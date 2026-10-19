Vasco x Boca Juniors: onde assistir, horário e escalações

Vasco e Boca Juniors se enfrentam nesta terça-feira (20), às 21h30, no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela semifinal da Copa Sul-Americana. Na partida de ida, o Cruz-Maltino vence por 1 a 0 e agora pode jogar pelo empate para se classificar. O confronto, válido pela semifinal do torneio, terá transmissão do SBT, SBT Sports (YouTube) e Paramount+.

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Ficha do jogo VAS CAB Semifinais Sul-Americana Data e Hora terça-feira, 20 de setembro de 2026, às 21h30 (de Brasília) Local Maracanã Árbitro Jesús Valenzuela (VEN) Assistentes Jorge Urrego (VEN) e Tulio Moreno (VEN) Var Juan Soto (VEN) Onde assistir

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Como chegam Vasco x Boca Juniors

Para o confronto decisivo contra o Boca Juniors, o Cruz-Maltino já tem duas ausências confirmadas. Andrés Gómez cumpre suspensão, enquanto Colidio não pode atuar porque não foi inscrito na competição. A lista de desfalques, porém, ainda pode aumentar. Paulo Henrique deixou o jogo contra o São Paulo com dores na região do quadril, enquanto Spinelli trata uma lesão no pé. Barros, por sua vez, também se recupera de uma lesão no pé, sofrida após um acidente automobilístico. Já Nuno Moreira está com um quadro de gripe e também é dúvida.

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Após vencer o primeiro duelo entre as equipes, o Vasco perdeu para o São Paulo por 1 a 0, pelo Brasileirão. Na ocasião, o técnico Pedro Emanuel optou por preservar apenas dois titulares: o volante Thiago Mendes e o zagueiro Saldivia, que não iniciaram a partida.

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Do lado argentino, a principal novidade é o retorno do volante Leandro Paredes, que volta a ficar à disposição e aparece entre os relacionados. Rodrigo Battaglia, outro volante do elenco, também se recuperou de lesão e pode ganhar minutos na partida decisiva.

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✅ FICHA TÉCNICA

VASCO X BOCA JUNIORS

SUL-AMERICANA - SEMIFINAIS (VOLTA)

📆 Data e horário: terça-feira, 20 de outubro de 2026, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Maracanã

📺 Transmissão:

🟨 Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)

🚩 Assistentes: Jorge Urrego (VEN) e Tulio Moreno (VEN)

🖥️ VAR: Juan Soto (VEN)

Provável escalação do Vasco (Técnico: Pedro Emanuel)

Léo Jardim; Puma Rodríguez (Paulo Henrique), Saldívia, Robert Renan e Cuiabano; Sosa, Thiago Mendes e Lescano; Nuno Moreira (Marino ou David), Adson e Bruno Duarte.

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Provável escalação do Boca Juniors (Técnico: Rodolfo Arruabarrena)

Montero; Lozano, Di Lollo, Facundo Herrera e Blanco; Ascacíbar, Leandro Paredes (Rodrigo Battaglia) e Delgado; Leonel Flores, Villa e Merentiel.