Evandro/Lanci e o fim do sonho masculino no Mundial de Vôlei de Praia

Evandro e Arthur Lanci se despediram do Mundial de Vôlei de Praia em Adelaide, Austrália, nesta sexta-feira (21). A única dupla brasileira masculina nas quartas de final foi eliminada pelos suecos Åhman e Hellvig por dois sets a zero, repetindo o resultado das Olimpíadas de Paris 2024. ➡️Veja os lances da partida.

Assim como nos Jogos de 2024, as duplas se enfrentaram nas quartas, e os suecos levaram a melhor em um jogo de domínio. Åhman e Hellvig demonstraram maestria, enquanto os brasileiros lutaram em busca da reação.

Como foi a partida?

O primeiro set começou com pontos brasileiros, mas a reação dos suecos foi rápida, aproveitando erros de Evandro e Arthur para empatar. O placar seguiu apertado até o fim. Evandro, considerado o melhor sacador do mundo, cometeu muitos erros no serviço, concedendo cerca de sete pontos aos adversários. Apesar disso, os brasileiros mantiveram a desvantagem em no máximo dois pontos, chegando a 20/22.

O segundo set manteve a tônica: erros brasileiros e jogadas espetaculares dos suecos, que confirmaram por que conquistaram o ouro olímpico. Nos pontos finais, Evandro "acordou" para a partida, realizando ataques letais e, com a ajuda de Lanci, diminuindo para 19/20. No entanto, a dupla da Suécia soube administrar a vantagem e garantiu a vaga nas semifinais.

O jogo dos brasileiros foi marcado por um bom desempenho, mas a classificação de Åhman e Hellvig se deu principalmente devido às falhas da dupla nacional, sobretudo nos saques de Evandro e nas bolas não alcançadas por Arthur Lanci. Evandro e Lanci fizeram uma campanha perfeita na fase de grupos, classificando-se em primeiro lugar e chegando às quartas sem sustos. Já os suecos repetiram o filme de Paris: um início ruim na fase de grupos, passando em terceiro, mas crescendo na fase decisiva e avançando embalados para as semifinais.

Evandro e Arthur Lanci no Mundial de Vôlei de Praia (Foto: Volleyball World)

Thâmela e Vic nas semis do Mundial

No feminino, o Brasil está na semifinal do Mundial de Vôlei de Praia! Isso porque, na madrugada desta sexta-feira (21), Thâmela e Vic, dupla número 1 do mundo, venceram as italianas Gottardi e Orsi Toth pelas quartas de final da competição. Em Adelaide, na Austrália, as brasileiras carimbaram a vaga na semifinal após o triunfo por 2 sets a 0, nas parciais de 21/16 e 21/19. ➡️ Veja os lances da partida

Pelo lado verde-amarelo, Thâmela foi a maior pontuadora. A atleta, caçada no saque, teve teve 18 acertos. Dentre eles, 14 de ataque e 4 de bloqueio. Já Vic, mesmo com menos oportunidades de fechar as jogadas, contribuiu com 16 pontos, contando 14 de ataque e 2 de saque, essenciais para a vitória brasileira.

Carol e Rebecca buscam semifinal ainda hoje!

Ainda temos mais Brasil nesta sexta (21)! Carol e Rebecca terão pela frente as canadenses Melissa e Brandie, atuais vice-campeãs olímpicas. O jogo acontece às 7h50 (de Brasília).