Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Julia Bergmann: do vôlei universitário à pilar da Seleção

Ponteira viveu auge na VNL 2026 e desponta como peça-chave do time de Zé Roberto

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
09/09/2026 08:00
Supervisionado porThiago Fernandes,
Favorite o Lance! no Google
Julia Bergmann bate palma em Brasil x Japão pelas quartas de final da VNL 2026
Julia Bergmann em Brasil x Japão pelas quartas de final da VNL (Foto: Volleyball World)

Um dos principais destaques da atual Seleção Brasileira feminina de vôlei, Julia Bergmann chegou ao time longe dos holofotes do esporte. Em pouco tempo, a jogadora firmou seu nome no time de José Roberto e, na VNL 2026, viveu seu auge, assumindo e correspondendo bem à responsabilidade de substituir Gabi Guimarães, lesionada. Agora, no Sul-Americano, a jogadora busca manter o bom desempenho na briga pela vaga antecipada nas Olimpíadas de Los Angeles 2028.

➡️ Gabi Guimarães celebra retorno à Seleção, mas prega cautela: 'Longe dos 100%'

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Aos 25 anos, Bergmann enxerga a temporada 2026 de seleções como de "colhimento de frutos do trabalho". Na Liga das Nações, dividindo com Ana Cristina a missão de sustentar a entrada de rede na ausência de Gabi, Julia cumpriu o combinado com êxito e terminou a competição como a 7ª maior pontuadora, com 235 acertos. Para ela, em entrevista ao Lance!, a competição serviu como um grande aprendizado, tanto em questões técnicas quanto de liderança.

continua após a publicidade

— Eu sempre foco muito em crescimento, em melhorar. Pode ser uma coisinha por vez. Então, muito feliz de ter conseguido colocar isso em quadra durante essa VNL. Mas eu acho que é fruto do meu trabalho. Eu sei que eu treino para isso, que eu jogo para isso. Mas, com certeza, a Gabi fez muita falta nessa VNL. Mas, por um lado, também foi bom, pela gente ter que assumir essa responsabilidade. Para a gente ter que pisar no lugar dela, assumir essa liderança também. Então, foi uma VNL de muito aprendizado, acho que para todo mundo.

Com o amadurecimento na Liga das Nações, Bergmann desponta como um dos pilares da Seleção para o ciclo olímpico de Los Angeles 2028, que marca a possível segunda experiência da jogadora em Olimpíadas. E o Brasil pode garantir a vaga já nesta semana, caso conquiste o título do Sul-Americano.

continua após a publicidade
Julia Bergmann, à direita, comemora ponto do Brasil na estreia do Sul-Americano de vôlei
Julia Bergmann, à direita, comemora ponto do Brasil na estreia do Sul-Americano de vôlei (Foto: Maurício Val/FV Imagem/CBV)

Na vitória tranquila por 3 sets a 0 (25/14, 25/13 e 25/19) sobre a Venezuela nesta terça-feira (8), que marcou a estreia da Amarelinha no torneio continental, Julia atuou apenas na terceira parcial, entrando no lugar justamente de Gabi. No tempo em que esteve em quadra, a ponteira contratada pelo Scandicci, da Itália, marcou oito pontos, entre sete de ataque e um de saque.

Trajetória de Julia Bergmann na Seleção Brasileira

A primeira convocação de Julia Bergmann para a Seleção adulta veio em 2019, quando ela tinha apenas 18 anos. Filha de mãe brasileira e pai alemão, a jogadora nasceu na Alemanha, mas, ainda criança, se mudou para o Paraná, onde deu seus primeiros passos no vôlei. Na primeira oportunidade de integrar a Amarelinha, Bergmann disputou a Liga das Nações e decidiu terminar a faculdade na Georgia Tech, por onde também jogava a liga universitária dos Estados Unidos.

continua após a publicidade

Mesmo afastada do país e dos holofotes do vôlei, Julia seguiu no radar de Zé Roberto e voltou a ser aproveitada em 2022, quando ganhou o carinho dos torcedores brasileiros. Em meio às súplicas dos "vôleifãs" para "fazerem o TCC" da jogadora, ela foi resistente e optou por não jogar o Mundial daquele ano e se empenhar na finalização do curso de Relações Internacionais.

