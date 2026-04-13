Vôlei

AO VIVO: Siga os lances de Minas x Osasco pela semifinal da Superliga Feminina

Equipes abrem disputa por vaga na grande decisão nesta segunda-feira (13)

Guilherme Veiga Gonçalves Moreira
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 13/04/2026
18:23
Atualizado há 2 minutos
Minas x Osasco pela Superliga Feminina 25/26 (Foto: Hedgard Moraes/MTC)
imagem cameraMinas x Osasco pela Superliga Feminina 25/26 (Foto: Hedgard Moraes/MTC)
As quadras de Belo Horizonte (MG) recebem, nesta segunda-feira (13), o primeiro capítulo de um dos maiores clássicos do vôlei nacional. Gerdau Minas e Osasco São Cristóvão Saúde medem forças na Arena UniBH, abrindo a disputa das semifinais da Superliga Feminina 25/26. ATUALIZAÇÃO: Minas 1 x 1 Osasco.

Acompanhe a partida

TimesPlacar do jogo1º SET2º SET3º SET

Minas

1

28

22

7

Osasco

1

26

25

4

3º SET

  • Mayhara ataca pelo meio e é bloqueada por Julia Kudiess: 7 a 4
  • Arbitragem marca condução de Mayhara: 6 a 4
  • Khalestkaia vira mais uma atacando contra o bloqueio: 5 a 4

2º SET

  1. Caitie Baird marca dois aces seguidos, e Osasco empata o jogo: 25 a 22
  2. Bola fica espetada para Pri Daroit, que larga a bola para fora; Osasco na frente: 23 a 22
  3. Cravada de Mayhara pela china: 22 a 22
  4. Erro de saque de Bianca Cugno: 22 a 21
  5. Ataque de Tifanny espirra na defesa de Hilary Johnson: 21 a 21
  6. Minas volta a ficar à frente com side-out de Khaletskaia: 21 a 20
  7. Bianca Cugno iguala tudo de novo com uma cravada no fundo de quadra: 20 a 20
  8. A oposta russa é parada no bloqueio novamente, dessa vez por Valquíria: 17 a 17
  9. No contra-ataque, Khaletskaia é bloqueada por Maiara Basso no simples: 16 a 15
  10. Tifanny consegue explorar o bloqueio na largada: 16 a 14
  11. Toma lá, dá cá... Caitie Baird e Hilary Johnson atacam para fora, em sequência: 12 a 12
  12. Nowicka faz grande defesa no ataque de Cugno, mas Pri Daroit é bloqueada por Valquíria: 11 a 10
  13. Hilary Johnson, pela saída de rede, larga por cima do bloqueio: 10 a 10
  14. Tudo igual! Bianca Cugno tenta largar contra o bloqueio, mas é parada por Hilary Johnson: 7 a 7
  15. Bloqueio de Maiara Basso: 6 a 3
  16. Três pontos de Osasco, três pontos de Caitie Baird! 3 a 2

