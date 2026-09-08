AO VIVO: siga Brasil x Venezuela pelo Sul-Americano feminino de vôlei
Seleção inicia disputa por vaga nas Olimpíadas de Los Angeles 2028 nesta terça-feira (8), no Maracanãzinho
A Seleção feminina de vôlei estreia no Campeonato Sul-Americano nesta terça-feira (8), às 20h (de Brasília), contra a Venezuela. Diante da sua torcida, no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, o Brasil inicia sua trajetória em busca do título continental e da vaga antecipada para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028. ATUALIZAÇÃO: Brasil 1 x 0 Venezuela.
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Acompanhe a partida
|Times
|Placar
|1º SET
|2º SET
|3º SET
Brasil
1
25
10
0
Venezuela
0
14
4
0
2º SET
- Bloqueio de Gabi! 10 a 4
- Ana Cristina pontua no contra-ataque: 8 a 3
- Bloqueios de Rosamaria e Lorena! 6 a 1
- Roberta finge bola de segunda e engana a marcação: 3 a 1
1º SET
- Ana Cristina crava pela entrada e fecha o set: 25 a 14
- Bola fora da Venezuela e set point para o Brasil: 24 a 13
- Ana Cristina é explorada em largada pela saída: 21 a 13
- Gabi é bloqueada pelo meio: 20 a 12
- Diana ataca para fora: 20 a 9
- Ana Cristina, na pipe, faz 19 a 7
- Ace de Roberta! 17 a 7
- Rosamaria crava na diagonal! 14 a 7
- Diana pontua em bola de graça da Venezuela: 12 a 6
- Bloqueio de Lorena! 10 a 5
- Lorena pontua no tempo-costas: 8 a 4
- Bloqueio de Ana Cristina! 6 a 2
- Gabi, no contra-ataque, marca seu primeiro ponto! 3 a 0
- Ace de Roberta! 1 a 0
Escalação do Brasil: Roberta (levantadora); Rosamaria (oposta); Gabi Guimarães e Ana Cristina (ponteiras); Diana e Lorena (centrais); Nyeme (líbero)
PRÉ-JOGO
19h57 - Aquecimento finalizado. A bola sobe em instantes!
19h45 - Equipes perfiladas para a execução dos hinos nacionais.
19h35 - As favoritas! Torcedoras presentes no anel inferior do ginásio levam cartazes com os nomes da ponteira Gabi Guimarães e da líbero Nyeme.
19h25 - Aquecimento com bola iniciado no Maracanãzinho.
- 19h20 - Jogadoras do Brasil iniciam o aquecimento em quadra!
- 19h17 - Torcida no Maracanãzinho apoiou a seleção peruana na partida que antecedeu à da Seleção Brasileira, mas a vitória ficou com a Argentina. As hermanas serão as últimas adversárias do Brasil na competição.
- 19h12 - Resultados do dia: Colômbia 3 x 0 Chile (25/19, 25/20 e 25/19); Argentina 3 x 1 Peru (20/25, 25/15, 25/18 e 27/25).
- 19h10 - É daqui a pouco! A Seleção feminina entra em quadra pela estreia no Sul-Americano, contra a Venezuela. Vale o 24º título continental e a vaga olímpica!
➡️ Opinião: Brasil larga à frente por vaga olímpica no Sul-Americano de vôlei
Lista de relacionadas para o Sul-Americano
LEVANTADORAS
- Roberta
- Vivian
OPOSTAS
- Sabrina
- Tainara
PONTEIRAS/OPOSTAS
- Ana Cristina
- Helena
- Rosamaria
PONTEIRAS
- Gabi Guimarães
- Julia Bergmann
CENTRAIS
- Diana
- Luzia
- Lorena
LÍBEROS
- Nyeme
- Marcelle
➡️ 'Sem dores', Gabi Guimarães está pronta para estreia da Seleção
Formato da competição
O Campeonato Sul-Americano feminino de vôlei será disputado entre 8 e 13 de setembro em formato de turno único, com todas as seis equipes se enfrentando. O primeiro critério de desempate é o número de vitórias, seguido por pontuação, relação de sets, razão de pontos e confronto direto.
Esta é a primeira vez que a competição funciona como qualificatório para as Olimpíadas. O campeão se classifica automaticamente para Los Angeles 2028.
Agenda de jogos da Seleção Brasileira
- Brasil x Venezuela - terça-feira (8), às 20h (de Brasília)
- Brasil x Peru - quarta-feira (9), às 20h (de Brasília)
- Brasil x Colômbia - quinta-feira (10), às 20h (de Brasília)
- Brasil x Chile - sábado (12), às 13h30 (de Brasília)
- Brasil x Argentina - domingo (13), às 12h (de Brasília)
🏐✅ Ficha técnica
Brasil x Venezuela - Sul-Americano Feminino de Vôlei 2026
📅 Data e horário: terça-feira, 8 de setembro de 2026, às 20h (de Brasília)
📍 Local: Maracanãzinho, Rio de Janeiro
📺 Onde assistir: SporTV 2 (TV por assinatura)
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