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Briga marca fim de Brasil x Argentina no Sul-Americano

Após provocações durante a partida, Darlan fez gesto de "tchau" para os argentinos, que reagiram e invadiram o lado brasileiro da quadra

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
20/09/2026 12:07
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Argentinos invadem a quadra brasileira após derrota (Foto: Guilherme Veiga; Lance!)
Argentinos invadem a quadra brasileira após derrota (Foto: Guilherme Veiga; Lance!)

A comemoração do Brasil pelo título do Campeonato Sul-Americano masculino de vôlei terminou em confusão no Maracanãzinho. Logo após o ace de Adriano, que garantiu a vitória por 3 sets a 0 sobre a Argentina, Darlan fez um gesto de "tchau" em direção à quadra adversária. A atitude aconteceu após uma partida marcada por provocações dos argentinos, que encararam e gesticularam para os brasileiros depois de alguns pontos.

O gesto de Darlan gerou uma reação imediata dos adversários, que atravessaram para o lado brasileiro da quadra e deram início a uma discussão generalizada. Lucarelli discutiu com jogadores argentinos durante o tumulto, enquanto Bernardinho entrou no meio dos atletas para tentar separar os envolvidos.

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A confusão aconteceu logo após o último ponto da partida, que também garantiu ao Brasil o 34º título sul-americano e a classificação para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028.

Argentinos invadem a quadra brasileira após derrota (Foto: Guilherme Veiga; Lance!)
Argentinos invadem a quadra brasileira após derrota (Foto: Guilherme Veiga; Lance!)

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Darlan provoca e argentinos invadem a quadra

O clima entre Brasil e Argentina já estava quente durante a partida. Os jogadores argentinos provocaram os brasileiros em alguns momentos, com encaradas após pontos. Na reta final, porém, o Brasil confirmou a vitória e iniciou a comemoração diante da torcida.

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Depois do ace de Adriano que fechou o terceiro set em 25 a 20, Darlan respondeu às provocações com um gesto de "tchau" em direção aos argentinos. Os adversários reagiram e atravessaram para o lado brasileiro da quadra.

A discussão rapidamente envolveu jogadores das duas equipes. Lucarelli apareceu no meio do tumulto e trocou palavras com os argentinos, enquanto outros atletas tentavam afastar os envolvidos. Bernardinho também entrou na confusão para separar os jogadores. Após alguns momentos de tensão, os atletas foram afastados e a situação foi controlada.

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Brasil vence Argentina e conquista título e vaga nas Olímpiadas

Antes da confusão, o Brasil havia dominado a Argentina e vencido por 3 sets a 0, com parciais de 25/20, 25/23 e 25/20. Darlan foi o maior pontuador da partida, com 17 pontos. Adriano também teve participação decisiva e foi responsável pelo ace que encerrou o confronto. A vitória garantiu ao Brasil o 34º título do Campeonato Sul-Americano masculino. A Seleção terminou a competição invicta, com cinco vitórias e nenhum set perdido.

Além da taça, o resultado diante da Argentina confirmou a classificação brasileira para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028. O Brasil disputará sua 17ª Olimpíada no vôlei masculino e buscará o quarto ouro olímpico. A Seleção foi campeã em Barcelona 1992, Pequim 2008 e Londres 2012.

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