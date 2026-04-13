As quadras de Belo Horizonte recebem nesta segunda-feira (13) o primeiro capítulo de um dos maiores clássicos do vôlei nacional. A partir das 18h30 (de Brasília), Gerdau Minas e Osasco São Cristóvão Saúde medem forças na Arena UniBH, abrindo a disputa das semifinais da Superliga Feminina 2025/26.

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Por ter feito melhor campanha na fase classificatória, a equipe mineira tem a vantagem de jogar em casa a primeira e uma eventual terceira partida da série melhor de três.

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✅🏐 Ficha técnica

Gerdau Minas x Osasco São Cristóvão Saúde - 1º jogo da semifinal da Superliga feminina

📅 Data e horário: Segunda-feira, 13 de abril de 2026, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Arena UniBH, Minas Gerais

📺 Onde assistir: Sportv2, VBTV (streaming) e GETV (youtube)

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Hegemonia e rivalidade em quadra

O embate entre as potências de Minas Gerais e São Paulo marca a quarta vez consecutiva que os clubes se cruzam nesta mesma fase da competição. A repetição do duelo atesta a força, a consistência e a tradição dos dois projetos no cenário esportivo brasileiro — um contraste evidente com o outro lado do chaveamento, marcado por maior rotatividade de equipes.

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No retrospecto recente dessas semifinais, as jogadoras do Minas levam vantagem com duas classificações. No auge da hegemonia mineira na temporada 2022/23, o Minas superou o rival sem dificuldades, vencendo tanto no Ginásio José Liberatti quanto na Arena UniBH. No ano seguinte, o roteiro se repetiu com um duplo 3 a 1, pavimentando o caminho para o título nacional da equipe de Belo Horizonte.

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O troco paulista e a "maldição" do favoritismo

A escrita, no entanto, foi reescrita na temporada passada. Após sair em desvantagem com um revés fora de casa, o Osasco protagonizou uma virada épica. As paulistas empataram a série em um eletrizante 3 a 2 diante de sua torcida e, no jogo decisivo em solo mineiro, devolveram o 3 a 0. A vitória quebrou um jejum de oito anos do projeto chefiado pelo técnico Luizomar de Moura sem chegar à final, culminando na conquista da taça.

Um tabu curioso apimenta ainda mais a disputa de 2025/26: nas últimas três semifinais entre os clubes, a equipe que avançou à decisão havia terminado a fase classificatória em terceiro lugar, sempre desbancando o adversário de melhor campanha. Agora, o roteiro testa o Minas, que chega aos playoffs ostentando a vice-liderança e o status teórico de favorito, enquanto o Osasco tentará manter a superstição viva.

Osasco vence Minas no returno da Superliga Feminina 25/26 (Foto: Divulgação/ Minas Tênis Clube)

Datas e horários de Minas x Osasco na semifinal da Superliga Feminina 25/26

Jogo 1: segunda-feira (13/04), às 18h30 (de Brasília), na Arena UniBH, em Belo Horizonte (MG)

Jogo 2: sexta-feira (17/04), às 18h30 (de Brasília), no Ginásio José Liberatti, em Osasco (SP)

Jogo 3*: sexta-feira (24/04), às 18h30 (de Brasília), na Arena UniBH, em Belo Horizonte (MG)

*Caso haja necessidade

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