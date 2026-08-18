Douglas Souza presta apoio à Tifanny: 'O mundo anda cruel' Jogador da Seleção Brasileira também fez referência aos ataques homofóbicos que sofre, impulsionados após eliminação precoce da VNL

Após a publicação das novas diretrizes da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV), que bane a participação de mulheres transgênero nas competições femininas, Douglas Souza usou as redes sociais para mandar uma mensagem à Tifanny Abreu, única jogadora trans em ação na elite do vôlei nacional. No texto, o jogador refletiu sobre ataques homofóbicos e declarou que Tifanny "não está sozinha".

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Na publicação, as fotos usadas são do casamento de Douglas Souza com o streamer Gabriel Campos, em que Tifanny aparece curtindo a festa. Na legenda, o jogador se refere a ela como "amiga querida" e reflete sobre como é "difícil falar sobre a dor do outro quando a gente também está ferido". Em meio à inédita eliminação precoce da Liga das Nações, os ataques homofóbicos aos jogadores homossexuais da Seleção se intensificaram, e Douglas faz referência a esse caso no texto. Confira:

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"Tifanny, minha amiga querida, que eu amo tanto, sinto muito por você estar passando por tudo isso.

O mundo anda cruel com a gente. E é difícil falar sobre a dor do outro quando a gente também está ferido.

Nos últimos tempos, tenho sentido de perto o peso dos ataques, da homofobia, da intolerância e de pessoas que parecem determinadas a questionar o nosso direito de simplesmente existir e ocupar os espaços que conquistamos.

Tentam nos diminuir. Tentam nos silenciar. Tentam fazer parecer que não pertencemos.

E dói.

Por isso, hoje eu quero falar principalmente com você, Tifanny: você não está sozinha.

Nada apaga a carreira linda que você construiu. Nada apaga tudo o que você representa, as pessoas que inspirou e o amor e a luz que levou por onde passou.

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Existem muitas pessoas que te amam, te admiram e torcem por você. Eu sou uma delas.

Não permita que esse momento faça você acreditar que o esporte não precisa mais de você. Precisa, sim.

Talvez tentem tirar você de uma quadra, mas ninguém consegue apagar a sua história, a sua voz e tudo o que você abriu de caminho para quem veio depois.

Sua voz importa.

Sua história importa.

Você importa.

E enquanto tentarem nos excluir, a gente vai continuar fazendo aquilo que sempre fizemos: existir, resistir e ocupar.

Te amo, minha amiga. Estou com você. ❤️"

Douglas Souza se junta a outros grandes nomes do vôlei que quebraram o silêncio quanto às novas diretrizes da CBV, publicadas na última sexta-feira (14). Nomes como Rosamaria, Gabi Guimarães, Fabi Alvim e Valquíria saíram em defesa de Tifanny, enquanto Tandara se mostrou favorável às novas regras da entidade.

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Tifanny em quadra pelo Osasco (Foto: Carolina Oliveira/Osasco Voleibol Clube)

O que muda com a nova política da CBV?

Desde a última sexta-feira (14), a CBV passou a adotar novos critérios para a participação de atletas transgêneros em suas competições. Entre as exigências está a realização de uma triagem genética para identificar a presença do gene SRY, relacionado ao desenvolvimento sexual masculino.

Segundo a entidade, a recusa em realizar o procedimento não será considerada uma infração disciplinar. No entanto, a atleta que não apresentar a comprovação dos requisitos previstos na nova política ficará impedida de disputar as competições em que a regulamentação estiver em vigor.

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