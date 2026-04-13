Minas x Osasco pela semifinal da Superliga feminina: horário e onde assistir
Esse será o primeiro confronto das equipes na série de "melhor de três" pela semifinal do torneio
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As quadras de Belo Horizonte recebem nesta segunda-feira (13) o primeiro capítulo de um dos maiores clássicos do vôlei nacional. A partir das 18h30 (de Brasília), Gerdau Minas e Osasco São Cristóvão Saúde medem forças na Arena UniBH, abrindo a disputa das semifinais da Superliga Feminina 2025/26.
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Por ter feito melhor campanha na fase classificatória, a equipe mineira tem a vantagem de jogar em casa a primeira e uma eventual terceira partida da série melhor de três.
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✅🏐 Ficha técnica
Gerdau Minas x Osasco São Cristóvão Saúde - 1º jogo da semifinal da Superliga feminina
📅 Data e horário: Segunda-feira, 13 de abril de 2026, às 18h30 (de Brasília)
📍 Local: Arena UniBH, Minas Gerais
📺 Onde assistir: Sportv2, VBTV (streaming) e GETV (youtube)
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Hegemonia e rivalidade em quadra
O embate entre as potências de Minas Gerais e São Paulo marca a quarta vez consecutiva que os clubes se cruzam nesta mesma fase da competição. A repetição do duelo atesta a força, a consistência e a tradição dos dois projetos no cenário esportivo brasileiro — um contraste evidente com o outro lado do chaveamento, marcado por maior rotatividade de equipes.
No retrospecto recente dessas semifinais, as jogadoras do Minas levam vantagem com duas classificações. No auge da hegemonia mineira na temporada 2022/23, o Minas superou o rival sem dificuldades, vencendo tanto no Ginásio José Liberatti quanto na Arena UniBH. No ano seguinte, o roteiro se repetiu com um duplo 3 a 1, pavimentando o caminho para o título nacional da equipe de Belo Horizonte.
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O troco paulista e a "maldição" do favoritismo
A escrita, no entanto, foi reescrita na temporada passada. Após sair em desvantagem com um revés fora de casa, o Osasco protagonizou uma virada épica. As paulistas empataram a série em um eletrizante 3 a 2 diante de sua torcida e, no jogo decisivo em solo mineiro, devolveram o 3 a 0. A vitória quebrou um jejum de oito anos do projeto chefiado pelo técnico Luizomar de Moura sem chegar à final, culminando na conquista da taça.
Um tabu curioso apimenta ainda mais a disputa de 2025/26: nas últimas três semifinais entre os clubes, a equipe que avançou à decisão havia terminado a fase classificatória em terceiro lugar, sempre desbancando o adversário de melhor campanha. Agora, o roteiro testa o Minas, que chega aos playoffs ostentando a vice-liderança e o status teórico de favorito, enquanto o Osasco tentará manter a superstição viva.
Datas e horários de Minas x Osasco na semifinal da Superliga Feminina 25/26
- Jogo 1: segunda-feira (13/04), às 18h30 (de Brasília), na Arena UniBH, em Belo Horizonte (MG)
- Jogo 2: sexta-feira (17/04), às 18h30 (de Brasília), no Ginásio José Liberatti, em Osasco (SP)
- Jogo 3*: sexta-feira (24/04), às 18h30 (de Brasília), na Arena UniBH, em Belo Horizonte (MG)
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