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Vasco x Boca Juniors: onde assistir, horário e escalações

Cruz-Maltino busca uma vga na final da Sul-Americana após vencer na ida

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
19/10/2026 15:11
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Copa Sul-Americana 2026 - Vasco x Boca Juniors
Onde assistir ao vivo a partida entre Vasco e Boca Juniors pelo Copa Sul-Americana 2026 (Arte / Lance!)

Vasco e Boca Juniors se enfrentam nesta terça-feira (20), às 21h30, no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela semifinal da Copa Sul-Americana. Na partida de ida, o Cruz-Maltino vence por 1 a 0 e agora pode jogar pelo empate para se classificar. O confronto, válido pela semifinal do torneio, terá transmissão do SBT, SBT Sports (YouTube) e Paramount+.

➡️ O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Ficha do jogo

ESCUDO VASCO
VAS
Boca
CAB
Semifinais
Sul-Americana
Data e Hora
terça-feira, 20 de setembro de 2026, às 21h30 (de Brasília)
Local
Maracanã
Árbitro
Jesús Valenzuela (VEN)
Assistentes
Jorge Urrego (VEN) e Tulio Moreno (VEN)
Var
Juan Soto (VEN)
Onde assistir
Clique para assistir no Paramount+ com 30 dias grátis!

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Como chegam Vasco x Boca Juniors

Para o confronto decisivo contra o Boca Juniors, o Cruz-Maltino já tem duas ausências confirmadas. Andrés Gómez cumpre suspensão, enquanto Colidio não pode atuar porque não foi inscrito na competição. A lista de desfalques, porém, ainda pode aumentar. Paulo Henrique deixou o jogo contra o São Paulo com dores na região do quadril, enquanto Spinelli trata uma lesão no pé. Barros, por sua vez, também se recupera de uma lesão no pé, sofrida após um acidente automobilístico. Já Nuno Moreira está com um quadro de gripe e também é dúvida.

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Após vencer o primeiro duelo entre as equipes, o Vasco perdeu para o São Paulo por 1 a 0, pelo Brasileirão. Na ocasião, o técnico Pedro Emanuel optou por preservar apenas dois titulares: o volante Thiago Mendes e o zagueiro Saldivia, que não iniciaram a partida.

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Do lado argentino, a principal novidade é o retorno do volante Leandro Paredes, que volta a ficar à disposição e aparece entre os relacionados. Rodrigo Battaglia, outro volante do elenco, também se recuperou de lesão e pode ganhar minutos na partida decisiva.

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✅ FICHA TÉCNICA
VASCO X BOCA JUNIORS
SUL-AMERICANA - SEMIFINAIS (VOLTA)
📆 Data e horário: terça-feira, 20 de outubro de 2026, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Maracanã
📺 Transmissão:
🟨 Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)
🚩 Assistentes: Jorge Urrego (VEN) e Tulio Moreno (VEN)
🖥️ VAR: Juan Soto (VEN)

Provável escalação do Vasco (Técnico: Pedro Emanuel)

Léo Jardim; Puma Rodríguez (Paulo Henrique), Saldívia, Robert Renan e Cuiabano; Sosa, Thiago Mendes e Lescano; Nuno Moreira (Marino ou David), Adson e Bruno Duarte.

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Provável escalação do Boca Juniors (Técnico: Rodolfo Arruabarrena)

Montero; Lozano, Di Lollo, Facundo Herrera e Blanco; Ascacíbar, Leandro Paredes (Rodrigo Battaglia) e Delgado; Leonel Flores, Villa e Merentiel.

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