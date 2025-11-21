menu hamburguer
Veja os lances de Evandro/Lanci x Åhman/Hellvig no Mundial de Vôlei de Praia

Atletas buscam as semifinais

Mariana Quélhas
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 21/11/2025
05:30
Atualizado há 1 minutos
Evandro e Arthur Lanci se classificam para o mata-mata do Mundial de Vôlei de Praia (Foto: Voleyball World)
imagem cameraEvandro e Arthur Lanci no Mundial de Vôlei de Praia (Foto: Voleyball World)
Evandro e Arthur Lanci perderam para a dupla sueca e atuais campeões olímpicos, Åhman e Hellvig. Por dois sets a zero, duplo 20/22, seu último encontro foi nas Olimpíadas de Paris 2024, também nas quartas de final, onde os suecos levaram a melhor, encerrando a participação dos brasileiros em Paris.

continua após a publicidade

Na campanha de Åhman e Hellvig, eles já tiveram confrontos com outras duplas brasileiras na fase de grupos, George/Saymon e André/Renato, perdendo para todas elas. Mas nesse, jogaram com inteligência e ataques letais sobre Evandro e Lanci.

Segundo set: BRA 20 X 22 SUE

  1. Set ponto. Suecos levam a vaga para as semifinais.
  2. Bloqueio insano e suecos marcam mais um
  3. Suecos empatam
  4. De novo na linha, dessa vez para o Brasil
  5. Rede joga bola pra fora e ponto é dos suecos
  6. Na linha, suecos marcam ponto
  7. Que pancada! Evandro segue na busca do terceiro set!
  8. Suecos marcam ponto
  9. Que rally foi esse?! Evandro mantém segurança em meio a jogadas incríveis de adversários e leva o ponto! Vantagem de 2 pontos
  10. Em golpe arriscado, Evandro leva o ponto
  11. Mais uma dos brasileiros, eles buscam o terceiro set
  12. Brasileiros conseguem o empate
  13. Hellvig faz jogada insana e é ponto de Ahman
  14. Por cima do bloqueio sueco, Evandro marca
  15. Ponto dos suecos
  16. Bola encosta no bloqueio e vai para fora, ponto dos suecos
  17. Evandro faz adversários provarem do veneno e marca ponto!
  18. Suecos alternam jogadas, dificultando o desempenho brasileiro
  19. Após rally intenso, brasileiros levam a melhor
  20. Suecos marcam mais um
  21. Arthur marca um ponto furando o bloqueio
  22. Suecos empatam
  23. Mais um para o Brasil
  24. Atletas pedem desafio e percebem que sueco toca na antena
  25. Brasileiros estudam possibilidades e marcam ponto
  26. Mais um dos suecos
  27. Saque entrou mas a bola encostou no bloqueio e ponto sueco
  28. A bola entra e fura defesa sueca
  29. Arthur não alcança a bola e adversários pontuam
  30. Outro toque no bloqueio, é do Brasil!
  31. Suecos faz mais um pontão
  32. Bola toca no bloqueio e brasileiros levam mais um
  33. Mais um pra fora e suecos aproveitam
  34. Saque pra fora, ponto dos suecos
  35. Primeiro ponto do Brasil!

Primeiro set: BRA 20 X 22 SUE

  1. Ahman e Hellvig levam o set point
  2. Ponto dos suecos
  3. Saque direto na rede de Hellvig. Vamos, Brasil!
  4. Arthur Lanci deixa a bola passar e suecos levam o ponto
  5. Suecos furam a defesa
  6. Mais um para o Brasil!
  7. Bola letal de Hellvig, conquistando os 18 pontos
  8. Com maestria, mais um de Arthur Lanci
  9. Suecos cavam ponto em bola para fora
  10. De diagonal! Arthur é o nome dele!!
  11. Ponto gratuito para os suecos após erro 16 a 16
  12. Por cima do bloqueio! 16 a 15 para o Brasil
  13. Evandro explora possibilidades com Ahman e faz o 15 ponto
  14. Ahman e Hellvig não faciliram, empatando com adversários nos detalhes
  15. Arthur faz brilhantes ataques de diagonal e soma pontos
  16. Apesar dos erros, Evandro brilha nos bloqueios e garante pontuação
  17. Evandro continua errando e adversários empatam
  18. Suecos estudam brasileiros e levam pontos
  19. Mais um brasileiro. Evandro comete erros em quadra.
  20. Ponto de Ahman
  21. Evandro cava mais um pro Brasil
  22. Ponto dos suecos, 2 a 1
  23. Mais um de Evandro no bloqueio!
  24. Primeiro ponto do jogo é do Brasil!

🟢 BOLA NO AR! Começa o jogo. Vamos, Brasil!

  • Jogadoras sendo apresentados
  • Atletas em quadra para aquecimento

Thâmela e Vic confirmam primeira vaga do Brasil nas semifinais do Mundial de Vôlei de Praia

O Brasil está na semifinal do Mundial de Vôlei de Praia! Na madrugada desta sexta-feira (21), Thâmela e Vic, dupla número 1 do mundo, venceram as italianas Gottardi e Orsi Toth pelas quartas de final da competição. Em Adelaide, na Austrália, as brasileiras carimbaram a vaga na semifinal após o triunfo por 2 sets a 0, nas parciais de 21/16 e 21/19. ➡️ Veja os lances da partida

continua após a publicidade

Pelo lado verde-amarelo, Thâmela foi a maior pontuadora. A atleta, caçada no saque, teve teve 18 acertos. Dentre eles, 14 de ataque e 4 de bloqueio. Já Vic, mesmo com menos oportunidades de fechar as jogadas, contribuiu com 16 pontos, contando 14 de ataque e 2 de saque, essenciais para a vitória brasileira.

Thâmela e Vic estão na semifinal do Mundial de Vôlei de Praia (Foto: Volleyball World)
Thâmela e Vic estão na semifinal do Mundial de Vôlei de Praia (Foto: Volleyball World)

Brasileiros nas quartas de final

Ainda temos mais Brasil nesta sexta (21)! Carol e Rebecca terão pela frente as canadenses Melissa e Brandie, atuais vice-campeãs olímpicas. O jogo acontece às 7h50 (de Brasília).

continua após a publicidade

circulo com pontos dentroTudo sobre

