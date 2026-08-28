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Rosamaria revela 'talento secreto' antes do Sul-Americano

Atacante da Seleção Brasileira, Rosamaria também destacou o carinho recebido no Japão e na Tailândia

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
28/08/2026 11:41
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Rosamaria pela Seleção Brasileira de vôlei (Foto: Volleyball World)
Rosamaria pela Seleção Brasileira de vôlei (Foto: Volleyball World)

Rosamaria está acostumada a mostrar talento dentro das quadras, mas a jogadora da Seleção Brasileira também revelou uma habilidade que considera especial fora do vôlei. Em um bate-bola publicado pela Confederação Brasileira de Vôlei (CBV), a atacante contou qual seria seu "talento secreto" e ainda apontou o país onde mais gosta de atuar.

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Aos 32 anos, Rosamaria integra a Seleção Brasileira há cerca de uma década. Medalhista olímpica em Tóquio, com a prata, e em Paris, com o bronze, a jogadora atua como oposta, mas também pode exercer a função de ponteira. Questionada sobre uma habilidade que poucas pessoas conhecem, ela brincou com a própria capacidade de lidar com várias tarefas simultaneamente:

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— O talento secreto eu acho que eu sou muito boa de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Tipo, quando eu entro naquele estado de assim, deadline mode, que tem que resolver mil coisas em cinco minutos, eu acho que eu consigo fazer muitas coisas ao mesmo tempo e dar um jeito em tudo.

Atleta escolhe seu país favorito

Além da curiosidade sobre sua vida fora das quadras, Rosamaria também respondeu qual é o lugar onde mais gosta de jogar. A Tailândia apareceu como a principal escolha da atleta, justamente pelo ambiente criado pelos torcedores. Segundo a brasileira, a paixão pelo vôlei no país asiático lembra a relação da torcida brasileira com a modalidade.

— Gosto muito quando a gente vai jogar na Tailândia, porque é um país super caloroso, que recebe a gente muito bem. É como aqui no Brasil assim, que o vôlei é super engajado, super acompanha, dá muito carinho pra gente.

Rosamaria também citou o Japão, onde atua atualmente pelo Denso Airybees. Para ela, o país ganhou um significado especial por ser sua casa no vôlei de clubes.

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— Além da Tailândia, eu acho que o Japão também, que hoje é uma casa pra mim, é sempre muito gostoso.

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Rosamaria saca em Brasil x República Dominicana pela VNL 2026 (Foto: Patricy Albuquerque/CBV)
Rosamaria saca em Brasil x República Dominicana pela VNL 2026 (Foto: Patricy Albuquerque/CBV)

Rosamaria se prepara para o Sul-Americano

A jogadora está com a Seleção Brasileira em Saquarema, no Rio de Janeiro, durante a preparação para o Sul-Americano. A competição será disputada no Maracanãzinho, entre os dias 8 e 13 de setembro, e vale uma vaga nos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028.

O Brasil estreia no torneio contra a Venezuela, em 8 de setembro, terça-feira, às 20h. A competição também será uma oportunidade para Rosamaria reencontrar a torcida brasileira em uma disputa importante do ciclo olímpico.

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