Ana Cristina crava pela entrada e fecha o set: 25 a 14

Bola fora da Venezuela e set point para o Brasil: 24 a 13

Ana Cristina é explorada em largada pela saída: 21 a 13

Gabi é bloqueada pelo meio: 20 a 12

Diana ataca para fora: 20 a 9

Ana Cristina, na pipe, faz 19 a 7

Ace de Roberta! 17 a 7

Rosamaria crava na diagonal! 14 a 7

Diana pontua em bola de graça da Venezuela: 12 a 6

Bloqueio de Lorena! 10 a 5

Lorena pontua no tempo-costas: 8 a 4

Bloqueio de Ana Cristina! 6 a 2

Gabi, no contra-ataque, marca seu primeiro ponto! 3 a 0