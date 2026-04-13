AO VIVO: Siga os lances de Minas x Osasco pela semifinal da Superliga Feminina
Equipes abrem disputa por vaga na grande decisão nesta segunda-feira (13)
- Matéria
- Mais Notícias
As quadras de Belo Horizonte (MG) recebem, nesta segunda-feira (13), o primeiro capítulo de um dos maiores clássicos do vôlei nacional. Gerdau Minas e Osasco São Cristóvão Saúde medem forças na Arena UniBH, abrindo a disputa das semifinais da Superliga Feminina 25/26. ATUALIZAÇÃO: Minas 1 x 1 Osasco.
Acompanhe a partida
|Times
|Placar do jogo
|1º SET
|2º SET
|3º SET
Minas
1
28
22
7
Osasco
1
26
25
4
3º SET
- Mayhara ataca pelo meio e é bloqueada por Julia Kudiess: 7 a 4
- Arbitragem marca condução de Mayhara: 6 a 4
- Khalestkaia vira mais uma atacando contra o bloqueio: 5 a 4
2º SET
- Caitie Baird marca dois aces seguidos, e Osasco empata o jogo: 25 a 22
- Bola fica espetada para Pri Daroit, que larga a bola para fora; Osasco na frente: 23 a 22
- Cravada de Mayhara pela china: 22 a 22
- Erro de saque de Bianca Cugno: 22 a 21
- Ataque de Tifanny espirra na defesa de Hilary Johnson: 21 a 21
- Minas volta a ficar à frente com side-out de Khaletskaia: 21 a 20
- Bianca Cugno iguala tudo de novo com uma cravada no fundo de quadra: 20 a 20
- A oposta russa é parada no bloqueio novamente, dessa vez por Valquíria: 17 a 17
- No contra-ataque, Khaletskaia é bloqueada por Maiara Basso no simples: 16 a 15
- Tifanny consegue explorar o bloqueio na largada: 16 a 14
- Toma lá, dá cá... Caitie Baird e Hilary Johnson atacam para fora, em sequência: 12 a 12
- Nowicka faz grande defesa no ataque de Cugno, mas Pri Daroit é bloqueada por Valquíria: 11 a 10
- Hilary Johnson, pela saída de rede, larga por cima do bloqueio: 10 a 10
- Tudo igual! Bianca Cugno tenta largar contra o bloqueio, mas é parada por Hilary Johnson: 7 a 7
- Bloqueio de Maiara Basso: 6 a 3
- Três pontos de Osasco, três pontos de Caitie Baird! 3 a 2
1º SET
- Khaletskaia explora o bloqueio e fecha o set: 28 a 26
- Camila Brait erra recepção e Caitie Baird manda na rede após recuperação de Jenna Gray: 27 a 26
- Arbitragem marca dois toques do Minas e Osasco tem seu primeiro set point: 26 a 25
- Após grande cobertura de Camila Brait, Maiara Basso ataca contra o bloqueio e iguala novamente a disputa: 25 a 25
- Osasco empata com bola de china de Mayhara: 24 a 24
- Osasco perde desafio de toque no bloqueio; Minas tem o set point: 24 a 22
- Após errar o passe, Caitie Baird recebe bola do fundo e tenta largada, mas é bloqueada por Julia Kudiess: 23 a 22
- Pri Daroit encobre a defesa do Minas com uma largada no fundo da quadra: 22 a 22
- Hilary Johnson ataca para fora, mas Larissa encosta na rede e entrega o ponto para o Minas: 20 a 20
- Agora é a vez de Khaletskaia ser parada por Larissa: 19 a 18
- Duelo de opostas! Khaletskaia bloqueia Cugno: 17 a 17
- Ace de Caitie Baird, e o Osasco abre vantagem: 15 a 3
- O Osasco vira com ponto de bloqueio de Mayhara! 13 a 12
- Ace de Bianca Cugno! 12 a 12
- Maiara Basso erra na recepção do saque, mas conserta passando a bola no fundo da quadra: 12 a 11
- Pri Daroit perde chance de contragolpe mandando a bola na rede: 10 a 9
- Tudo igual! Ace de Jenna Gray: 8 a 8
- Após dois erros de contra-ataque, Johnson pontua explorando o bloqueio: 8 a 6
- Osasco encosta no placar com bloqueio de Mayhara: 6 a 5
- Ace de Pri Daroit! 6 a 3
- Nyeme levanta, Hilary Johnson ataca em Camila Brait e a bola não volta: 5 a 3
- Caitie Baird devolve na mesma dose: 3 a 3
- Side-out de Pri Daroit, que pontua pela entrada de rede: 3 a 2
- Primeiro ponto é da russa Maria Khaletskaia, para o Minas! 1 a 0
- Sobe a bola em Belo Horizonte!
- Escalação do Minas: Nowicka (levantadora); Maria Khaletskaia (oposta); Hilary Johnson e Pri Daroit (ponteiras); Thaisa e Julia Kudiess (centrais); Nyeme (líbero)
- Escalação do Osasco: Jenna Gray (levantadora); Bianca Cugno (oposta); Caitie Baird e Maiara Basso (ponteiras); Larissa e Mayhara (centrais); Camila Brait (líbero)
- Pré-jogo: Equipes em aquecimento na quadra da Arena UniBH
Campanhas das equipes na Superliga Feminina 25/26
Minas
- 2º lugar na fase classificatória com 54 pontos (18 vitórias e 4 derrotas)
- Nas quartas de final, eliminou o Maringá com uma vitória por 3 sets a 0 e outra por 3 sets a 2
Osasco
- 3º lugar na fase classificatória com 49 pontos (16 vitórias e 6 derrotas)
- Nas quartas de final, eliminou o Fluminense com duas vitórias por 3 sets a 0
Curiosidades e estatísticas
Minas
- Sofreu apenas uma derrota em casa em toda a temporada: para Osasco, na 20ª rodada da fase classificatória, por 3 sets a 1
- Maior pontuadora na Superliga: Hilary Johnson (10ª no ranking geral com 325 pontos)
Osasco
- Equipe que mais participou de competições na temporada: Mundial de Clubes, Sul-Americano, Superliga, Copa Brasil, Supercopa e Campeonato Paulista
- Maior pontuadora na Superliga: Bianca Cugno (2ª no ranking geral com 452 pontos)
Retrospecto do confronto
É a quarta edição seguida em que as equipes se enfrentam na semifinal. Nas temporadas 22/23 e 23/24, o Minas levou a melhor, enquanto o Osasco saiu vitorioso no ano passado, em série definida apenas na terceira partida, em Belo Horizonte (MG).
Formato dos playoffs
De acordo com o regulamento da competição, a semifinal será disputada em série de melhor de três jogos. Já o campeão será decidido em confronto único, em partida a ser disputada no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo (SP), no dia 3 de maio, às 10h (de Brasília).
Como teve a melhor campanha na primeira fase, o Minas tem o direito de decidir a série contra o Osasco em casa, se o terceiro jogo for necessário. Quem passar deste duelo encara Sesc RJ Flamengo ou Praia Clube na final.
🤑🏐 Aposte na vitória do seu time favorito na Superliga
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável
Informações sobre o jogo
🗓️ Data e horário: segunda-feira, 13 de abril de 2026, às 18h30 (de Brasília)
📍 Local: Arena UniBH, em Belo Horizonte (MG)
📺 Onde assistir: SporTV 2 e VBTV (serviço de streaming)
