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Palmeiras e Fortaleza lideram ranking de jogos mais caros das oitavas de final da Copa do Brasil

No total, a quinta fase da Copa do Brasil tem oito confrontos; veja o ranking e os valores

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Vinícius Espirito Santo Spada
São Paulo (SP)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 27/05/2026
13:39
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Taça trofeu da Copa do Brasil
imagem cameraTroféu da Copa do Brasil, torneio que se encontra nas oitavas da final (Foto: Ronaldo Barreto/Thenews2/Gazeta Press)
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Os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil foram definidos nesta terça-feira (27), em sorteio realizado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), na sede da entidade, no Rio de Janeiro. Os jogos, que serão disputados somente após a Copa do Mundo, nas duas primeiras semanas de agosto, contam com duelos bilionários, tendo 14 das 16 equipes disputando a Série A do Brasileirão.

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No total, seis confrontos reúnem clubes da primeira divisão, restando apenas dois duelos que contam com equipes da Série B: Juventude x Atlético-MG e Palmeiras x Fortaleza. É exatamente nesses dois jogos que se encontram os extremos financeiros desta fase de mata-mata. O alviverde de Caxias do Sul tem o elenco de menor valor de mercado entre os classificados, avaliado em R$ 65,74 milhões. Já o Palmeiras surge na outra ponta como a equipe mais valiosa do torneio, com um valor de mercado estimado em R$ 1,34 bilhão.

Por isso, com um plantel bilionário do time paulista, o confronto entre Palmeiras e Fortaleza será o mais valioso entre todas das oitavas de final da Copa do Brasil, avaliado em R$ 1,56 bilhão. Desse montante, 85,90% corresponde ao valor de mercado da equipe Palestrina. Os dados são do Transfermarkt, plataforma especializada na avaliação financeira de clubes e jogadores.

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O Clássico dos Gigantes entre Fluminense e Vasco aparece como segundo confronto mais valioso, com R$ 1,32 bilhão de valor de mercado no total. Logo em seguida, partida entre Corinthians e Internacional, avaliada em R$ 1,30 bilhão, fecha o top três dos jogos mais caros do mata-mata.

Confronto com maior disparidade econômica

Por outro lado, Chapecoense e Cruzeiro protagonizam o confronto com a maior disparidade econômica desta fase. O clube catarinense tem o segundo menor valor de mercado entre as equipes, estimado em R$ 111,28 milhões, enquanto o clube mineiro ocupa a segunda posição na ponta mais rica, avaliada em R$ 1,02 bilhão. Na prática, o elenco da Chapecoense representa apenas 10,87% do valor do Cruzeiro, que é 9,19 vezes mais valioso que o adversário catarinense.

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Veja o ranking dos jogos mais valiosos das oitavas de final da Copa do Brasil 2026

  1. Palmeiras x Fortaleza - R$ 1,56 bilhão
  2. Fluminense x Vasco - R$ 1,32 bilhão
  3. Corinthians x Internacional - R$ 1,30 bilhão
  4. Chapecoense x Cruzeiro - R$ 1,13 bilhão
  5. Grêmio x Mirassol - R$ 844,90 milhões
  6. Santos x Remo - R$ 746,56 milhões
  7. Vitória x Athletico-PR - R$ 665,49 milhões
  8. Juventude x Atlético-MG - R$ 590,19 milhões
Sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil
Sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil (Foto: Divulgação/CBF)

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