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Com Flamengo e Minas, semifinais da Superliga Feminina são definidas

Duelos foram definidos com vitória do Praia Clube nesta terça-feira (7)

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Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 07/04/2026
22:17
Sesc RJ Flamengo vence Mackenzie no jogo 1 das quartas de final da Superliga 25/26 (Foto: Alessandra Torres)
imagem cameraSesc RJ Flamengo vence Mackenzie nas quartas de final da Superliga 25/26 (Foto: Alessandra Torres)
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Nenhuma zebra chocou os vôlei fãs nas quartas de final da Superliga Feminina 25/26. Nesta terça-feira (7), o Praia Clube levou a melhor sobre o Sesi Bauru e conquistou a última vaga na semifinal. As equipes Sesc RJ Flamengo, Minas e Osasco confirmaram a classificação em apenas dois jogos. Veja o chaveamento atualizado:

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Quartas de final da Superliga Feminina 25/26:

  • Confronto 1: Sesc RJ Flamengo (1º)* 2 x 0 Mackenzie (8º)
  • Confronto 2: Minas (2º)* 2 x 0 Maringá (7º)
  • Confronto 3: Osasco (3º)* 2 x 0 Fluminense (6º)
  • Confronto 4: Praia Clube (4º)* 2 x 1 Sesi Bauru (5º)

Semifinais:

  • Sesc RJ Flamengo (1º)* x Praia Clube (4º)
  • Minas (2º)* x Osasco (3º)

Final:

  • Jogo único

*Tem direito ao mando de quadra em dois dos três jogos da série, sendo um deles obrigatoriamente o jogo 3

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Como funciona os playoffs da Superliga

De acordo com o formato da competição, as quartas de final e a semifinal são disputadas em uma série de melhor de três. Já o campeão é decidido em jogo único, em partida a ser disputada no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, no dia 3 de maio.

Os times que não foram rebaixados nem se classificaram ao mata-mata foram Brasília, nono colocado, e Barueri, décimo. Já os times que disputarão a Superliga B na próxima temporada são o Tijuca e o lanterna Sorocaba.

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Sesi Bauru x Praia Clube pelas quartas de final da Superliga Feminina 25/26 (Foto: Felipe Wiira/Sesi-SP)
Sesi Bauru x Praia Clube pelas quartas de final da Superliga Feminina 25/26 (Foto: Felipe Wiira/Sesi-SP)

Veja a tabela final da fase classificatória da Superliga Feminina

PosiçãoTimePontosJogosVitóriasDerrotas

Sesc RJ Flamengo

55

22

19

3

Minas

54

22

18

4

Osasco

49

22

16

6

Praia Clube

47

22

16

6

Sesi Bauru

40

22

14

8

Fluminense

35

22

14

8

Maringá

31

22

10

12

Mackenzie

27

22

9

13

Brasília

21

22

7

15

10º

Barueri

19

22

5

17

11º

Tijuca Tênis Clube

12

22

3

19

12]

Sorocaba

6

22

1

21

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