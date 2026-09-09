Sabrina e Vivian dão primeiros passos com a camisa da Seleção

Em um torneio que vale vaga antecipada nos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028, Sabrina e Vivian começam a construir suas histórias com a camisa da Seleção Brasileira. As duas ganharam espaço na equipe de José Roberto Guimarães no Sul-Americano e vêm aproveitando as oportunidades recebidas. Contra o Peru, na vitória por 3 sets a 0, no Maracanãzinho, as estreantes mostraram personalidade diante da torcida e da responsabilidade do torneio.

Para Sabrina, a oportunidade de defender a Seleção em uma competição tão importante é a realização de um objetivo perseguido há anos. A jogadora revelou ao Lance! que esperou bastante pelo momento e destacou o acolhimento recebido das companheiras.

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— Eu tô muito feliz com a oportunidade. Eu esperei por muitos anos nessa oportunidade de poder ajudar a Seleção Brasileira. E eu tô feliz de conseguir tá ajudando. As meninas me deixam muito à vontade, muito tranquila, então tá sendo muito bom — afirmou.

A jogadora também falou sobre o aspecto psicológico de atuar pela primeira vez em um ambiente de tanta pressão. Apesar do frio na barriga natural da estreia, Sabrina contou que as atletas mais experientes têm papel importante para facilitar sua adaptação.

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— O jogo de estreia é sempre aquele friozinho na barriga. Eu acho que quem não sente tem alguma coisa errada. Mas, como eu falei, as meninas me deixam muito tranquila, as meninas mais velhas ajudam muito. Elas fazem de tudo para que a gente se sinta à vontade. Então, realmente, quando eu entro em quadra, eu me sinto à vontade — explicou.

Vivian, por sua vez, também ressaltou a importância do apoio recebido dentro do grupo. Para a jogadora, a confiança das companheiras tem sido fundamental neste início de trajetória com a Seleção.

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— A confiança que eu tenho vem da confiança que elas me passam. Então, elas têm me deixado muito tranquila, elas têm me deixado muito confiante. Tem sido gostoso jogar com esse time — declarou.

A levantadora ainda foi questionada sobre a possibilidade de, no futuro, ocupar o espaço deixado por Roberta, referência da posição na Seleção. Vivian, no entanto, prefere não antecipar os próximos passos e aproveita a oportunidade para aprender com a companheira.

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— Eu gosto de pensar um dia de cada vez. Então, eu tô tentando focar no agora e aprender tudo o que eu posso com ela, porque ela também, para mim, é uma referência — afirmou.

Mesmo com a comparação e a expectativa sobre seu futuro na equipe, Vivian encara o reconhecimento como parte de um sonho que persegue há anos.

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— Eu acho incrível que isso seja falado, que isso seja comentado, porque realmente eu trabalho muito pra isso. É um sonho — completou.

➡️Veja os lances da vitória do Brasil contra o Peru no Sul-Americano



Seleção Brasileira no Sul-Americano de vôlei feminino (Mauricio Val/FV Imagem/CBV)

Brasil vence e se mantém invicto na competição

O Brasil confirmou o favoritismo e conquistou a segunda vitória no Sul-Americano de vôlei feminino. Na noite desta quarta-feira (9), a Seleção derrotou o Peru por 3 sets a 0, no Maracanãzinho, com parciais de 25/16, 25/16 e 25/15. Com o resultado, a equipe de José Roberto Guimarães chegou aos seis pontos, manteve os 100% de aproveitamento e segue sem perder sets na competição, que vale vaga olímpica antecipada ao campeão para Los Angeles 2028.

Gabi foi a maior pontuadora do confronto, com 12 pontos, todos no ataque. Roberta também se destacou pela distribuição equilibrada, contribuindo para o bom desempenho das atacantes brasileiras.

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O Peru começou melhor nos dois primeiros sets, mas o Brasil reagiu e assumiu o controle das parciais. No terceiro, a Seleção abriu vantagem logo no início e Zé Roberto aproveitou para promover mudanças. Sabrina, Julia Bergmann, Luzia e Helena entraram em quadra, enquanto a torcida no Maracanãzinho comemorou especialmente a entrada de Julia.

Com a derrota, o Peru segue sem vencer e ocupa a quinta colocação. O Brasil volta à quadra nesta quinta-feira (10), às 20h, contra a Colômbia. Mais cedo, às 17h, o Peru enfrenta a Venezuela.

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Próximos compromissos da Seleção brasileira:

Brasil x Colômbia - quinta-feira (10), às 20h (de Brasília) Brasil x Chile - sábado (12), às 13h30 (de Brasília) Brasil x Argentina - domingo (13), às 12h (de Brasília)

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