão ali para saber seu rendimento, mas também pela importância dentro do vestiário, para o grupo. Hoje falamos com o grupo que temos que ajudar o time a todo tempo, os que entram e os que não entram. Temos que ajudar o grupo, pois é ele que te leva a lugares como na semana passada, com o Cuello [na ocasião em que recebeu proposta para sair do Atlético]. A qualidade que ele tem, mas o grupo levou ele — iniciou.
— Temos que ter a tranquilidade de que, fazendo as coisas bem, elas vão acontecer. Pé no chão, saber o que estamos fazendo e como estamos trabalhando. Queremos jogar e representar o torcedor. Isso é muito mais importante do que as individualidades. Elas vão crescer e florescer, mas é o grupo que vai sair à frente — finalizou
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