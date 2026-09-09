Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Brasil vence Peru e segue sem perder sets no Sul-Americano

No Maracanãzinho, Seleção foi dominante e superou a equipe peruana por 3 a 0

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
09/09/2026 21:45
Supervisionado porThiago Fernandes,
Favorite o Lance! no Google
Gabi no Brasil x Peru pelo Sul Americano (Mauricio Val/FV Imagem/CBV)
Seleção Brasileira comemora ponto em Brasil x Peru pelo Sul Americano (Foto: Mauricio Val/FV Imagem/CBV)

Mais uma vez, o Brasil confirmou o favoritismo e chegou à sua segunda vitória em dois jogos no Sul-Americano, que garante vaga olímpica antecipada ao time campeão. Na noite desta quarta-feira (9), no Ginásio do Maracanãzinho, a Seleção Brasileira feminina de vôlei superou o Peru por 3 sets a 0, nas parciais 25/16, 25/16 e 25/15.

➡️ Veja os lances da partida

Destaques do jogo

Gabi foi a maior pontuadora da partida, com 12 acertos, todos no ataque. Quem também se mostrou bem no duelo foi a levantadora Roberta, com uma distribuição de jogo homogênea que favoreceu o jogo brasileiro e o desempenho das atacantes.

continua após a publicidade

Na tabela

Com a segunda vitória em dois jogos, o Brasil soma seis pontos e segue na liderança do Sul-Americano. Já o Peru ainda não venceu e é o 5° colocado.

Próximos compromissos

Seleção Brasileira volta à quadra do Maracanãzinho nesta quinta-feira (10), às 20h (de Brasília). A equipe comandada por José Roberto Guimarães mede forças com a Colômbia. Mais cedo, no mesmo dia, o Peru enfrenta a Venezuela, às 17h (de Brasília).

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Como foi a partida?

1º set

O jogo teve início no saque de Roberta, mas foi o Peru quem pontuou primeiro, com Vigil explorando o bloqueio na entrada de rede. Na sequência, Diana logo deixou tudo igual. O duelo seguiu parelho no placar, e as peruanas demonstravam um bom volume de jogo. Em uma sequência de dois erros brasileiros, as visitantes abriram 8 a 6, mas a Seleção voltou a rodar com Ana Cristina e virou em ace de Roberta (9 a 8). O Brasil assumiu o controle do placar e chegou a abrir 15 a 11, momento em que Antonio Rizola gastou o segundo tempo técnico da parcial.

Zé Roberto promoveu a inversão 5x1 quando a Seleção vencia por 19 a 12, com Vivian no lugar de Rosamaria, e Sabrina no de Roberta. Em uma mudança inusitada, o técnico chamou a líbero Marcelle para sacar na vez de Lorena. A jogadora não desperdiçou, mas o ponto do rally foi peruano. Desfeita a inversão no 21 a 14, o Brasil não levou sustos na reta final e venceu o primeiro set por 25 a 16.

continua após a publicidade
Roberta no Brasil x Peru no Sul-Americano (Foto: CBV)
Roberta no Brasil x Peru no Sul-Americano (Foto: CBV)

2º set

A Seleção voltou para a segunda parcial com um ritmo abaixo e viu o Peru abrir 6 a 3, em imponente bloqueio para cima de Ana Cristina. Eficiente nas viradas de bola e contando com erros do lado brasileiro, as visitantes seguiram na frente. Isso mudou apenas no 9 a 9, com Diana fechando a rede. Depois, em ponto de Gabi, o time de Zé Roberto assumiu o comando numérico e chegou a ter 16 a 9. Passado o susto do início do set, o Brasil chegou à "casa dos 20" com oito de vantagem. No 22 a 14, Zé Roberto novamente colocou Vivian e Sabrina na inversão. No ponto seguinte, Marcelle também entrou para sacar, e a Seleção fechou o set em mais um 25 a 16, com ponto de Gabi.

3º set

Ao contrário do segundo set, o Brasil voltou em bom ritmo para a terceira parcial e abriu 6 a 3, em uma ótima combinação de Roberta e Lorena pelo meio. Em ace de Ana Cristina direto para o chão, a Seleção abriu quatro de vantagem - 9 a 5. Quando o placar marcava 12 a 8, Zé Roberto chamou Sabrina para a vaga de Rosamaria na saída de rede. No ponto seguinte, Julia Bergmann, ovacionada pela torcida, entrou em quadra pela primeira vez, no lugar de Ana Cristina. Em mais rodagens de elenco, Luzia e Helena foram acionadas, para delírio da torcida. Confortável na parcial, a Seleção venceu por 25 a 15 e fechou a partida em 3 sets a 0, garantindo sua segunda vitória no Sul-Americano.

