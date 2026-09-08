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AO VIVO: siga Brasil x Venezuela pelo Sul-Americano feminino de vôlei

Seleção inicia disputa por vaga nas Olimpíadas de Los Angeles 2028 nesta terça-feira (8), no Maracanãzinho

PorGuilherme VeigaRio de Janeiro (RJ)
08/09/2026 19:00
Atualizado há 0 minutos
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Jogadoras da Seleção Brasileira feminina de vôlei se reúnem em quadra durante treino preparatório para o Sul-Americano
Seleção Brasileira em treino para o Sul-Americano, no Maracanãzinho (Foto: Maurício Val/FV Imagem/CBV)

A Seleção feminina de vôlei estreia no Campeonato Sul-Americano nesta terça-feira (8), às 20h (de Brasília), contra a Venezuela. Diante da sua torcida, no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, o Brasil inicia sua trajetória em busca do título continental e da vaga antecipada para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028. ATUALIZAÇÃO: Brasil 1 x 0 Venezuela.

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Acompanhe a partida

TimesPlacar1º SET2º SET3º SET

Brasil

1

25

10

0

Venezuela

0

14

4

0

2º SET

  1. Bloqueio de Gabi! 10 a 4
  2. Ana Cristina pontua no contra-ataque: 8 a 3
  3. Bloqueios de Rosamaria e Lorena! 6 a 1
  4. Roberta finge bola de segunda e engana a marcação: 3 a 1

1º SET

  1. Ana Cristina crava pela entrada e fecha o set: 25 a 14
  2. Bola fora da Venezuela e set point para o Brasil: 24 a 13
  3. Ana Cristina é explorada em largada pela saída: 21 a 13
  4. Gabi é bloqueada pelo meio: 20 a 12
  5. Diana ataca para fora: 20 a 9
  6. Ana Cristina, na pipe, faz 19 a 7
  7. Ace de Roberta! 17 a 7
  8. Rosamaria crava na diagonal! 14 a 7
  9. Diana pontua em bola de graça da Venezuela: 12 a 6
  10. Bloqueio de Lorena! 10 a 5
  11. Lorena pontua no tempo-costas: 8 a 4
  12. Bloqueio de Ana Cristina! 6 a 2
  13. Gabi, no contra-ataque, marca seu primeiro ponto! 3 a 0
  14. Ace de Roberta! 1 a 0

Escalação do Brasil: Roberta (levantadora); Rosamaria (oposta); Gabi Guimarães e Ana Cristina (ponteiras); Diana e Lorena (centrais); Nyeme (líbero)

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PRÉ-JOGO

19h57 - Aquecimento finalizado. A bola sobe em instantes!

19h45 - Equipes perfiladas para a execução dos hinos nacionais.

Seleções de Brasil e Venezuela perfiladas para a execução dos hinos nacionais antes de partida do Sul-Americano feminino de vôlei
Seleções de Brasil e Venezuela perfiladas para os hinos nacionais (Foto: Andressa Simões/Lance!)

19h35 - As favoritas! Torcedoras presentes no anel inferior do ginásio levam cartazes com os nomes da ponteira Gabi Guimarães e da líbero Nyeme.

Torcedoras levam cartazes direcionados a Gabi Guimarães e Nyeme para o Sul-Americano feminino de vôlei
Torcedoras levam cartazes direcionados a Gabi Guimarães e Nyeme (Foto: Andressa Simões/Lance!)

19h25 - Aquecimento com bola iniciado no Maracanãzinho.

Jogadoras da Seleção Brasileira feminina de vôlei realizam aquecimento em quadra, no Maracanãzinho
Jogadoras da Seleção Brasileira aquecem na quadra do Maracanãzinho (Foto: Andressa Simões/Lance!)
  1. 19h20 - Jogadoras do Brasil iniciam o aquecimento em quadra!
  2. 19h17 - Torcida no Maracanãzinho apoiou a seleção peruana na partida que antecedeu à da Seleção Brasileira, mas a vitória ficou com a Argentina. As hermanas serão as últimas adversárias do Brasil na competição.
  3. 19h12 - Resultados do dia: Colômbia 3 x 0 Chile (25/19, 25/20 e 25/19); Argentina 3 x 1 Peru (20/25, 25/15, 25/18 e 27/25).
  4. 19h10 - É daqui a pouco! A Seleção feminina entra em quadra pela estreia no Sul-Americano, contra a Venezuela. Vale o 24º título continental e a vaga olímpica!

➡️ Opinião: Brasil larga à frente por vaga olímpica no Sul-Americano de vôlei

Lista de relacionadas para o Sul-Americano

LEVANTADORAS

  • Roberta
  • Vivian

OPOSTAS

  • Sabrina
  • Tainara

PONTEIRAS/OPOSTAS

  • Ana Cristina
  • Helena
  • Rosamaria

PONTEIRAS

  • Gabi Guimarães
  • Julia Bergmann

CENTRAIS

  • Diana
  • Luzia
  • Lorena

LÍBEROS

  • Nyeme
  • Marcelle

➡️ 'Sem dores', Gabi Guimarães está pronta para estreia da Seleção

Formato da competição

O Campeonato Sul-Americano feminino de vôlei será disputado entre 8 e 13 de setembro em formato de turno único, com todas as seis equipes se enfrentando. O primeiro critério de desempate é o número de vitórias, seguido por pontuação, relação de sets, razão de pontos e confronto direto.

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Esta é a primeira vez que a competição funciona como qualificatório para as Olimpíadas. O campeão se classifica automaticamente para Los Angeles 2028.

Agenda de jogos da Seleção Brasileira

  1. Brasil x Venezuela - terça-feira (8), às 20h (de Brasília)
  2. Brasil x Peru - quarta-feira (9), às 20h (de Brasília)
  3. Brasil x Colômbia - quinta-feira (10), às 20h (de Brasília)
  4. Brasil x Chile - sábado (12), às 13h30 (de Brasília)
  5. Brasil x Argentina - domingo (13), às 12h (de Brasília)

🏐✅ Ficha técnica

Brasil x Venezuela - Sul-Americano Feminino de Vôlei 2026

📅 Data e horário: terça-feira, 8 de setembro de 2026, às 20h (de Brasília)
📍 Local: Maracanãzinho, Rio de Janeiro
📺 Onde assistir: SporTV 2 (TV por assinatura)

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