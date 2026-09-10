O Brasil segue dominante no Sul-Americano feminino de vôlei e chega à sua terceira vitória em três jogos, em busca do título e da vaga olímpica antecipada em Los Angeles 2028. Nesta quinta-feira (10), no Ginásio do Maracanãzinho, a Seleção Brasileira venceu a Colômbia por 3 a 0, com direito a um terceiro set "interminável". As parciais do duelo foram 25/19, 25/18 e 36/34.

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Destaques do jogo

A maior pontuadora do confronto foi Ana Cristina, com 28 acertos. O destaque do duelo ficou também com Sabrina. A oposta entrou muito bem na vaga de Rosamaria, que saiu com dores no joelho esquerdo no início do segundo set, e fez a diferença para recuperar o ânimo do Brasil, que vinha atrás na parcial.

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Na tabela

Com três vitórias em três partidas, a Seleção Brasileira chega a 9 pontos e segue na liderança da tabela. Já a Colômbia, com 4, é a 3ª colocada.

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Próximos compromissos

Todos os times do Sul-Americano folgam nesta sexta-feira (11) e voltam à quadra do Maracanãzinho no sábado (12). Às 13h30 (de Brasília), o Brasil enfrenta o Chile, e, mais tarde, às 16h30 (de Brasília), a Colômbia mede forças com o Peru.

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Como foi a partida?

1º set

O jogo começou logo com um rally bastante disputado, vencido pelas colombianas. Elas abriram 2 a 0, e o Brasil pontuou pela primeira vez com Ana Cristina explorando o bloqueio na entrada de rede. Já no comando do placar, em ace de Rosamaria que explodiu o Maracanãzinho, o time de Zé Roberto abriu 7 a 3, e Guilherme Schmitz parou o jogo pela primeira vez. Com bom volume de jogo, a Seleção se distanciou cada vez mais no placar, chegando a ter 12 a 4.

Sem sustos, o Brasil chegou à "casa dos 20" com sete pontos à frente. No 21 a 14, Zé Roberto usou a estratégia de colocar Marcelle para sacar no lugar de Lorena. Com bloqueio em cima de Gabi, a Colômbia diminuiu a desvantagem para cinco pontos - 21 a 16 -, e o técnico brasileiro parou o jogo. Na sequência, inversão 5x1: Vivian na vaga de Rosamaria, e Sabrina na de Roberta. O Brasil converteu o ponto, e as mudanças foram desfeitas. Ainda que com uma baixa de ritmo ao longo da parcial, a Seleção fechou em 25 a 19.

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Gabi Guimarães e Lorena sobem no bloqueio em Brasil x Colômbia pelo Sul-Americano (Foto: João Fraga/Lance!)

2º set

O Brasil abriu 3 a 1 no segundo set, mas viu a Colômbia chegar ao empate. No terceiro ponto colombiano, Rosamaria sentiu o joelho esquerdo ao cair de mau jeito para salvar uma bola e esbarrar com Nyeme. A oposta foi direto para o vestiário, e Sabrina foi chamada para seu lugar. Em quadra, as colombianas cresceram na partida e assumiram o comando numérico, abrindo 9 a 7.

Após bloqueio de Sabrina, o Brasil empatou no 10 a 10, para delírio do Maracanãzinho, e chegou ao 12 a 10. Reassumindo o controle da partida, a Seleção teve vida mais tranquila na reta final da parcial e saiu vencedora por 25 a 18, após bola de xeque de Lorena.

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3º set

Os dois times voltaram para o terceiro set apresentando bom volume de jogo, o que resultou em rallys mais disputados e placares parelhos. Isso persistiu até o 10 a 8, quando o time de Zé Roberto abriu dois de vantagem, e Guilherme Schmitz parou o jogo. Logo depois, em ataque de Montaño pela saída, a Colômbia voltou a rodar. Na metade do set, o domínio trocou de lado, e foram as colombianas quem abriram dois pontos de diferença, após Valerin colocar para baixo pelo meio de rede.

Quando o placar marcava 18 a 17 para as visitantes, Luzia entrou no lugar de Lorena. Em erro de saque de Sabrina, a Colômbia chegou à "casa dos 20" à frente - 20 a 18. No 22 a 20, veio a inversão 5x1, com Vivian na vaga de Sabrina, e Tainara na de Roberta. Na primeira bola que recebeu, a oposta pontuou para a Seleção, e forçou Guilherme Schmitz a pedir tempo para arrumar a casa. Na sequência, desfeitas as mudanças, o Brasil empatou no 23 a 23 depois de erro de ataque da ponteira Valerin. No 25 a 24 adverso, Julia Bergamnn entrou para fazer o fundo de quadra na vaga de Ana Cristina apenas em um rally, que terminou com ponto verde-amarelo. Em uma reta final dramática, o Brasil se deu melhor e venceu por 36 a 34.

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