continua após a publicidade

Outros resultados do dia no Sul-Americano feminino de vôlei

  1. Chile 3 x 1 Venezuela (25/18, 25/20, 21/25 e 25/22)
  2. Argentina 3 x 2 Colômbia (27/29, 25/11, 21/25, 25/23 e 15/8)

🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Julia Bergmann, à direita, comemora ponto do Brasil na estreia do Sul-Americano de vôlei

Vôlei

AO VIVO: acompanhe Brasil x Peru pelo Sul-Americano de vôlei

Há 2 horas
Rosamaria ataca contra bloqueio duplo da Venezuela em jogo do Sul-Americano feminino de vôlei

Vôlei

Brasil x Peru pelo Sul-Americano feminino de vôlei; horário e onde assistir

Há 4 horas
Zé Roberto na estreia do Brasil no Sul-Americano feminino de vôlei

Vôlei

Zé Roberto prevê 'jogo exigente' contra Peru no Pré-Olímpico

Há 10 horas
Julia Bergmann bate palma em Brasil x Japão pelas quartas de final da VNL 2026

Vôlei

Julia Bergmann: do vôlei universitário à pilar da Seleção

Há 13 horas
Gabi Guimarães bate palma na estreia do Brasil no Sul-Americano de vôlei

Vôlei

Gabi Guimarães celebra retorno à Seleção, mas prega cautela: 'Longe dos 100%'

Há 21 horas
Colagem de fotos da levantadora Vivian, à esquerda, e da oposta Sabrina, à direita, em ação pela Seleção Brasileira na Copa Sul-Americana de vôlei feminino

Vôlei

Atuações de Vivian e Sabrina no Sul-Americano ganham a web: 'LA espera vocês'

Há 21 horas
Mais LANCE!
Jogadoras da Seleção Brasileira feminina de vôlei se reunem em quadra durante comemoração de ponto em jogo do Sul-Americano

Gabi é titular, e Brasil vence na estreia do Sul-Americano

Gabi Guimarães ataca em Brasil x Venezuela pelo Sul-Americano

Veja os lances da vitória do Brasil na estreia do Sul-Americano feminino de vôlei

Brasil vence a Itália na semifinal da Liga das Nações (Foto: Divulgação; Volleyball World)

Brasil x Venezuela pelo Sul-Americano feminino de vôlei; horário e onde assistir

José Roberto Guimarães à beira da quadra pela Seleção Brasileira Feminina de Vôlei na VNL 2025 (Foto: Volleyball World)

Zé Roberto se recusa a falar sobre corte de Kisy: 'Sabrina mereceu'

Gabi Guimarães faz manchete em treino da Seleção no Maracanãzinho antes do Sul-Americano

'Sem dores', Gabi Guimarães está pronta para estreia da Seleção

Luzia ataca em treino da Seleção Brasileira feminina de vôlei na véspera da estreia do Sul-Americano

Luzia: a missão da 'herdeira da herdeira' de Thaisa na Seleção de vôlei

Gabi Guimarães gira bola com o dedo indicador direito em sessão de fotos da Seleção Brasileira feminina de vôlei

Opinião: Brasil larga à frente por vaga olímpica no Sul-Americano de vôlei

Nyeme treinando com Seleção Brasileira antes do Sul-Americano

De volta à Seleção Brasileira, Nyeme projeta título no Sul-Americano de vôlei

Gabi Guimarães faz aquecimento separado no treino da Seleção de vôlei

Gabi treina normalmente na véspera de estreia da Seleção

Ajoelhada na areia, Thâmela ergue o punho direito e vibra ao marcar ponto no Sul-Americano de vôlei de praia

Esporte feminino lidera o Brasil rumo às Olimpíadas de Los Angeles 2028

Kisy beija a bola enquanto se dirige ao fundo da quadra da Arena Nilson Nelson, em Brasília, para sacar em jogo da VNL 2026

Cortada do Sul-Americano de vôlei, Kisy vê roteiro de Paris 2024 se repetir

Vic, de costas, vai em direção a Thâmela, de frente, para cumprimentar a parceira durante jogo do Sul-Americano de vôlei de praia

Vôlei de praia: Brasil garante nova vaga nas Olimpíadas no feminino

Jogadoras da seleção turca de vôlei feminino se reúnem no centro da quadra para comemorar ponto marcado diante da China, na semifinal da Liga das Nações

Algoz do Brasil, Turquia leva vaga olímpica no Campeonato Europeu de vôlei