Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Domínguez ressalta importância de Cuello mas exalta força do grupo do Atlético

Treinador elogiou o atacante mas frisou o coletivo da equipe mineira

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
12/09/2026 19:25
Favorite o Lance! no Google
Domínguez em Galo x Flu Arena MRV (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Domínguez em Galo x Flu Arena MRV (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Ver Resumo da matéria por IA
O Atlético venceu o Fluminense por 3 a 1 neste sábado, na Arena MRV, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a partida, o técnico Eduardo Domínguez falou sobre o resultado e analisou a boa fase e o desempenho de Cuello, que esteve perto de deixar o clube para atuar no futebol europeu. O treinador exaltou o atacante, mas ressaltou principalmente a força do grupo do Atlético.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

O Atlético venceu o Fluminense por 3 a 1 neste sábado, na Arena MRV, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a partida, o técnico Eduardo Domínguez falou sobre o resultado e analisou a boa fase e o desempenho de Cuello, que esteve perto de deixar o clube para atuar no futebol europeu. O treinador exaltou o atacante, mas ressaltou principalmente a força do grupo do Atlético.

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

Eduardo Domínguez iniciou a entrevista falando sobre a pancada sofrida por Cuello durante a partida. O treinador tranquilizou e afirmou que o jogador sofreu apenas uma pancada, mas será reavaliado nos próximos dias:

continua após a publicidade

— Tomou uma pancada e tem a dor normal de uma pancada. Vamos esperar amanhã para ver como ele se sente e tomar a decisão — disse.

Domínguez também falou sobre Cuello, as propostas recebidas pelo atacante para deixar o Atlético e destacou a importância do jogador para a equipe. Apesar dos elogios ao argentino, o treinador fez questão de ressaltar a força coletiva do grupo atleticano:

— Na entrevista pré-jogo falei da importância dele, não só pelos dados que estão ali para saber seu rendimento, mas também pela importância dentro do vestiário, para o grupo. Hoje falamos com o grupo que temos que ajudar o time a todo tempo, os que entram e os que não entram. Temos que ajudar o grupo, pois é ele que te leva a lugares como na semana passada, com o Cuello [na ocasião em que recebeu proposta para sair do Atlético]. A qualidade que ele tem, mas o grupo levou ele — iniciou.

continua após a publicidade

— Temos que ter a tranquilidade de que, fazendo as coisas bem, elas vão acontecer. Pé no chão, saber o que estamos fazendo e como estamos trabalhando. Queremos jogar e representar o torcedor. Isso é muito mais importante do que as individualidades. Elas vão crescer e florescer, mas é o grupo que vai sair à frente — finalizou

Domínguez em Galo x Flu (Foto: Gilson Lobo / Atlético)
MG - BELO HORIZONTE - 12/09/2026 - BRASILEIRO A 2026, ATLETICO-MG X FLUMINENSE - Eduardo Dominguez tecnico do Atletico-MG durante partida contra o Fluminense no estadio Arena MRV pelo campeonato Brasileiro A 2026. c

🔥 Até R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Vitão celebra gol (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Atlético Mineiro

Vitão celebra primeiro gol e momento especial no Atlético: 'Sonho realizado'

Há 2 minutos
Reinier abriu o placar em Atlético MG x Fluminense

Futebol Nacional

Veja gols em Atlético x Fluminense: Galo marca três no segundo tempo

Há 1 hora
Reinier em Galo x Flu (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Futebol Nacional

Atlético se impõe no segundo tempo e vence o Fluminense no Brasileirão

Há 1 hora
Atlético x Flu (Foto: Artur Henrique / Lance!)

Atlético Mineiro

Atlético está escalado para enfrentar o Fluminense pelo Brasileirão

Há 4 horas
Mercado da Bola do Lance!

Futebol Nacional

Janela do Brasileirão encerrada: veja quem mais gastou e todas as negociações

Há 7 horas
Atlético-MG x Flu (Fotos: Flickr Atlético e Flu)

Futebol Nacional

Atlético e Fluminense se enfrentam com foco dividido antes de decisões continentais

Há 12 horas
Mais LANCE!
Patrick volta a ser opção (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Atlético empresta volante a equipe da Série A: veja detalhes

Brasileirão Série A 2026 - Atlético Mineiro x Fluminense

Atlético-MG x Fluminense: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Domínguez treino no Galo (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Domínguez deve escalar força máxima do Atlético contra o Fluminense: veja opções

Fred comemora gol pelo Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Atlético alcança sonho e faz apostas pontuais na janela: veja o balanço

Hulk pelo Flu (reprodução Instagram Hulk)

Por que Hulk não pode enfrentar o Atlético pelo Fluminense? Entenda o contrato

Bahia e Remo encerram a 27ª rodada do campeonato na segunda-feira (14) (Foto: Rubens Chiri e Paulo Pinto/Saopaulofc.net)

IA crava resultados e líder da 27ª rodada do Brasileirão

Arena MRV setembro laranja Atlético (reprodução Atlético)

Atlético prepara ações especiais para o mês da pessoa com deficiência: confira

Estádio Nacional Mané Garrincha, em Brasília

Por que o Mané Garrincha será palco da final da Copa do Brasil

Borbas celebra gol (Foto: Gilson Lobo/AGIF/Folhapres)

Atlético-MG decide semifinal de Copa do Brasil em casa; veja números

Troféu da Copa do Brasil na sede da CBF

Copa do Brasil: veja aproveitamento dos times dentro e fora de casa

Estádio Mané Garrincha

CBF confirma Mané Garrincha como estádio da final da Copa do Brasil

Sorteio na CBF da Copa do Brasil

Sorteio define mandos de campo da semifinal da Copa do Brasil

Neymar provoca torcedor durante jogo da Sul-Americana (Foto: Mauricio De Souza/AGIF/Folhapress)

Neymar provoca torcedor em Santos x Atlético-MG; veja o que ele disse