A oposta Rosamaria, da Seleção feminina de vôlei, passará por exames médicos para verificar uma possível lesão no joelho esquerdo. Na noite desta quinta-feira (10), a jogadora deixou a partida contra a Colômbia com dores na região após um choque com a líbero Nyeme. O incidente aconteceu no início do segundo set do duelo, válido pela terceira rodada do Campeonato Sul-Americano.

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No lance em questão, ambas as atletas do Brasil foram em direção à mesma bola para tentar defender uma bola largada por trás do bloqueio. Rosamaria sentiu um desconforto logo no momento da colisão e não teve condições de retornar ao jogo, sendo substituída por Sabrina.

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Após receber os primeiros cuidados em quadra, a camisa 7 foi levada para o vestiário mancando, com o apoio de membros da equipe médica da Seleção Brasileira. Em seguida, a atacante deu sequência ao tratamento no banco da comissão técnica e acompanhou o restante do confronto com gelo no joelho esquerdo.

Titular nos três jogos disputados pelo Brasil, Rosamaria soma 20 pontos no torneio classificatório para as Olimpíadas de Los Angeles 2028. Quatro deles foram marcados contra a Colômbia.

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Gabi Guimarães e Lorena sobem no bloqueio em Brasil x Colômbia pelo Sul-Americano (Foto: João Fraga/Lance!)

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Rosamaria: a segurança na saída de rede

Nome firmado na Seleção desde 2021, Rosamaria se consolidou como segurança das levantadoras na saída de rede, apesar de já ter passado por experiências também como ponteira, inclusive na VNL 2026. Conhecida por ataques potentes e comemorações vibrantes, a jogadora do Denso Airybees, aos 32 anos, é pilar do time de José Roberto Guimarães em busca do título do Sul-Americano, que vai até domingo (13) e vale vaga nas Olimpíadas de Los Angeles 2028.

No retrospecto da atual temporada, Rosamaria começou a Liga das Nações no banco, enquanto Tainara foi titular na saída de rede e Kisy entrou em inversões pontuais. Na primeira semana, Rosa foi acionada como ponteira.

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Ao longo da competição, a jogadora assumiu de fato a titularidade como oposta apenas em jogos na última etapa classificatória e na fase final. No intervalo entre as semanas 2 e 3, Tainara sofreu uma lesão que a tirou do restante da VNL. Entre altos e baixos no torneio, Rosamaria mostrou sua melhor versão logo na decisão, contra a Turquia, quando marcou 17 pontos.

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