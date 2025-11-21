Veja os lances de Evandro/Lanci x Åhman/Hellvig no Mundial de Vôlei de Praia
Atletas buscam as semifinais
Evandro e Arthur Lanci perderam para a dupla sueca e atuais campeões olímpicos, Åhman e Hellvig. Por dois sets a zero, duplo 20/22, seu último encontro foi nas Olimpíadas de Paris 2024, também nas quartas de final, onde os suecos levaram a melhor, encerrando a participação dos brasileiros em Paris.
Na campanha de Åhman e Hellvig, eles já tiveram confrontos com outras duplas brasileiras na fase de grupos, George/Saymon e André/Renato, perdendo para todas elas. Mas nesse, jogaram com inteligência e ataques letais sobre Evandro e Lanci.
Segundo set: BRA 20 X 22 SUE
- Set ponto. Suecos levam a vaga para as semifinais.
- Bloqueio insano e suecos marcam mais um
- Suecos empatam
- De novo na linha, dessa vez para o Brasil
- Rede joga bola pra fora e ponto é dos suecos
- Na linha, suecos marcam ponto
- Que pancada! Evandro segue na busca do terceiro set!
- Suecos marcam ponto
- Que rally foi esse?! Evandro mantém segurança em meio a jogadas incríveis de adversários e leva o ponto! Vantagem de 2 pontos
- Em golpe arriscado, Evandro leva o ponto
- Mais uma dos brasileiros, eles buscam o terceiro set
- Brasileiros conseguem o empate
- Hellvig faz jogada insana e é ponto de Ahman
- Por cima do bloqueio sueco, Evandro marca
- Ponto dos suecos
- Bola encosta no bloqueio e vai para fora, ponto dos suecos
- Evandro faz adversários provarem do veneno e marca ponto!
- Suecos alternam jogadas, dificultando o desempenho brasileiro
- Após rally intenso, brasileiros levam a melhor
- Suecos marcam mais um
- Arthur marca um ponto furando o bloqueio
- Suecos empatam
- Mais um para o Brasil
- Atletas pedem desafio e percebem que sueco toca na antena
- Brasileiros estudam possibilidades e marcam ponto
- Mais um dos suecos
- Saque entrou mas a bola encostou no bloqueio e ponto sueco
- A bola entra e fura defesa sueca
- Arthur não alcança a bola e adversários pontuam
- Outro toque no bloqueio, é do Brasil!
- Suecos faz mais um pontão
- Bola toca no bloqueio e brasileiros levam mais um
- Mais um pra fora e suecos aproveitam
- Saque pra fora, ponto dos suecos
- Primeiro ponto do Brasil!
Primeiro set: BRA 20 X 22 SUE
- Ahman e Hellvig levam o set point
- Ponto dos suecos
- Saque direto na rede de Hellvig. Vamos, Brasil!
- Arthur Lanci deixa a bola passar e suecos levam o ponto
- Suecos furam a defesa
- Mais um para o Brasil!
- Bola letal de Hellvig, conquistando os 18 pontos
- Com maestria, mais um de Arthur Lanci
- Suecos cavam ponto em bola para fora
- De diagonal! Arthur é o nome dele!!
- Ponto gratuito para os suecos após erro 16 a 16
- Por cima do bloqueio! 16 a 15 para o Brasil
- Evandro explora possibilidades com Ahman e faz o 15 ponto
- Ahman e Hellvig não faciliram, empatando com adversários nos detalhes
- Arthur faz brilhantes ataques de diagonal e soma pontos
- Apesar dos erros, Evandro brilha nos bloqueios e garante pontuação
- Evandro continua errando e adversários empatam
- Suecos estudam brasileiros e levam pontos
- Mais um brasileiro. Evandro comete erros em quadra.
- Ponto de Ahman
- Evandro cava mais um pro Brasil
- Ponto dos suecos, 2 a 1
- Mais um de Evandro no bloqueio!
- Primeiro ponto do jogo é do Brasil!
🟢 BOLA NO AR! Começa o jogo. Vamos, Brasil!
- Jogadoras sendo apresentados
- Atletas em quadra para aquecimento
O Brasil está na semifinal do Mundial de Vôlei de Praia! Na madrugada desta sexta-feira (21), Thâmela e Vic, dupla número 1 do mundo, venceram as italianas Gottardi e Orsi Toth pelas quartas de final da competição. Em Adelaide, na Austrália, as brasileiras carimbaram a vaga na semifinal após o triunfo por 2 sets a 0, nas parciais de 21/16 e 21/19. ➡️ Veja os lances da partida
Pelo lado verde-amarelo, Thâmela foi a maior pontuadora. A atleta, caçada no saque, teve teve 18 acertos. Dentre eles, 14 de ataque e 4 de bloqueio. Já Vic, mesmo com menos oportunidades de fechar as jogadas, contribuiu com 16 pontos, contando 14 de ataque e 2 de saque, essenciais para a vitória brasileira.
Brasileiros nas quartas de final
Ainda temos mais Brasil nesta sexta (21)! Carol e Rebecca terão pela frente as canadenses Melissa e Brandie, atuais vice-campeãs olímpicas. O jogo acontece às 7h50 (de Brasília).
