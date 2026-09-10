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AO VIVO: siga Brasil x Colômbia pelo Sul-Americano feminino de vôlei

Invicta, Seleção Brasileira encara seu maior desafio até aqui nesta quinta-feira (10), no Maracanãzinho

PorGuilherme VeigaRio de Janeiro (RJ)
10/09/2026 19:00
Atualizado há 2 minutos
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Gabi Guimarães, camisa 10, e Diana, número 2, compõem o bloqueio duplo do Brasl contra o ataque do Peru em jogo do Sul-Americano feminino de vôlei
Gabi e Diana no bloqueio em Brasil x Peru pelo Sul-Americano (Foto: Mauricio Val/FV Imagem/CBV)

Após duas vitórias sem perder sets no Sul-Americano, a Seleção feminina de vôlei encara seu principal desafio até aqui na competição classificatória para Los Angeles 2028. Nesta quinta-feira (10), o Brasil terá pela frente a Colômbia, terceira equipe do continente mais bem ranqueada do mundo. A bola sobe às 20h (de Brasília), no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. Acompanhe em tempo real com o Lance!.

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Acompanhe a partida

TimesPlacar1º SET2º SET3º SET

Brasil

0

0

0

0

Colômbia

0

0

0

0

PRÉ-JOGO

19h30 - NOVIDADE! Após o fim do jogo, o Lance! acompanhará em tempo real as entrevistas das jogadoras na zona mista. Continue ligado por aqui!

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19h25 - As protagonistas do espetáculo! A Seleção Brasileira já está em quadra para mais um compromisso pelo Sul-Americano.

Seleção Brasileira em quadra para o jogo contra a Colômbia pelo Sul-Americano feminino de vôlei
Seleção Brasileira em quadra para o jogo contra a Colômbia pelo Sul-Americano feminino de vôlei (Foto: Andressa Simões/Lance!)

19h20 - Torcedores vestem máscaras das Meninas Super-Poderosas no Maracanãzinho. Nos jogos, as líberos do Brasil têm utilizado uniformes especiais com referências à animação. A coleção foi feita em parceria entre CBV, Volt e Warner Bros.

Torcedores do Brasil com máscaras das Meninas Super-Poderosas
Torcedores do Brasil com máscaras das Meninas Super-Poderosas (Foto: Andressa Simões/Lance!)

19h15 - Presença especial! Jogadoras da Seleção feminina sub-18 estão no Maracanãzinho para acompanhar a partida da equipe adulta.

Seleção Brasileira sub-18 acompanha Brasil x Colômbia pelo Sul-Americano
Seleção Brasileira sub-18 acompanha Brasil x Colômbia pelo Sul-Americano (Foto: Andressa Simões/Lance!)
  1. 19h10 - Vamos para o terceiro dia de Sul-Americano! A bola sobe para Brasil x Colômbia em 50 minutos.

➡️ Opinião: Brasil larga à frente por vaga olímpica no Sul-Americano de vôlei

Lista de relacionadas para o Sul-Americano

LEVANTADORAS

  • Roberta
  • Vivian

OPOSTAS

  • Sabrina
  • Tainara

PONTEIRAS/OPOSTAS

  • Ana Cristina
  • Helena
  • Rosamaria

PONTEIRAS

  • Gabi Guimarães
  • Julia Bergmann

CENTRAIS

  • Diana
  • Luzia
  • Lorena

LÍBEROS

  • Nyeme
  • Marcelle

➡️ Sabrina e Vivian dão primeiros passos com a camisa da Seleção

Formato da competição

O Campeonato Sul-Americano feminino de vôlei será disputado entre 8 e 13 de setembro em formato de turno único, com todas as seis equipes se enfrentando. O primeiro critério de desempate é o número de vitórias, seguido por pontuação, relação de sets, razão de pontos e confronto direto.

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Esta é a primeira vez que a competição funciona como qualificatório para as Olimpíadas. O campeão se classifica automaticamente para Los Angeles 2028, enquanto os três times do pódio garantem vaga no Campeonato Mundial de 2027, que acontece nos Estados Unidos e no Canadá.

Tabela de jogos da Seleção Brasileira

  1. Brasil 3 x 0 Venezuela (25/14, 25/13 e 25/19)
  2. Brasil 3 x 0 Peru (25/16, 25/16 e 25/15)
  3. Brasil x Colômbia - quinta-feira (10), às 20h (de Brasília)
  4. Brasil x Chile - sábado (12), às 13h30 (de Brasília)
  5. Brasil x Argentina - domingo (13), às 12h (de Brasília)

🏐✅ Ficha técnica

Brasil x Colômbia - Sul-Americano Feminino de Vôlei 2026

📅 Data e horário: quinta-feira, 10 de setembro de 2026, às 20h (de Brasília)
📍 Local: Maracanãzinho, Rio de Janeiro
📺 Onde assistir: SporTV 2 (TV por assinatura)

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