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Zé Roberto prevê 'jogo exigente' contra Peru no Pré-Olímpico

Equipe peruana assustou a Argentina na estreia, e técnico brasileiro não considera vida fácil para o Brasil

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
09/09/2026 11:10
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Zé Roberto na estreia do Brasil no Sul-Americano feminino de vôlei
Zé Roberto na estreia do Brasil no Sul-Americano feminino de vôlei (Foto: Maurício Val/FV Imagem/CBV)

O Brasil volta à quadra do Ginásio do Maracanãzinho nesta quarta-feira (9), às 20h (de Brasília), para enfrentar o Peru pela segunda rodada do Sul-Americano, torneio que vale vaga olímpica. Apesar de, no papel, a Seleção Brasileira ser franca favorita a levantar o troféu, José Roberto Guimarães trata cada jogo como um novo desafio. Contra o Peru, não será diferente, e o técnico prega cuidado com os pontos fortes do adversário.

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No ranking mundial, o Brasil ocupa a segunda posição, enquanto o Peru é apenas o 45º colocado. Comparações numéricas à parte, a equipe deu trabalho para a Argentina (20ª) - principal desafiante da Seleção no torneio continental - na estreia do Sul-Americano nesta terça (8). As hermanas conquistaram a vitória por 3 sets a 1 (20/25, 25/15, 25/18 e 27/25) de virada e com dificuldades, em um Ginásio do Maracanãzinho que torceu em coro pelas peruanas e viu Bianca Cugno marcar 32 pontos e salvar a pele argentina.

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Tendo acompanhado o jogo, Zé Roberto analisou que o Brasil não terá vida fácil contra o Peru. Segundo o técnico, as visitantes arriscam bastante e têm um bom volume de jogo. No confronto contra a Argentina, a maior pontuadora peruana foi a ponteira Vigil, com 19 acertos, entre 16 de ataque, 2 de bloqueio e 1 de saque.

— O Peru fez um jogo bom contra a Argentina, com muito volume. A Argentina teve que correr muito para ganhar esse jogo, e não vai ser diferente amanhã. A equipe do Peru vai exigir bastante do nosso time. Vai ser um jogo difícil, é um time que tem um bom volume de jogo, é um time que arrisca muito o ataque, arrisca muito o saque, defende muito. Então, cada jogo é diferente do outro — disse Zé Roberto.

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Vigil ataca em Peru x Argentina na estreia do Sul-Americano
Vigil ataca em Peru x Argentina na estreia do Sul-Americano (Foto: Mauricio Val/FV Imagem/CBV)

A partida contra o Peru será a segunda de cinco que o Brasil disputará até domingo (13), quando fecha a participação contra a Argentina. Na estreia, a Seleção superou a Venezuela em sets diretos (25/14, 25/13 e 25/19). O Sul-Americano é disputado em tiro curto, no formato de pontos corridos, e ganha a seleção que acumular mais pontos após "todos contra todos". Pela primeira vez no torneio continental, o campeão garante também vaga antecipada nas Olimpíadas de Los Angeles 2028.

Agenda de jogos da Seleção Brasileira no Sul-Americano

  1. Brasil x Peru - quarta-feira (9), às 20h (de Brasília)
  2. Brasil x Colômbia - quinta-feira (10), às 20h (de Brasília)
  3. Brasil x Chile - sábado (12), às 13h30 (de Brasília)
  4. Brasil x Argentina - domingo (13), às 12h (de Brasília)

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