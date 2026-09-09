Brasil vence Peru e segue sem perder sets no Sul-Americano

Mais uma vez, o Brasil confirmou o favoritismo e chegou à sua segunda vitória em dois jogos no Sul-Americano, que garante vaga olímpica antecipada ao time campeão. Na noite desta quarta-feira (9), no Ginásio do Maracanãzinho, a Seleção Brasileira feminina de vôlei superou o Peru por 3 sets a 0, nas parciais 25/16, 25/16 e 25/15.

➡️ Veja os lances da partida

Destaques do jogo

Gabi foi a maior pontuadora da partida, com 12 acertos, todos no ataque. Quem também se mostrou bem no duelo foi a levantadora Roberta, com uma distribuição de jogo homogênea que favoreceu o jogo brasileiro e o desempenho das atacantes.

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Na tabela

Com a segunda vitória em dois jogos, o Brasil soma seis pontos e segue na liderança do Sul-Americano. Já o Peru ainda não venceu e é o 5° colocado.

Próximos compromissos

A Seleção Brasileira volta à quadra do Maracanãzinho nesta quinta-feira (10), às 20h (de Brasília). A equipe comandada por José Roberto Guimarães mede forças com a Colômbia. Mais cedo, no mesmo dia, o Peru enfrenta a Venezuela, às 17h (de Brasília).

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Como foi a partida?

1º set

O jogo teve início no saque de Roberta, mas foi o Peru quem pontuou primeiro, com Vigil explorando o bloqueio na entrada de rede. Na sequência, Diana logo deixou tudo igual. O duelo seguiu parelho no placar, e as peruanas demonstravam um bom volume de jogo. Em uma sequência de dois erros brasileiros, as visitantes abriram 8 a 6, mas a Seleção voltou a rodar com Ana Cristina e virou em ace de Roberta (9 a 8). O Brasil assumiu o controle do placar e chegou a abrir 15 a 11, momento em que Antonio Rizola gastou o segundo tempo técnico da parcial.

Zé Roberto promoveu a inversão 5x1 quando a Seleção vencia por 19 a 12, com Vivian no lugar de Rosamaria, e Sabrina no de Roberta. Em uma mudança inusitada, o técnico chamou a líbero Marcelle para sacar na vez de Lorena. A jogadora não desperdiçou, mas o ponto do rally foi peruano. Desfeita a inversão no 21 a 14, o Brasil não levou sustos na reta final e venceu o primeiro set por 25 a 16.

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Roberta no Brasil x Peru no Sul-Americano (Foto: CBV)

2º set

A Seleção voltou para a segunda parcial com um ritmo abaixo e viu o Peru abrir 6 a 3, em imponente bloqueio para cima de Ana Cristina. Eficiente nas viradas de bola e contando com erros do lado brasileiro, as visitantes seguiram na frente. Isso mudou apenas no 9 a 9, com Diana fechando a rede. Depois, em ponto de Gabi, o time de Zé Roberto assumiu o comando numérico e chegou a ter 16 a 9. Passado o susto do início do set, o Brasil chegou à "casa dos 20" com oito de vantagem. No 22 a 14, Zé Roberto novamente colocou Vivian e Sabrina na inversão. No ponto seguinte, Marcelle também entrou para sacar, e a Seleção fechou o set em mais um 25 a 16, com ponto de Gabi.

3º set

Ao contrário do segundo set, o Brasil voltou em bom ritmo para a terceira parcial e abriu 6 a 3, em uma ótima combinação de Roberta e Lorena pelo meio. Em ace de Ana Cristina direto para o chão, a Seleção abriu quatro de vantagem - 9 a 5. Quando o placar marcava 12 a 8, Zé Roberto chamou Sabrina para a vaga de Rosamaria na saída de rede. No ponto seguinte, Julia Bergmann, ovacionada pela torcida, entrou em quadra pela primeira vez, no lugar de Ana Cristina. Em mais rodagens de elenco, Luzia e Helena foram acionadas, para delírio da torcida. Confortável na parcial, a Seleção venceu por 25 a 15 e fechou a partida em 3 sets a 0, garantindo sua segunda vitória no Sul-Americano.

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Outros resultados do dia no Sul-Americano feminino de vôlei

Chile 3 x 1 Venezuela (25/18, 25/20, 21/25 e 25/22) Argentina 3 x 2 Colômbia (27/29, 25/11, 21/25, 25/23 e 15/8)

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