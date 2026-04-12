Carol e Rebecca retornam ao Circuito Mundial e ficam em quarto lugar em Saquarema
Atuais campeãs do Circuito Mundial foram suspensas em João Pessoa (PB)
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Carol Solberg e Rebecca ficaram em quarto lugar na etapa de Saquarema (RJ) do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, a segunda da temporada e a primeira disputada pelas atletas em 2026. Neste domingo (12), as brasileiras foram superadas na disputa de bronze por Brunner e Hüberli, da Suíça, por 2 sets a 0 (22/20 e 21/11).
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Atual campeã do Circuito Mundial, a dupla foi punida pela Federação Internacional de Voleibol (FIVB) por conta da fala de Carol Solberg contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, no Campeonato Mundial do ano passado. Com isso, a parceria ficou de fora da etapa de abertura do torneio, em João Pessoa (PB).
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O retorno às competições aconteceu na cidade da Região dos Lagos do Rio de Janeiro, com o título da terceira etapa do Circuito Brasileiro, no último fim de semana. No Circuito Mundial, Carol e Rebecca estavam invictas até a semifinal, quando perderam por 2 sets a 1 (18/21, 21/17 e 15/12) para as atuais vice-campeãs olímpicas, Melissa e Brandie, do Canadá.
As vencedoras do torneio feminino foram as americanas Cruz e Brasher, que derrotaram as rivais canadenses na final por 2 sets a 0, com um duplo 21/15.
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Mol e Sørum, da Noruega, são bicampeões em Saquarema
Ouro em Tóquio 2020 e bronze em Paris 2024, Anders Mol e Christian Sørum defenderam com sucesso o título da etapa de Saquarema. Campeões em 2025, os noruegueses repetiram a dose ao vencerem os suecos Jacob Hölting Andersson e Elmer Andersson na decisão por 2 sets a 0 (21/16 e 23/21). Foi a primeira competição dos 'vikings do vôlei de praia' na temporada.
O pódio foi completado por Plavins e Fokerots, da Letônia, que bateram os franceses Daubas e Aye por 2 sets a 1 (21/16, 17/21 e 15/13) na disputa pelo terceiro lugar.
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