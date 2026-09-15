Veja quanto o Vasco receberá após se classificar às semifinais da Sul-Americana
Cruz-Maltino venceu o Ind. Santa Fe por 2 a 0, em São Januário
O Vasco venceu o Independiente Santa Fe por 2 a 0, nesta terça-feira (15), pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana. Com gols de Bruno Duarte e David, o Cruz-Maltino garantiu a classificação para a semifinal da competição continental.
Além da vaga entre os quatro melhores, o resultado também rendeu uma premiação milionária ao clube carioca. Pela classificação às semifinais, o Vasco receberá US$ 800 mil, cerca de R$ 4,1 milhões na cotação atual. Com o novo valor, o Cruz-Maltino já acumula US$ 3,9 milhões (R$ 20,4 milhões em premiações pela participação na Sul-Americana de 2026.
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Confira quanto o Vasco recebeu até agora:
Os valores acumulados pelo Vasco na competição são referentes à participação na fase de grupos, às vitórias e às classificações nos playoffs, oitavas e quartas de final. Confira:
- Fase de grupos: US$ 300 mil (R$ 1,5 milhão) por jogo, ou seja, US$ 1,8 milhão (R$ 9,2 milhões) no total (seis partidas);
- Vitória na fase de grupos: US$ 125 mil (R$ 642 mil) cada, ou seja, US$ 375 mil (R$ 1,9 milhão) no total (três triunfos);
- Playoffs: US$ 500 mil (R$ 2,5 milhões);
- Oitavas de final: US$ 700 mil (R$ 3,5 milhões);
- Quartas de final: US$ 800 mil (R$ 4,1 milhões).
Vasco volta a uma semifinal continental após 15 anos
A classificação também coloca o Vasco novamente entre os quatro melhores de uma competição continental após 15 anos. A última semifinal disputada pelo clube aconteceu em 2011, justamente pela Copa Sul-Americana.
Naquele ano, o Vasco enfrentou a Universidad de Chile por uma vaga na decisão. O time carioca perdeu os dois jogos do confronto e acabou eliminado da competição. Agora, o Cruz-Maltino terá uma nova oportunidade de chegar à final da Sul-Americana e buscar um título continental.
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