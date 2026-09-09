AO VIVO: acompanhe Brasil x Peru pelo Sul-Americano de vôlei

A Seleção Brasileira feminina entra em quadra nesta quarta-feira (9), às 20h, para a segunda rodada do Campeonato Sul-Americano, no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. A equipe comandada por José Roberto Guimarães enfrenta o Peru em busca da segunda vitória na competição. Acompanhe a partida em tempo real com o Lance!

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PRÉ-JOGO:

20:07h- Tudo pronto! O Hino Nacional Brasileiro é entoado antes de Brasil x Peru

Hino nacional antes de Brasil x Peru (Foto: Andressa Simões; Lance!)

Jogo atrasado! Como a partida entre Argentina e Colômbia foi para o tie-break, o duelo entre Brasil e Peru não começará às 20h em ponto. A nova previsão de início é 20h25.

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19:52h- O aquecimento com bola começou!

Aquecimento com bola começou (Foto: Andressa Simões; Lance!)

19:44h- A levantadora Macris, que está grávida e não participa da competição, foi lembrada nas arquibancadas. Uma torcedora vestiu a camisa da levantadora antes do início da partida.

Macris, que está grávida e não participa da competição, foi lembrada nas arquibancadas. Uma torcedora vestiu a camisa da levantadora antes do início da partida (Foto: Andressa Simões; Lance!)

19:43h- Torcedores com máscaras das Meninas Superpoderosas, acompanhando o uniforme de aquecimento das jogadoras da Seleção

Torcedores com máscaras das Meninas Superpoderosas, acompanhando o uniforme de aquecimento das jogadoras da Seleção

19:40h- Os times já estão alongando: a bola sobe as 20h

Times alongando (Foto: Andressa Simões; Lance!)

Com a vitória da Argentina sobre a Colômbia, as Hermanas assumiram a liderança da tabela, enquanto as colombianas aparecem na segunda colocação. O Brasil ocupa atualmente o terceiro lugar.

19:35h- Brasil em quadra!

Brasil em quadra para a segunda rodada do Sul-Americano de vôlei feminino (Foto: Andressa Simões; Lance!)

19:30h- Fim de jogo! A Argentina superou a Colômbia poe 3 sets a 2.

19:10h- Jogo vai pro tie break! Argentina venceu o quarto set por 25 a 23

19h- Tá rolando Argentina x Colômbia. Colombianas estão vencendo por 2 a 1, mas as hermanas estão na frente no quarto set.

Argentina x Colômbia (Foto: Andress Simões; Lance!)

Gabi Guimarães em Brasil x Venezuela pela estreia do Sul-Americano de vôlei (Foto: Maurício Val/FV Imagem/CBV)

Como foi o primeiro jogo do Brasil?

Na estreia, o Brasil derrotou a Venezuela por 3 sets a 0, com parciais de 25/14, 25/13 e 25/19. A partida também marcou o retorno de Gabi Guimarães à Seleção. A capitã foi titular após desfalcar a campanha do vice-campeonato da Liga das Nações por conta de uma lesão lombar. O duelo representou ainda o primeiro jogo da ponteira com a camisa verde e amarela desde o ano passado.

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➡️ Veja os lances de Brasil x Venezuela pelo Sul-Americano

Com a vantagem construída rapidamente, Zé Roberto aproveitou para promover testes no elenco. A levantadora Vivian e a oposta Sabrina, que vinham da Seleção B, receberam suas primeiras oportunidades na equipe principal. A ponteira Helena e a central Luzia, jovens que também ganharam espaço durante a preparação, voltaram a ser utilizadas pelo tricampeão olímpico.

O Peru, por sua vez, chega ao confronto em busca de recuperação. A seleção peruana abriu sua campanha no Sul-Americano com derrota para a Argentina por 3 sets a 1, de virada, com parciais de 20/25, 25/15, 25/18 e 27/25. Agora, terá pela frente o Brasil, anfitrião e um dos principais favoritos ao título continental.

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➡️ Opinião: Brasil larga à frente por vaga olímpica no Sul-Americano

Lista de relacionadas para o Sul-Americano

LEVANTADORAS

Roberta

Vivian

OPOSTAS

Sabrina

Tainara

PONTEIRAS/OPOSTAS

Ana Cristina

Helena

Rosamaria

PONTEIRAS

Gabi Guimarães

Julia Bergmann

CENTRAIS

Diana

Luzia

Lorena

LÍBEROS

Nyeme

Marcelle

Formato da competição

O Campeonato Sul-Americano feminino de vôlei será disputado entre 8 e 13 de setembro em formato de turno único, com todas as seis equipes se enfrentando. O primeiro

critério de desempate é o número de vitórias, seguido por pontuação, relação de sets, razão de pontos e confronto direto.

Esta é a primeira vez que a competição funciona como qualificatório para as Olimpíadas. O campeão se classifica automaticamente para Los Angeles 2028.

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Agenda de jogos da Seleção Brasileira

1 . Brasil x Venezuela - terça-feira (8), às 20h (de Brasília) 2 . Brasil x Peru - quarta-feira (9), às 20h (de Brasília) 3 . Brasil x Colômbia - quinta-feira (10), às 20h (de Brasília) 4 . Brasil x Chile - sábado (12), às 13h30 (de Brasília) 5 . Brasil x Argentina - domingo (13), às 12h (de Brasília)

➡️ 'Sem dores', Gabi Guimarães está pronta para estreia da Seleção

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