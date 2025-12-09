Tiffany e Natália fora do Mundial de Clubes de vôlei

A FIVB (Federação Internacional de Vôlei) atualizou na manhã desta terça-feira (9) a lista de atletas participantes do Mundial de Clubes de Vôlei Feminino, confirmando que o Osasco não poderá contar com a oposta Tifanny Abreu. Com o encerramento do prazo final para a inscrição das jogadoras na última segunda-feira (8), a equipe paulista fica sem a atleta para a competição.

Por meio de nota oficial, após a publicação da lista preliminar de inscritas na semana passada, o clube afirmou que a situação de Tifanny Abreu está "diretamente relacionada ao fato de que [a atleta] está se submetendo ao procedimento de autorização pela FIVB através do Comitê de Elegibilidade [Sexual], procedimento exigido pela FIVB para participação em competições internacionais".

O Osasco ressaltou que apoia Tifanny e, por se tratar de um processo em andamento, o clube não entrará em detalhes sobre o caso.

O nome da ponteira Natália chegou a surgir como opção devido à dúvida sobre a oposta na competição, porém a jogadora também não aparece na lista de inscritas.

Lista de atletas inscritas do Osasco no Mundial

Sophia (L)

Mayhara (C)

Maiara (P)

Maira (P)

Pereira Danielski (P)

Cugno (OP)

J. Gray (L)

Valquiria (C)

Larissa (C)

Geovanna (C)

Marina (L)

Camilla Brait (Líbero)

Rebeca (OP)

Baird (P)

Técnico: Luizomar

Entenda o caso

Ainda segundo o comunicado, clube e jogadora estão cumprindo com todos os procedimentos e etapas necessárias previstos nas normas de elegibilidade.

Tiffany já tinha uma carreira no vôlei antes de passar pelo processo de transição de gênero, que iniciou oficialmente em 2012. Autorizada pela FIVB a atuar em competições femininas, passou pelo voleibol italiano e belga na temporada 2016/17, antes de retornar ao Brasil como jogadora do Sesi-Bauru.

No Osasco desde a temporada 2021/2022, Tiffany se tornou uma das principais peças na equipe e participou da conquista da tríplice coroa na última temporada, quando foi campeã estadual, da Copa Brasil e da Superliga com o time paulista.