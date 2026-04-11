Egípcio da Superliga passará por cirurgia após grave lesão no joelho direito

O oposto Hisham Ewais, do Monte Carmelo, será submetido a uma cirurgia na próxima semana para tratar a lesão sofrida durante o jogo 2 das quartas de final da Superliga Masculina 25/26, contra o Campinas, na última quinta-feira (9). No fim do segundo set, o egípcio sentiu o joelho direito ao saltar para atacar uma bola e logo foi ao chão, agonizando de dor. Em seguida, ele foi levado de maca até a ambulância do Ginásio Raul Belém e encaminhado para um hospital da região, onde passou por exames médicos.

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Hisham, o oposto egípcio do Monte Carmelo (Foto: Reprodução/Monte Carmelo)

A reportagem do Lance! apurou que a gravidade da contusão é moderada. O procedimento deve ser realizado na quarta-feira (15), e a previsão de recuperação é de cerca de quatro meses.

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Hisham se lesionou antes de concluir o ataque que poderia fazer o Monte Carmelo abrir 2 a 0 na partida, quando o parcial estava 24 a 23 para o time do Triângulo Mineiro. Sem seu principal jogador no sistema ofensivo, a equipe ficou visivelmente desestabilizada, sofrendo a virada no set e no placar.

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Quando deixou a quadra, o atleta egípcio era o principal pontuador da partida com 10 acertos. Hisham acabou sendo eleito o melhor da partida em votação popular, mas Monte Carmelo sofreu a derrota por 3 sets a 1, parciais de 22/25, 26/24, 25/16 e 25/18, e foi eliminado da Superliga.

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Números de Hisham na Superliga Masculina 25/26

Hisham em ação pelo Monte Carmelo na Superliga Masculina 25/26 (Foto: Felipe Wiira/Sesi-SP)

Hisham Ewais encerra sua primeira temporada na elite do vôlei brasileiro como segundo maior pontuador do Monte Carmelo (10º no geral), com 340 pontos, e 20º maior bloqueador do campeonato, com 29 acertos no fundamento.

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Com o oposto do Egito, o clube mineiro terminou a fase classificatória em sétimo lugar e avançou para os playoffs pela segunda vez na história, igualando a campanha de 20/21. O time caiu nas quartas de final para o Campinas, atual campeão sul-americano e da Copa Brasil, após duas derrotas por 3 sets a 1 na série melhor de três.

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