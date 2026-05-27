Palmeiras e Fortaleza lideram ranking de jogos mais caros das oitavas de final da Copa do Brasil
No total, a quinta fase da Copa do Brasil tem oito confrontos; veja o ranking e os valores
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Os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil foram definidos nesta terça-feira (27), em sorteio realizado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), na sede da entidade, no Rio de Janeiro. Os jogos, que serão disputados somente após a Copa do Mundo, nas duas primeiras semanas de agosto, contam com duelos bilionários, tendo 14 das 16 equipes disputando a Série A do Brasileirão.
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No total, seis confrontos reúnem clubes da primeira divisão, restando apenas dois duelos que contam com equipes da Série B: Juventude x Atlético-MG e Palmeiras x Fortaleza. É exatamente nesses dois jogos que se encontram os extremos financeiros desta fase de mata-mata. O alviverde de Caxias do Sul tem o elenco de menor valor de mercado entre os classificados, avaliado em R$ 65,74 milhões. Já o Palmeiras surge na outra ponta como a equipe mais valiosa do torneio, com um valor de mercado estimado em R$ 1,34 bilhão.
Por isso, com um plantel bilionário do time paulista, o confronto entre Palmeiras e Fortaleza será o mais valioso entre todas das oitavas de final da Copa do Brasil, avaliado em R$ 1,56 bilhão. Desse montante, 85,90% corresponde ao valor de mercado da equipe Palestrina. Os dados são do Transfermarkt, plataforma especializada na avaliação financeira de clubes e jogadores.
O Clássico dos Gigantes entre Fluminense e Vasco aparece como segundo confronto mais valioso, com R$ 1,32 bilhão de valor de mercado no total. Logo em seguida, partida entre Corinthians e Internacional, avaliada em R$ 1,30 bilhão, fecha o top três dos jogos mais caros do mata-mata.
Confronto com maior disparidade econômica
Por outro lado, Chapecoense e Cruzeiro protagonizam o confronto com a maior disparidade econômica desta fase. O clube catarinense tem o segundo menor valor de mercado entre as equipes, estimado em R$ 111,28 milhões, enquanto o clube mineiro ocupa a segunda posição na ponta mais rica, avaliada em R$ 1,02 bilhão. Na prática, o elenco da Chapecoense representa apenas 10,87% do valor do Cruzeiro, que é 9,19 vezes mais valioso que o adversário catarinense.
Veja o ranking dos jogos mais valiosos das oitavas de final da Copa do Brasil 2026
- Palmeiras x Fortaleza - R$ 1,56 bilhão
- Fluminense x Vasco - R$ 1,32 bilhão
- Corinthians x Internacional - R$ 1,30 bilhão
- Chapecoense x Cruzeiro - R$ 1,13 bilhão
- Grêmio x Mirassol - R$ 844,90 milhões
- Santos x Remo - R$ 746,56 milhões
- Vitória x Athletico-PR - R$ 665,49 milhões
- Juventude x Atlético-MG - R$ 590,19 milhões
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