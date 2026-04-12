Carol e Rebecca retornam ao Circuito Mundial e ficam em quarto lugar em Saquarema

Carol Solberg e Rebecca ficaram em quarto lugar na etapa de Saquarema (RJ) do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, a segunda da temporada e a primeira disputada pelas atletas em 2026. Neste domingo (12), as brasileiras foram superadas na disputa de bronze por Brunner e Hüberli, da Suíça, por 2 sets a 0 (22/20 e 21/11).

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Atual campeã do Circuito Mundial, a dupla foi punida pela Federação Internacional de Voleibol (FIVB) por conta da fala de Carol Solberg contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, no Campeonato Mundial do ano passado. Com isso, a parceria ficou de fora da etapa de abertura do torneio, em João Pessoa (PB).

Carol Solberg enfrenta Brandie, do Canadá, na semifinal do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, em Saquarema (Foto: Dhavid Normando/FV Imagem/CBV)

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O retorno às competições aconteceu na cidade da Região dos Lagos do Rio de Janeiro, com o título da terceira etapa do Circuito Brasileiro, no último fim de semana. No Circuito Mundial, Carol e Rebecca estavam invictas até a semifinal, quando perderam por 2 sets a 1 (18/21, 21/17 e 15/12) para as atuais vice-campeãs olímpicas, Melissa e Brandie, do Canadá.

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As vencedoras do torneio feminino foram as americanas Cruz e Brasher, que derrotaram as rivais canadenses na final por 2 sets a 0, com um duplo 21/15.

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Mol e Sørum, da Noruega, são bicampeões em Saquarema

Christian Sorum e Anders Mol em ação na etapa de Saquarema do Circuito Mundial de Vôlei de Praia (Foto: Volleyball World)

Ouro em Tóquio 2020 e bronze em Paris 2024, Anders Mol e Christian Sørum defenderam com sucesso o título da etapa de Saquarema. Campeões em 2025, os noruegueses repetiram a dose ao vencerem os suecos Jacob Hölting Andersson e Elmer Andersson na decisão por 2 sets a 0 (21/16 e 23/21). Foi a primeira competição dos 'vikings do vôlei de praia' na temporada.

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O pódio foi completado por Plavins e Fokerots, da Letônia, que bateram os franceses Daubas e Aye por 2 sets a 1 (21/16, 17/21 e 15/13) na disputa pelo terceiro lugar.

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