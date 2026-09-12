Vitão celebra primeiro gol e momento especial no Atlético: 'Sonho realizado'
Zagueiro marcou seu primeiro gol no profissional na vitória por 3 a 1 sobre o Fluminense
O Atlético venceu o Fluminense por 3 a 1 neste sábado, na Arena MRV pelo Campeonato Brasileiro. Autor do terceiro gol do Galo, Vitão marcou pela primeira vez como profissional e celebrou o momento especial vivido com a camisa atleticana.
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Cria das categorias de base do Atlético e atleticano declarado, Vitão celebrou o momento que vive no clube como um sonho realizado. O zagueiro destacou a emoção de marcar seu primeiro gol como profissional e viver um momento que considera inesquecível.
— Momento inesquecível. Não tenho palavras para descrever. Um sonho sendo realizado, começo de uma carreira. Fico muito feliz, emoção gigante — disse o zagueiro.
Vitão também falou sobre a fase especial que atravessa no Atlético. Além de conquistar espaço no elenco profissional, o defensor foi convocado recentemente para a Seleção Brasileira Sub-20 e agora coroou a semana com o primeiro gol como profissional.
— Acho que é esse o objetivo (ganhar espaço). A gente trabalha para isso. Temos referências dentro do elenco e eu procuro seguir eles, sempre me apoiam e me ajudam muito. Em relação à semana, agora ficou ainda melhor. Ser convocado para a Seleção é sempre bom e, agora, com o gol para coroar tudo isso, é emocionante demais — afirmou.
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