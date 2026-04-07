Nenhuma zebra chocou os vôlei fãs nas quartas de final da Superliga Feminina 25/26. Nesta terça-feira (7), o Praia Clube levou a melhor sobre o Sesi Bauru e conquistou a última vaga na semifinal. As equipes Sesc RJ Flamengo, Minas e Osasco confirmaram a classificação em apenas dois jogos. Veja o chaveamento atualizado:

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Quartas de final da Superliga Feminina 25/26:

Confronto 1: Sesc RJ Flamengo (1º)* 2 x 0 Mackenzie (8º)

x 0 Mackenzie (8º) Confronto 2: Minas (2º)* 2 x 0 Maringá (7º)

x 0 Maringá (7º) Confronto 3: Osasco (3º)* 2 x 0 Fluminense (6º)

x 0 Fluminense (6º) Confronto 4: Praia Clube (4º)* 2 x 1 Sesi Bauru (5º)

Semifinais:

Sesc RJ Flamengo (1º)* x Praia Clube (4º)

Minas (2º)* x Osasco (3º)

Final:

Jogo único

*Tem direito ao mando de quadra em dois dos três jogos da série, sendo um deles obrigatoriamente o jogo 3

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Como funciona os playoffs da Superliga

De acordo com o formato da competição, as quartas de final e a semifinal são disputadas em uma série de melhor de três. Já o campeão é decidido em jogo único, em partida a ser disputada no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, no dia 3 de maio.

Os times que não foram rebaixados nem se classificaram ao mata-mata foram Brasília, nono colocado, e Barueri, décimo. Já os times que disputarão a Superliga B na próxima temporada são o Tijuca e o lanterna Sorocaba.

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Sesi Bauru x Praia Clube pelas quartas de final da Superliga Feminina 25/26 (Foto: Felipe Wiira/Sesi-SP)

Veja a tabela final da fase classificatória da Superliga Feminina

Posição Time Pontos Jogos Vitórias Derrotas 1º Sesc RJ Flamengo 55 22 19 3 2º Minas 54 22 18 4 3º Osasco 49 22 16 6 4º Praia Clube 47 22 16 6 5º Sesi Bauru 40 22 14 8 6º Fluminense 35 22 14 8 7º Maringá 31 22 10 12 8º Mackenzie 27 22 9 13 9º Brasília 21 22 7 15 10º Barueri 19 22 5 17 11º Tijuca Tênis Clube 12 22 3 19 12] Sorocaba 6 22 1 21

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