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Vasco vence o Ind. Santa Fe e avança para a semifinal da Sul-Americana

Cruz-Maltino aguarda o vencedor de São Paulo e Boca Juniors para conhecer o adversário da próxima fase

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
15/09/2026 20:57
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Bruno Duarte comemora seu primeiro gol marcado pelo Vasco
Bruno Duarte comemora seu primeiro gol pelo Vasco (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

O Vasco venceu o Independiente Santa Fe por 2 a 0 nesta terça-feira (15), em São Januário, e garantiu vaga na semifinal da Copa Sul-Americana. Após o empate no jogo de ida, o Cruz-Maltino fez valer o fator casa e confirmou a classificação diante de sua torcida. Bruno Duarte e David marcaram os gols da vitória vascaína. Agora, o Gigante da Colina aguarda a definição do confronto entre Boca Juniors e São Paulo, que se enfrentam ainda nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), no Morumbis, para conhecer seu adversário na próxima fase.

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Como foi Vasco x Ind. Santa Fe?

Vasco larga na frente

Mesmo com os principais jogadores poupados, o Vasco foi superior na primeira etapa. A equipe de Pedro Emanuel teve mais posse de bola e, apesar de sofrer alguns sustos do time colombiano, controlou as principais ações ofensivas da partida. O gol saiu já na reta final. O Cruz-Maltino recuperou a bola no campo ofensivo, Saldivia incorporou o lateral-direito e cruzou para Bruno Duarte empurrar para o fundo da rede e abrir o placar.

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Bruno Duarte comemora seu primeiro gol pelo Vasco
Bruno Duarte comemora seu primeiro gol pelo Vasco (Foto:MAURO PIMENTEL / AFP)

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David garante a classificação

Mesmo em vantagem no placar, o Vasco não diminuiu o ritmo. A superioridade cruz-maltina na segunda etapa foi ainda mais evidente e acabou recompensada com a ampliação do marcador. Pouco depois de sair do banco de reservas, David aproveitou um cruzamento preciso de Puma Rodríguez e cabeceou para o fundo das redes, garantindo o segundo gol vascaíno e selando a vitória e a classificação para a semifinal.

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O gol do atacante David, já na segunda etapa, que garantiu a vitória e a classificação.

Deu aula 🏅

Autor do primeiro gol cruz-maltino, Bruno Duarte fez uma boa partida neste segundo jogo de quartas de final. O atacante fez bem o papel de pivô e também saiu da área para participar da construção das jogadas. Já são duas participações em gol em quatro jogos. Bom começo com a camisa cruz-maltina. Destaque também para Sosa, Saldivia e Robert Renan.

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Ficou abaixo 📉

Atuação ruim do time do Santa Fe de um modo geral. Mesmo após estar em desvantagem, em momento algum conseguiu ter domínio da partida. Muitos erros técnicos que facilitaram a vitória cruz-maltina.

Ficha técnica - Vasco x Independiente Santa Fe

🏆 Competição: Copa Sul-Americana (Quartas de final)
📅 Data: 15 de Setembro de 2026
⏰ Horário: 19h (de Brasília)
📍 Local: Estádio São Januário, Rio de Janeiro
⚽ Gols: Bruno Duarte (VAS) e David (VAS)
🟨 Cartões amarelos: Oliveira (SFE)
🟥 Cartões vermelhos: -

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Escalação do Vasco (Técnico: Pedro Emanuel)

Léo Jardim; Puma, Saldivia, Robert Renan e Lucas Piton; Sosa (Lucas Freitas), Ramon Rique (Thiago Mendes) e Tchê Tchê; Adson (Nuno Moreira), Marino (Andrés Gómez) e Bruno Duarte (David).

Escalação do Independiente Santa Fe (Técnico: P. Repetto)

Mosquera; Mafla, Victor Moreno, Olivera e Palacios; D. Torres (Toscano), Emerson Rodríguez (Lovera) e J. Torres (Zapata); Franco Fagúndez, Obrian (N. Bustos) e Rodallega

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