1º SET

  1. Khaletskaia explora o bloqueio e fecha o set: 28 a 26
  2. Camila Brait erra recepção e Caitie Baird manda na rede após recuperação de Jenna Gray: 27 a 26
  3. Arbitragem marca dois toques do Minas e Osasco tem seu primeiro set point: 26 a 25
  4. Após grande cobertura de Camila Brait, Maiara Basso ataca contra o bloqueio e iguala novamente a disputa: 25 a 25
  5. Osasco empata com bola de china de Mayhara: 24 a 24
  6. Osasco perde desafio de toque no bloqueio; Minas tem o set point: 24 a 22
  7. Após errar o passe, Caitie Baird recebe bola do fundo e tenta largada, mas é bloqueada por Julia Kudiess: 23 a 22
  8. Pri Daroit encobre a defesa do Minas com uma largada no fundo da quadra: 22 a 22
  9. Hilary Johnson ataca para fora, mas Larissa encosta na rede e entrega o ponto para o Minas: 20 a 20
  10. Agora é a vez de Khaletskaia ser parada por Larissa: 19 a 18
  11. Duelo de opostas! Khaletskaia bloqueia Cugno: 17 a 17
  12. Ace de Caitie Baird, e o Osasco abre vantagem: 15 a 3
  13. O Osasco vira com ponto de bloqueio de Mayhara! 13 a 12
  14. Ace de Bianca Cugno! 12 a 12
  15. Maiara Basso erra na recepção do saque, mas conserta passando a bola no fundo da quadra: 12 a 11
  16. Pri Daroit perde chance de contragolpe mandando a bola na rede: 10 a 9
  17. Tudo igual! Ace de Jenna Gray: 8 a 8
  18. Após dois erros de contra-ataque, Johnson pontua explorando o bloqueio: 8 a 6
  19. Osasco encosta no placar com bloqueio de Mayhara: 6 a 5
  20. Ace de Pri Daroit! 6 a 3
  21. Nyeme levanta, Hilary Johnson ataca em Camila Brait e a bola não volta: 5 a 3
  22. Caitie Baird devolve na mesma dose: 3 a 3
  23. Side-out de Pri Daroit, que pontua pela entrada de rede: 3 a 2
  24. Primeiro ponto é da russa Maria Khaletskaia, para o Minas! 1 a 0
  25. Sobe a bola em Belo Horizonte!
  26. Escalação do Minas: Nowicka (levantadora); Maria Khaletskaia (oposta); Hilary Johnson e Pri Daroit (ponteiras); Thaisa e Julia Kudiess (centrais); Nyeme (líbero)
  27. Escalação do Osasco: Jenna Gray (levantadora); Bianca Cugno (oposta); Caitie Baird e Maiara Basso (ponteiras); Larissa e Mayhara (centrais); Camila Brait (líbero)
  28. Pré-jogo: Equipes em aquecimento na quadra da Arena UniBH

Campanhas das equipes na Superliga Feminina 25/26

Minas

  • 2º lugar na fase classificatória com 54 pontos (18 vitórias e 4 derrotas)
  • Nas quartas de final, eliminou o Maringá com uma vitória por 3 sets a 0 e outra por 3 sets a 2

Osasco

  • 3º lugar na fase classificatória com 49 pontos (16 vitórias e 6 derrotas)
  • Nas quartas de final, eliminou o Fluminense com duas vitórias por 3 sets a 0

Curiosidades e estatísticas

Minas

  • Sofreu apenas uma derrota em casa em toda a temporada: para Osasco, na 20ª rodada da fase classificatória, por 3 sets a 1
  • Maior pontuadora na Superliga: Hilary Johnson (10ª no ranking geral com 325 pontos)

Osasco

  • Equipe que mais participou de competições na temporada: Mundial de Clubes, Sul-Americano, Superliga, Copa Brasil, Supercopa e Campeonato Paulista
  • Maior pontuadora na Superliga: Bianca Cugno (2ª no ranking geral com 452 pontos)

Retrospecto do confronto

É a quarta edição seguida em que as equipes se enfrentam na semifinal. Nas temporadas 22/23 e 23/24, o Minas levou a melhor, enquanto o Osasco saiu vitorioso no ano passado, em série definida apenas na terceira partida, em Belo Horizonte (MG).

Formato dos playoffs

De acordo com o regulamento da competição, a semifinal será disputada em série de melhor de três jogos. Já o campeão será decidido em confronto único, em partida a ser disputada no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo (SP), no dia 3 de maio, às 10h (de Brasília).

Como teve a melhor campanha na primeira fase, o Minas tem o direito de decidir a série contra o Osasco em casa, se o terceiro jogo for necessário. Quem passar deste duelo encara Sesc RJ Flamengo ou Praia Clube na final.

Informações sobre o jogo

🗓️ Data e horário: segunda-feira, 13 de abril de 2026, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Arena UniBH, em Belo Horizonte (MG)

📺 Onde assistir: SporTV 2 e VBTV (serviço de streaming)

