AO VIVO: siga Brasil x Colômbia pelo Sul-Americano feminino de vôlei
Invicta, Seleção Brasileira encara seu maior desafio até aqui nesta quinta-feira (10), no Maracanãzinho
Após duas vitórias sem perder sets no Sul-Americano, a Seleção feminina de vôlei encara seu principal desafio até aqui na competição classificatória para Los Angeles 2028. Nesta quinta-feira (10), o Brasil terá pela frente a Colômbia, terceira equipe do continente mais bem ranqueada do mundo. A bola sobe às 20h (de Brasília), no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. Acompanhe em tempo real com o Lance!.
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Acompanhe a partida
|Times
|Placar
|1º SET
|2º SET
|3º SET
Brasil
0
0
0
0
Colômbia
0
0
0
0
PRÉ-JOGO
19h30 - NOVIDADE! Após o fim do jogo, o Lance! acompanhará em tempo real as entrevistas das jogadoras na zona mista. Continue ligado por aqui!
19h25 - As protagonistas do espetáculo! A Seleção Brasileira já está em quadra para mais um compromisso pelo Sul-Americano.
19h20 - Torcedores vestem máscaras das Meninas Super-Poderosas no Maracanãzinho. Nos jogos, as líberos do Brasil têm utilizado uniformes especiais com referências à animação. A coleção foi feita em parceria entre CBV, Volt e Warner Bros.
19h15 - Presença especial! Jogadoras da Seleção feminina sub-18 estão no Maracanãzinho para acompanhar a partida da equipe adulta.
- 19h10 - Vamos para o terceiro dia de Sul-Americano! A bola sobe para Brasil x Colômbia em 50 minutos.
➡️ Opinião: Brasil larga à frente por vaga olímpica no Sul-Americano de vôlei
Lista de relacionadas para o Sul-Americano
LEVANTADORAS
- Roberta
- Vivian
OPOSTAS
- Sabrina
- Tainara
PONTEIRAS/OPOSTAS
- Ana Cristina
- Helena
- Rosamaria
PONTEIRAS
- Gabi Guimarães
- Julia Bergmann
CENTRAIS
- Diana
- Luzia
- Lorena
LÍBEROS
- Nyeme
- Marcelle
➡️ Sabrina e Vivian dão primeiros passos com a camisa da Seleção
Formato da competição
O Campeonato Sul-Americano feminino de vôlei será disputado entre 8 e 13 de setembro em formato de turno único, com todas as seis equipes se enfrentando. O primeiro critério de desempate é o número de vitórias, seguido por pontuação, relação de sets, razão de pontos e confronto direto.
Esta é a primeira vez que a competição funciona como qualificatório para as Olimpíadas. O campeão se classifica automaticamente para Los Angeles 2028, enquanto os três times do pódio garantem vaga no Campeonato Mundial de 2027, que acontece nos Estados Unidos e no Canadá.
Tabela de jogos da Seleção Brasileira
- Brasil 3 x 0 Venezuela (25/14, 25/13 e 25/19)
- Brasil 3 x 0 Peru (25/16, 25/16 e 25/15)
- Brasil x Colômbia - quinta-feira (10), às 20h (de Brasília)
- Brasil x Chile - sábado (12), às 13h30 (de Brasília)
- Brasil x Argentina - domingo (13), às 12h (de Brasília)
🏐✅ Ficha técnica
Brasil x Colômbia - Sul-Americano Feminino de Vôlei 2026
📅 Data e horário: quinta-feira, 10 de setembro de 2026, às 20h (de Brasília)
📍 Local: Maracanãzinho, Rio de Janeiro
📺 Onde assistir: SporTV 2 (TV por assinatura)
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