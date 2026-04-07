Com Flamengo e Minas, semifinais da Superliga Feminina são definidas
Duelos foram definidos com vitória do Praia Clube nesta terça-feira (7)
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Nenhuma zebra chocou os vôlei fãs nas quartas de final da Superliga Feminina 25/26. Nesta terça-feira (7), o Praia Clube levou a melhor sobre o Sesi Bauru e conquistou a última vaga na semifinal. As equipes Sesc RJ Flamengo, Minas e Osasco confirmaram a classificação em apenas dois jogos. Veja o chaveamento atualizado:
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Quartas de final da Superliga Feminina 25/26:
- Confronto 1: Sesc RJ Flamengo (1º)* 2 x 0 Mackenzie (8º)
- Confronto 2: Minas (2º)* 2 x 0 Maringá (7º)
- Confronto 3: Osasco (3º)* 2 x 0 Fluminense (6º)
- Confronto 4: Praia Clube (4º)* 2 x 1 Sesi Bauru (5º)
Semifinais:
- Sesc RJ Flamengo (1º)* x Praia Clube (4º)
- Minas (2º)* x Osasco (3º)
Final:
- Jogo único
*Tem direito ao mando de quadra em dois dos três jogos da série, sendo um deles obrigatoriamente o jogo 3
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Como funciona os playoffs da Superliga
De acordo com o formato da competição, as quartas de final e a semifinal são disputadas em uma série de melhor de três. Já o campeão é decidido em jogo único, em partida a ser disputada no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, no dia 3 de maio.
Os times que não foram rebaixados nem se classificaram ao mata-mata foram Brasília, nono colocado, e Barueri, décimo. Já os times que disputarão a Superliga B na próxima temporada são o Tijuca e o lanterna Sorocaba.
Veja a tabela final da fase classificatória da Superliga Feminina
|Posição
|Time
|Pontos
|Jogos
|Vitórias
|Derrotas
1º
Sesc RJ Flamengo
55
22
19
3
2º
Minas
54
22
18
4
3º
Osasco
49
22
16
6
4º
Praia Clube
47
22
16
6
5º
Sesi Bauru
40
22
14
8
6º
Fluminense
35
22
14
8
7º
Maringá
31
22
10
12
8º
Mackenzie
27
22
9
13
9º
Brasília
21
22
7
15
10º
Barueri
19
22
5
17
11º
Tijuca Tênis Clube
12
22
3
19
12]
Sorocaba
6
22
1
21
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