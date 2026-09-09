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Gabi Guimarães celebra retorno à Seleção, mas prega cautela: 'Longe dos 100%'

Sem ritmo de partidas oficiais, jogadora considera estar abaixo do seu auge técnico

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
09/09/2026 00:44
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Gabi Guimarães bate palma na estreia do Brasil no Sul-Americano de vôlei
Gabi Guimarães em Brasil x Venezuela pela estreia do Sul-Americano de vôlei (Foto: Maurício Val/FV Imagem/CBV)

Depois de ficar fora da VNL 2026 por lesão, Gabi Guimarães finalmente voltou a vestir a camisa da Seleção Brasileira de vôlei nesta terça-feira (8). A capitã foi titular na vitória do Brasil por 3 sets a 0 (25/14, 25/13 e 25/19) sobre a Venezuela na estreia do Sul-Americano, no Ginásio do Maracanãzinho. Ao fim da partida, Gabi celebrou o retorno sem dores, mas considerou estar longe do auge técnico.

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A ponteira atuou nos dois primeiros sets do jogo e foi poupada no terceiro, quando Julia Bergmann entrou em seu lugar. No tempo em que esteve em quadra, Gabi marcou seis pontos, entre cinco de ataque e um de bloqueio. Para além dos números em si, a jogadora focou na sensação de estar de volta e comemorou não ter sentido dores.

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— (Antes da partida) Eu estava com um mix de emoções, de ansiedade, de friozinho na barriga (...). Mas consegui me divertir. Sei que ainda não estou no meu 100%, dizendo tecnicamente, mas feliz de conseguir ajudar a equipe. Sei que vai ser uma evolução, preciso ter um pouco de paciência comigo mesma, conseguir me entregar junto com o grupo há pouco tempo. Mas feliz de conseguir fazer tudo, jogar dois sets completos, não sentir dor, que eu acho que essa é uma das maiores preocupações.

Gabi Guimarães ataca contra bloqueio duplo da Venezuela em jogo do Sul-Americano feminino de vôlei
Gabi Guimarães ataca em Brasil x Venezuela pelo Sul-Americano (Foto: Maurício Val/FV Imagem/CBV)

➡️ Gabi é titular, e Brasil vence na estreia do Sul-Americano

Segundo José Roberto Guimarães, a troca de Gabi no terceiro set já estava planejada, a fim de não desgastar a jogadora. O técnico também fez mudanças nas outras posições, promovendo, inclusive, as estreias da levantadora Vivian e da oposta Sabrina pela Seleção principal. Zé Roberto gostou das mexidas, mas não garantiu que seguirá rodando o elenco ao longo do Sul-Americano, competição na qual cada time disputa cinco jogos no espaço de seis dias.

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— Gostei da participação do time. Acho que a gente tem conversado muito sobre o foco, sobre as atitudes, sobre a determinação que o time tem que ter para disputar esse Sul-Americano. Rodar o elenco depende muito também do que o adversário nos exige e de que forma vai acontecer. Vamos ver. Seria bom se a gente pudesse fazer isso, mas não é sempre que se consegue. Acho que o importante agora é voltar para o hotel, sentir como elas (jogadoras) estão se sentindo fisicamente, programar o nosso amanhã para estarmos prontos para o jogo contra o Peru.

Nesta quarta-feira (9), a Seleção volta ao Ginásio do Maracanãzinho para duelo contra o time peruano, às 20h (de Brasília), pela segunda rodada do Sul-Americano feminino. No campeonato, o Brasil busca o 24º título continental e a vaga antecipada nas Olimpíadas de Los Angeles 2028.

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