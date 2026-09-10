'Reza pra Deus' e vai: Luzia explica novo saque na Seleção

Destaque da Seleção Brasileira feminina de vôlei na fase final da VNL, Luzia aprimora um novo estilo de fundamento em seu jogo: o saque viagem. No Campeonato Sul-Americano, a central vem colocando em prática o movimento, que, segundo ela, foi ideia de José Roberto Guimarães ainda na disputa da Liga das Nações.

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Luzia entrou em momentos pontuais nas duas partidas disputadas pelo Brasil no torneio continental. Logo na estreia, contra a Venezuela, a jogadora, que normalmente saca flutuante, surpreendeu ao fazer um potente saque viagem que quebrou a linha de passe adversária. Já nesta quarta-feira (9), na vitória sobre o Peru, Luzia novamente tentou fazer o movimento, mas errou o lançamento e a bola ficou na rede.

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Segundo ela, o processo de aprendizado do novo estilo do fundamento ainda está difícil, e vai mais na "fé" do que na técnica, como disse ao Lance!. Para a central, o saque viagem é "60% lançamento, 10% batida e 30% coragem, no 'Pai Nosso', e vai".

— Se eu falar que estou confortável (com o saque viagem), eu vou estar mentindo. Porque demora um pouco, querendo ou não, para pegar o 'feeling' do saque (...). Para ser bom para o time, tenho que treinar mais, melhorar meu encaixe e a potência. Estou ansiosa para treinar, pretendo fazer isso durante a temporada — disse a jogadora contratada pelo Minas.

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Luzia em treino da Seleção na véspera do Sul-Americano de vôlei (Foto: Mauricio Val/FV Imagem/CBV)

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Luzia começou a treinar o movimento antes da última semana classificatória da VNL, em Osaka, no Japão. Mas, à princípio, os 10 saques viagem que Zé Roberto pedia à jogadora em cada treino eram para treinar o encaixe da mão, pensando na melhora do ataque. Quando o técnico percebeu que a execução havia se aperfeiçoado, passou confiança à central para mudar o tipo de saque, o que, finalmente, vem sendo colocado em prática em partidas oficiais, no Sul-Americano.

Nesta quinta-feira (10), Luzia terá mais uma oportunidade de mostrar a força de seu saque viagem no torneio continental. Com duas vitórias em dois jogos, o Brasil volta à quadra do Ginásio do Maracanãzinho para enfrentar a Colômbia às 20h (de Brasília).

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Próximos compromissos da Seleção no Sul-Americano feminino de vôlei:

Brasil x Colômbia - quinta-feira (10), às 20h (de Brasília) Brasil x Chile - sábado (12), às 13h30 (de Brasília) Brasil x Argentina - domingo (13), às 12h (de Brasília)

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