Julia Bergmann na formatura da faculdade
Julia Bergmann na formatura da faculdade (Foto: Reproduçaõ/Instagram)

Formada e atuando no voleibol turco, para onde se transferiu em 2023/24, Bergmann finalmente virou presença certa nos jogos da Seleção e começou a se destacar no ciclo para as Olimpíadas de Paris 2024, campanha que culminou com a medalha de bronze. No Mundial de 2025, a ponteira acumulou atuações decisivas até a semifinal, quando teve um desempenho comprometedor e foi às lágrimas na eliminação do Brasil, prévia à conquista do terceiro lugar. Neste ano, mais madura e passadas as águas da competição de 2025, Bergmann foi pilar do Brasil na campanha do vice na Liga das Nações.

continua após a publicidade

🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Gabi Guimarães bate palma na estreia do Brasil no Sul-Americano de vôlei

Vôlei

Gabi Guimarães celebra retorno à Seleção, mas prega cautela: 'Longe dos 100%'

Há 7 horas
Colagem de fotos da levantadora Vivian, à esquerda, e da oposta Sabrina, à direita, em ação pela Seleção Brasileira na Copa Sul-Americana de vôlei feminino

Vôlei

Atuações de Vivian e Sabrina no Sul-Americano ganham a web: 'LA espera vocês'

Há 7 horas
Jogadoras da Seleção Brasileira feminina de vôlei se reunem em quadra durante comemoração de ponto em jogo do Sul-Americano

Vôlei

Gabi é titular, e Brasil vence na estreia do Sul-Americano

Há 10 horas
Gabi Guimarães ataca em Brasil x Venezuela pelo Sul-Americano

Vôlei

Veja os lances da vitória do Brasil na estreia do Sul-Americano feminino de vôlei

Há 13 horas
Brasil vence a Itália na semifinal da Liga das Nações (Foto: Divulgação; Volleyball World)

Vôlei

Brasil x Venezuela pelo Sul-Americano feminino de vôlei; horário e onde assistir

Há 15 horas
José Roberto Guimarães à beira da quadra pela Seleção Brasileira Feminina de Vôlei na VNL 2025 (Foto: Volleyball World)

Vôlei

Zé Roberto se recusa a falar sobre corte de Kisy: 'Sabrina mereceu'

Há 17 horas
Mais LANCE!
Gabi Guimarães faz manchete em treino da Seleção no Maracanãzinho antes do Sul-Americano

'Sem dores', Gabi Guimarães está pronta para estreia da Seleção

Luzia ataca em treino da Seleção Brasileira feminina de vôlei na véspera da estreia do Sul-Americano

Luzia: a missão da 'herdeira da herdeira' de Thaisa na Seleção de vôlei

Gabi Guimarães gira bola com o dedo indicador direito em sessão de fotos da Seleção Brasileira feminina de vôlei

Opinião: Brasil larga à frente por vaga olímpica no Sul-Americano de vôlei

Nyeme treinando com Seleção Brasileira antes do Sul-Americano

De volta à Seleção Brasileira, Nyeme projeta título no Sul-Americano de vôlei

Gabi Guimarães faz aquecimento separado no treino da Seleção de vôlei

Gabi treina normalmente na véspera de estreia da Seleção

Ajoelhada na areia, Thâmela ergue o punho direito e vibra ao marcar ponto no Sul-Americano de vôlei de praia

Esporte feminino lidera o Brasil rumo às Olimpíadas de Los Angeles 2028

Kisy beija a bola enquanto se dirige ao fundo da quadra da Arena Nilson Nelson, em Brasília, para sacar em jogo da VNL 2026

Cortada do Sul-Americano de vôlei, Kisy vê roteiro de Paris 2024 se repetir

Vic, de costas, vai em direção a Thâmela, de frente, para cumprimentar a parceira durante jogo do Sul-Americano de vôlei de praia

Vôlei de praia: Brasil garante nova vaga nas Olimpíadas no feminino

Jogadoras da seleção turca de vôlei feminino se reúnem no centro da quadra para comemorar ponto marcado diante da China, na semifinal da Liga das Nações

Algoz do Brasil, Turquia leva vaga olímpica no Campeonato Europeu de vôlei

Zé Roberto em Brasil x República Dominicana pela semana 1 da VNL 2026 (Foto: Patricy Albuquerque/CBV)

Com Gabi, Brasil define elenco para o Sul-Americano de vôlei

Arthur Lanci, de costas, peita Evandro, de frente, em comemoração de ponto marcado no Sul-Americano de vôlei de praia

Vôlei de praia: Brasil carimba vaga olímpica no masculino

Thâmela realiza manchete em jogo do Sul-Americano feminino de vôlei de praia

Vôlei de praia: Brasil tem duas duplas na semifinal do Sul-Americano feminino

Karina, ponteira da Seleção Brasileira e do Sesc Flamengo, posa com o troféu da Copa Sul-Americana

Ponteira desabafa após ser cortada do Sul-Americano