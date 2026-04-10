Suzano vence Minas e empata série nas quartas da Superliga Masculina

O Suzano fez valer o mando de quadra e venceu o Minas por 3 sets a 0, resultado que mantém a equipe paulista viva nas quartas de final da Superliga Masculina 25/26. Com uma atuação sólida após um início equilibrado, nesta sexta-feira (10), o time igualou a série melhor de três em 1 a 1 e levou a decisão da vaga na semifinal para Belo Horizonte.

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Como foi o jogo?

No primeiro set, o time paulista iniciou melhor e chegou a abrir vantagem de seis pontos. O Minas reagiu, encostou no placar e levou a disputa para um final emocionante. A equipe mineira chegou a virar e teve set point, mas o Suzano mostrou poder de reação, empatou em 24 a 24 e fechou a parcial em 26 a 24 com um belo ace.

Embalado pela vitória na parcial inicial, o Suzano tomou conta do segundo set. Após um início equilibrado, a equipe virou rapidamente e abriu vantagem confortável, controlando o ritmo da partida. Com destaque para o saque, e boa eficiência ofensiva, os paulistas fecharam novamente. Dessa vez, o placar ficou em 25 a 18.

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O terceiro set foi novamente equilibrado. O Minas começou melhor e abriu vantagem, sustentado por bons bloqueios, mas o Suzano reagiu com uma sequência forte no saque, virou o placar e assumiu o controle na reta final. Com Sabino decisivo no ataque e aproveitando erros do adversário, o time paulista fechou em 25 a 22, garantindo a vitória por 3 sets a 0.

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Com o resultado, Suzano e Minas deixam a disputa completamente em aberto e passam a decidir a vaga na semifinal em Belo Horizonte, no terceiro e decisivo jogo da série melhor de três. A equipe mineira se classificou aos playoffs da Superliga na quarta posição da tabela e, portanto, terá a chance de escolher quais jogos da série mandar. Já o Suzano avançou em quinto lugar, com nove pontos a menos que o adversário.

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Minas venceu jogo 1 contra Suzano nas quartas de final da Superliga Masculina 25/26 (Foto: Divulgação/ Minas Tênis Clube)

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Formato dos playoffs da Superliga Masculina

De acordo com o regulamento da competição, as quartas de final e a semifinal serão disputadas em série de melhor de três jogos. Já o campeão da Superliga Masculina será decidido em confronto único, em partida a ser disputada no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo (SP), no dia 10 de maio, às 10h (de Brasília).

Como teve a melhor campanha na primeira fase, o Minas tem o direito de decidir a série contra o Suzano em casa, se o terceiro jogo for necessário. Quem passar deste duelo encara o Sada Cruzeiro, que eliminou o Goiás, na semifinal.

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