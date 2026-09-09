Zé Roberto detalha estratégia com Marcelle no Sul-Americano

O Brasil venceu o Peru por 3 sets a 0 nesta quarta-feira (9), no Maracanãzinho, pela segunda rodada do Sul-Americano de vôlei feminino. Na partida, uma estratégia chamou atenção: Marcelle, que atua como líbero, entrou em quadra em alguns momentos para sacar no lugar das centrais.

A jogadora havia exercido normalmente a função de líbero na estreia da Seleção, contra a Venezuela. Diante do Peru, porém, apareceu em uma situação diferente. Como não estava utilizando a camisa de líbero, Marcelle pôde participar da rotação e foi acionada por Zé Roberto especificamente para o saque.

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Após a partida, o treinador explicou que a possibilidade já vinha sendo trabalhada durante a preparação para o Sul-Americano e que Marcelle pode ser uma alternativa importante em momentos específicos das partidas.

— Durante a nossa preparação, ela treinou esse tipo de situação de entrar para sacar, que é uma possibilidade que a regra te dá. Então, ela está também para isso, ela pode fazer essa função — explicou Zé Roberto.

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O técnico destacou as características de Marcelle que podem ser aproveitadas nessa estratégia, principalmente no saque e na defesa. A ideia é que a líbero entre no lugar de uma central, como aconteceu com Lorena, para fortalecer a equipe em determinadas rotações.

— Tomara que a Nyeme não se machuque, porque o problema é a consistência que a Nyeme tem. E aí a gente pode contar com a Marcelle, que tem um bom saque, tem um bom fundo — afirmou.

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Zé Roberto valoriza reação do Brasil

Além da estratégia envolvendo Marcelle, Zé Roberto avaliou positivamente a postura da Seleção durante a partida. O Peru conseguiu dificultar o jogo em alguns momentos, especialmente no início, mas o Brasil conseguiu recuperar o controle.

— Eu acho que o comportamento foi legal. Você vê que o tempo inteiro o time foi concentrado, focado. Cometia um outro erro, mas já voltava logo.

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O treinador ressaltou que a equipe precisa manter esse nível de concentração durante toda a competição, independentemente do adversário.

— Esse campeonato requer isso: consistência, foco e atitude o tempo todo.

'Eu estou jogando para a Olimpíada'

O técnico também fez questão de afastar qualquer ideia de que o nível dos adversários permitiria ao Brasil diminuir o ritmo no Sul-Americano. A competição vale vaga direta para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028, e o treinador afirmou que encara cada partida com esse objetivo em mente.

— Você tem que pensar que você está jogando nos Jogos Olímpicos. Eu não tenho isso na minha cabeça. Eu estou jogando para a Olimpíada. Eu não brinco.

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Brasil x Peru no Sul-Americano de vôlei feminino (Mauricio Val/FV Imagem/CBV)

Brasil vence e se mantém invicto na competição

O Brasil confirmou o favoritismo e conquistou a segunda vitória no Sul-Americano de vôlei feminino. Na noite desta quarta-feira (9), a Seleção derrotou o Peru por 3 sets a 0, no Maracanãzinho, com parciais de 25/16, 25/16 e 25/15. Com o resultado, a equipe de José Roberto Guimarães chegou aos seis pontos, manteve os 100% de aproveitamento e segue sem perder sets na competição, que vale vaga olímpica antecipada ao campeão para Los Angeles 2028.

Gabi foi a maior pontuadora do confronto, com 12 pontos, todos no ataque. Roberta também se destacou pela distribuição equilibrada, contribuindo para o bom desempenho das atacantes brasileiras.

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O Peru começou melhor nos dois primeiros sets, mas o Brasil reagiu e assumiu o controle das parciais. No terceiro, a Seleção abriu vantagem logo no início e Zé Roberto aproveitou para promover mudanças. Sabrina, Julia Bergmann, Luzia e Helena entraram em quadra, enquanto a torcida no Maracanãzinho comemorou especialmente a entrada de Julia.

Com a derrota, o Peru segue sem vencer e ocupa a quinta colocação. O Brasil volta à quadra nesta quinta-feira (10), às 20h, contra a Colômbia. Mais cedo, às 17h, o Peru enfrenta a Venezuela.

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Próximos compromissos da Seleção brasileira:

Brasil x Colômbia - quinta-feira (10), às 20h (de Brasília) Brasil x Chile - sábado (12), às 13h30 (de Brasília) Brasil x Argentina - domingo (13), às 12h (de Brasília)

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