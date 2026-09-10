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Sabrina comemora vaga na seleção: 'Esperei por muitos anos'

MVP da Copa Sul-Americana com a Seleção B, oposta ganhou espaço no grupo principal e marcou presença na vitória sobre o Peru

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
10/09/2026 15:44
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Sabrina é MVP da Copa Sul Americana (Foto: Divulgação/ CSV)
Sabrina é MVP da Copa Sul Americana (Foto: Divulgação/ CSV)

A oposta Sabrina vem aproveitando a oportunidade recebida na Seleção Brasileira durante o Sul-Americano de vôlei feminino. A jogadora ganhou espaço no grupo principal depois de ser eleita MVP da Copa Sul-Americana, competição em que defendeu a equipe B do Brasil, e agora vive os primeiros momentos com a seleção principal.

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Depois do destaque no torneio, Sabrina foi chamada para integrar o elenco comandado por José Roberto Guimarães no Sul-Americano disputado no Maracanãzinho. Em meio à disputa que vale vaga antecipada nos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028, a oposta já soma 7 pontos na competição.

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Contra o Peru, na quarta-feira (9), Sabrina começou entre as reservas e entrou no terceiro set da vitória brasileira por 3 sets a 0. A oportunidade representa mais um passo na trajetória da jogadora, que passou a conviver com algumas das principais referências do vôlei nacional.

— Eu tô muito feliz com a oportunidade. Eu esperei por muitos anos nessa oportunidade de poder ajudar a Seleção Brasileira. E eu tô feliz de conseguir tá ajudando. As meninas me deixam muito à vontade, muito tranquila, então tá sendo muito bom — afirmou Sabrina.

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Sabrina comenta ansiedade nos primeiros jogos

A chegada à equipe principal também trouxe um desafio natural para a oposta: lidar com a expectativa de representar o Brasil. Sabrina reconhece que o frio na barriga faz parte do momento, mas destaca a recepção das companheiras como um fator importante para sua adaptação ao elenco.

— O jogo de estreia é sempre aquele friozinho na barriga. Eu acho que quem não sente tem alguma coisa errada, né? Mas é como eu falei, as meninas me deixam muito tranquila, as meninas mais velhas ajudam muito, então elas fazem de tudo para que a gente se sinta à vontade. Então, realmente, quando eu entro em quadra, eu me sinto à vontade. Elas me deixam, elas fazem com que eu me sinta à vontade.

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➡️Veja os lances da vitória do Brasil contra o Peru no Sul-Americano

Próximos compromissos da Seleção brasileira:

  1. Brasil x Colômbia - quinta-feira (10), às 20h (de Brasília)
  2. Brasil x Chile - sábado (12), às 13h30 (de Brasília)
  3. Brasil x Argentina - domingo (13), às 12h (de Brasília)
Jogadoras da Seleção Brasileira feminina de vôlei se reunem em quadra durante comemoração de ponto em jogo do Sul-Americano
Jogadoras do Brasil comemoram ponto na vitória sobre a Venezuela pelo Sul-Americano (Foto: Maurício Val/FV Imagem/CBV)

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