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Vôlei: zebras em Pré-Olímpicos ligam alerta para Brasil no Sul-Americano

Canadá e Tailândia surpreenderam em seus respectivos torneios continentais e já estão em LA28

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
10/09/2026 14:00
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Seleção Brasileira em ação contra o Peru no Sul-Americano feminino de vôlei
Seleção Brasileira em ação contra o Peru no Sul-Americano feminino de vôlei (Foto: Mauricio Val/FV Imagem/CBV)

A temporada de seleções está agitada já pensando nas Olimpíadas de Los Angeles 2028. De forma inédita, o campeão de cada torneio continental ao redor do mundo garante vaga olímpica antecipada. Canadá e Tailândia venceram suas respectivas competições e já estão em LA28, em classificações consideradas como surpresas. Com esse cenário em vista, é ligado um alerta para a Seleção Brasileira no Sul-Americano.

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O Canadá venceu o Pré-Olímpico da Norceca e volta às Olimpíadas no vôlei feminino pela primeira vez desde Atlanta 1996. Já a Tailândia disputará o torneio pela primeira vez na história e, com o título do Asiático, impediu que seleções tradicionais como Japão ou China conquistassem a vaga antecipada, sendo a maior "zebra" até aqui. Para Gabi Guimarães, capitã do Brasil, o histórico recente comprova que a Seleção não pode relaxar na briga pelo título do Sul-Americano, que começou na última terça-feira (8) e vai até domingo (13).

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— As classificações inesperadas ligam um alerta muito grande, porque é um campeonato (Sul-Americano) muito perigoso, são muitos jogos. A gente sabe da qualidade das equipes, e acaba que a responsabilidade é nossa, porque no papel nós somos os favoritos, somos o segundo do ranking mundial.

Gabi Guimarães comemora ponto em Brasil x Peru no Sul-Americano de vôlei
Gabi Guimarães comemora ponto em Brasil x Peru no Sul-Americano de vôlei (Foto: Mauricio Val/FV Imagem/CBV)

Além do Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, Peru e Venezuela brigam pela conquista do campeonato da América do Sul. A Amarelinha, dona de 23 títulos continentais, desponta como franca favorita, mas, para o técnico José Roberto Guimarães, subestimar a potência dos adversários e diminuir o ritmo brasileiro não são opções.

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— Você tem que pensar que você está jogando nos Jogos Olímpicos. Eu não tenho isso na minha cabeça. Eu estou jogando para a Olimpíada. Eu não brinco.

Em busca de não ser surpreendida e cravar seu espaço em Los Angeles 2028, o Brasil volta à quadra do Ginásio do Maracanãzinho nesta quinta-feira (10), para confronto contra a Colômbia às 20h (de Brasília). A Seleção é a líder da tabela, com seis pontos somados após duas vitórias em dois jogos.

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➡️ Brasil vence Peru e segue sem perder sets no Sul-Americano

Confira as seleções femininas de vôlei já classificadas para Los Angeles 2028:

  • Estados Unidos: vaga garantida como país-sede
  • Canadá - campeão do Pré-Olímpico da Norceca
  • Tailândia - campeã do Asiático
  • Egito - campeão do Africano
  • Turquia - campeã do Europeu
Tailândia comemorando o título do Campeonato Asiático de Vôlei (foto: Reprodução do Instagram da Federação Tailandesa de Vôlei)
Tailândia comemorando o título do Campeonato Asiático de Vôlei (Foto: Reprodução)

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