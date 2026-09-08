Gabi é titular, e Brasil vence na estreia do Sul-Americano

A Seleção Brasileira feminina de vôlei começou o Campeonato Sul-Americano com o pé direito! Na noite desta terça-feira (8), no Ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, o Brasil confirmou o favoritismo e venceu a Venezuela por 3 sets a 0, nas parciais 25/14, 25/13 e 25/19. O duelo marcou o retorno de Gabi Guimarães à Amarelinha, e como titular, após ficar fora da VNL por problemas físicos.

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Destaques do jogo

As centrais titulares, Diana e Lorena, demonstraram boa eficiência no ataque e foram peças-chave do desempenho do Brasil, principalmente no primeiro set. O posto de maior pontuadora da partida ficou com Ana Cristina, que teve 12 acertos. Outro ponto alto da noite foi a escalação de Gabi como titular. Esta foi a primeira partida da ponteira na temporada da Seleção.

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Na tabela

Com a vitória na estreia, o Brasil soma seus três primeiros pontos e vai à primeira posição do Sul-Americano. Já a Venezuela segue zerada da tabela do torneio continental após a primeira rodada.

Próximos compromissos

A Seleção Brasileira volta à quadra do Maracanãzinho nesta quarta-feira (9), às 20h (de Brasília). A equipe comandada por José Roberto Guimarães mede forças com o Peru. No mesmo dia, a Venezuela enfrenta o Chile, às 14h (de Brasília).

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Como foi a partida?

1º set

O jogo começou logo com ace de Roberta. Ainda em passagem da levantadora pelo saque, a Seleção abriu 3 a 0 com ponto de ataque de Gabi, levantando a torcida no Maracanãzinho. A partir daí, com boa eficiência de Diana pelo meio, o Brasil seguiu confortável e abriu 12 a 6, momento em que Adrian Forenza, técnico da Venezuela, parou o duelo pela primeira vez.

No retorno, contra um adversário com dificuldades no sistema de defesa e na construção de jogadas, o time de Zé Roberto não teve sustos e fechou a parcial em 25 a 14, com Ana Cristina pontuando no contra-ataque.

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Gabi Guimarães ataca em Brasil x Venezuela pelo Sul-Americano (Foto: Maurício Val/FV Imagem/CBV)

2º set

A Seleção seguiu em bom ritmo no segundo set e abriu 6 a 1 com dois pontos de bloqueios seguidos: um de Rosamaria e outro de Lorena. Logo depois, a Venezuela voltou a rodar em contra-ataque de Reibeth pela entrada de rede, mas não foi capaz de se manter no saque. O Brasil chegou ao 12 a 4 no momento em que Gabi fechou um disputado rally, levando os torcedores ao delírio.

Quando o placar marcava 17 a 5 para a Amarelinha, Zé Roberto colocou Vivian no lugar de Roberta para fazer sua estreia na Seleção principal. No 19 a 9, foi vez de Sabrina sair do banco para ocupar a vaga de Rosamaria. No set point, Tainara entrou para sacar no lugar de Lorena e, no rally seguinte, Sabrina, pela saída de rede, atacou e fechou a parcial em 25 a 13 para o Brasil.

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3º set

Para o terceiro set, Zé Roberto promoveu uma mudança na entrada de rede — Julia Bergmann no lugar de Gabi — e outra entre as líberos — Marcelle no lugar de Nyeme. Mesmo com o time modificado em relação às outras parciais, o Brasil seguiu dominante e sem dar chances à Venezuela. A Seleção abriu 6 a 3 em mais uma bola de Lorena pelo meio, mas as venezuelanas corresponderam com ataque de Colino pela ponta. Para a festa da torcida, no 11 a 6, Luzia assumiu a vaga de Diana, e Helena, a de Ana Cristina.

Mesmo com as mexidas, o Brasil impôs seu jogo, apesar dos erros, e levou a terceira parcial por 25 a 19, em ace de Julia Bergmann. Com isso, a equipe verde-amarela levou a vitória por 3 sets a 0 e garantiu a estreia com o pé direito no Sul-Americano.

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Outros resultados do dia no Sul-Americano

Argentina 3 x 1 Peru (20/25, 25/15, 25/18 e 27/25) Colômbia 3 x 0 Chile (25/19, 25/20 e 25/19)

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