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Rosamaria: a segurança da Seleção na saída de rede 'pelo ouro'

Oposta vive temporada inconstante, mas segue como pilar do time de Zé Roberto

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
10/09/2026 08:00
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Rosamaria se dirige para o saque na estreia do Brasil no Sul-Americano de vôlei
Rosamaria na estreia do Brasil no Sul-Americano de vôlei (Foto: Mauricio Val/FV Imagem/CBV)

Nome firmado na Seleção desde 2021, Rosamaria se consolidou como segurança das levantadoras na saída de rede, apesar de já ter passado por experiências também como ponteira, inclusive na VNL 2026. Conhecida por ataques potentes e comemorações vibrantes, a jogadora do Denso Airybees, aos 32 anos, é pilar do time de José Roberto Guimarães em busca do título do Sul-Americano, que vai até domingo (13) e vale vaga nas Olimpíadas de Los Angeles 2028.

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No retrospecto da atual temporada, Rosamaria começou a Liga das Nações no banco, enquanto Tainara foi titular na saída de rede e Kisy entrou em inversões pontuais. Na primeira semana, Rosa foi acionada como ponteira. Mas, segundo ela, jogar menos tempo no início da VNL havia sido um acordo com Zé Roberto, por conta da temporada desgastante no Japão.

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Ao longo da competição, a jogadora assumiu de fato a titularidade como oposta apenas em jogos na última etapa classificatória e na fase final. No intervalo entre as semanas 2 e 3, Tainara sofreu uma lesão que a tirou do restante da VNL.

Entre altos e baixos no torneio, Rosamaria mostrou sua melhor versão logo na decisão, contra a Turquia. Ela marcou 17 pontos, com uma eficiência de 36% - a maior entre as atacantes do Brasil que começaram o jogo. No seu auge técnico na temporada até aqui, a medalha de prata doeu bastante na oposta. Ao Lance!, a jogadora relembrou também as ausências da Seleção na parte decisiva do torneio; além de Tainara, Julia Kudiess e Gabi também ficaram fora por lesão.

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— A gente viu uma força muito grande do grupo para chegar naquela final, depois de todas as lesões. Doeu. Sempre dói... Mas cada jogo tem uma história, né? Cada campeonato tem uma história diferente. Mas doeu muito porque a gente viu que a gente que é um dos melhores times do mundo. E… São detalhes. Então, a gente tem trabalhado no dia a dia para melhorar isso. Para conseguir estar sempre com a equipe completa (...). A minha certeza é que esse grupo ainda vai trazer o ouro (da VNL), a hora do nosso time vai chegar.

De amarelo, Rosamaria ataca bola próximo à rede, com a mão direita, contra um bloqueio duplo de jogadoras da China, vestidas de azul
Rosamaria foi a oposta titular do Brasil na fase final da VNL (Foto: Volleyball World)

Já nos dois primeiros jogos do Campeonato Sul-Americano, Rosamaria começou como titular, vencendo a concorrência com Tainara e Sabrina. Kisy vinha participando dos treinamentos, mas foi cortada da lista final da competição pela comissão técnica. Nos duelos de estreia, em jogo tranquilo contra a Venezuela, Rosa marcou nove pontos, entre sete de ataque e dois de bloqueio. Já contra o Peru, pela segunda rodada, foram sete: cinco de ataque e dois de bloqueio.

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