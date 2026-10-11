O Vasco empatou sem gols com o Remo neste sábado (10), em São Januário, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Cruz-Maltino chegou a 35 pontos e ocupa a 14ª colocação. Apesar de estar nas semifinais da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana, a equipe ainda precisa somar pontos para afastar de vez o risco de rebaixamento.

Entre os torcedores, uma discussão frequente é se a possibilidade de queda ainda preocupa o clube ou se o time pode concentrar suas atenções nas copas. Para ajudar a entender o cenário, o Lance! levantou a pontuação dos quatro últimos colocados nas dez edições anteriores do Brasileirão, considerando a classificação após 29 partidas disputadas.

continua após a publicidade

➡️ Justiça suspende liminar que obrigava Maracanã a receber Vasco x Boca

O histórico mostra que nenhum time com mais de 35 pontos após 29 jogos foi rebaixado nesse período. Por outro lado, duas equipes que somavam exatamente essa pontuação acabaram caindo: o Criciúma, em 2024, e o Ceará, em 2025. Ou seja, se tivesse vencido o Remo, o Vasco teria ultrapassado essa marca e alcançado uma pontuação que, de acordo com o recorte histórico, nenhum rebaixado havia atingido.

O levantamento, porém, não garante a permanência do Cruz-Maltino. Com partidas ainda por disputar, o time de Pedro Emanuel precisa continuar somando pontos para não depender dos resultados dos concorrentes na reta final da competição.

continua após a publicidade

Veja a pontuação dos rebaixados nas últimas dez edições

2016: Internacional (17º), Figueirense (18º), Santa Cruz (19º) e América-MG (20º) — todos tinham menos de 35 pontos.

Internacional (17º), Figueirense (18º), Santa Cruz (19º) e América-MG (20º) — todos tinham menos de 35 pontos. 2017: Coritiba (17º), Avaí (18º), Ponte Preta (19º) e Atlético-GO (20º) — todos tinham menos de 35 pontos.

Coritiba (17º), Avaí (18º), Ponte Preta (19º) e Atlético-GO (20º) — todos tinham menos de 35 pontos. 2018: América-MG (17º), Sport (18º), Vitória (19º) e Paraná (20º) — todos tinham menos de 35 pontos.

América-MG (17º), Sport (18º), Vitória (19º) e Paraná (20º) — todos tinham menos de 35 pontos. 2019: Cruzeiro (17º), CSA (18º), Chapecoense (19º) e Avaí (20º) — todos tinham menos de 35 pontos.

Cruzeiro (17º), CSA (18º), Chapecoense (19º) e Avaí (20º) — todos tinham menos de 35 pontos. 2020: Vasco (17º), Goiás (18º), Coritiba (19º) e Botafogo (20º) — todos tinham menos de 35 pontos.

Vasco (17º), Goiás (18º), Coritiba (19º) e Botafogo (20º) — todos tinham menos de 35 pontos. 2021: Grêmio (17º), Bahia (18º), Sport (19º) e Chapecoense (20º) — todos tinham menos de 35 pontos.

Grêmio (17º), Bahia (18º), Sport (19º) e Chapecoense (20º) — todos tinham menos de 35 pontos. 2022: Ceará (17º), Atlético-GO (18º), Avaí (19º) e Juventude (20º) — todos tinham menos de 35 pontos.

Ceará (17º), Atlético-GO (18º), Avaí (19º) e Juventude (20º) — todos tinham menos de 35 pontos. 2023: Santos (17º), Goiás (18º), Coritiba (19º) e América-MG (20º) — todos tinham menos de 35 pontos.

Santos (17º), Goiás (18º), Coritiba (19º) e América-MG (20º) — todos tinham menos de 35 pontos. 2024: Athletico-PR (17º), Criciúma (18º), Atlético-GO (19º) e Cuiabá (20º) — o Criciúma tinha 35 pontos.

Athletico-PR (17º), Criciúma (18º), Atlético-GO (19º) e Cuiabá (20º) — o Criciúma tinha 35 pontos. 2025: Ceará (17º), Fortaleza (18º), Juventude (19º) e Sport (20º) — o Ceará tinha 35 pontos.

Lucas Piton finaliza em Vasco x Remo (Foto: Peter Ilicciev/Agencia Enquadrar/Folhapress)

Pedro Emanuel admite que duelo com o Boca pode ter afetado o foco do Vasco

Após o empate com o Remo, Pedro Emanuel foi questionado se a proximidade do confronto com o Boca Juniors, pela semifinal da Copa Sul-Americana, poderia ter prejudicado a concentração da equipe. O treinador reconheceu que a expectativa por uma partida decisiva pode afetar o foco dos jogadores, mesmo quando há comprometimento físico.

— Sei que, se vocês forem procurar os números das sequências de jogos... Atingimos três vitórias consecutivas no Brasileiro e queríamos a quarta. Acredito que todos os jogadores pensassem nisso. Mas eu também fui jogador, joguei Champions League. Sei que normalmente, antes dos jogos da Champions, por mais que os jogadores digam que não, o subconsciente acaba os tirando um pouco do foco. Mesmo que estejam comprometidos fisicamente, mentalmente, por vezes, isso não acontece. Temos que combater isso? Temos. Temos que fazer melhor? Temos — afirmou.

continua após a publicidade

Pedro Emanuel em entrevista coletiva (Foto: Pedro Cobalea/Lance!)

O português também lamentou o resultado diante da torcida vascaína, que compareceu a São Januário e apoiou a equipe durante a partida. Para o treinador, o desempenho ficou abaixo do necessário para conquistar os três pontos.

— O meu grande lamento é não termos oferecido à nossa torcida os três pontos que ela merecia. Eles têm estado ao nosso lado e hoje, se houve alguém que venceu nesse jogo, foi a nossa torcida, que não nos abandonou. Tentou nos injetar sempre a energia que estávamos precisando — disse.

continua após a publicidade

➡️ Pedro Emanuel admite influência do Boca em empate do Vasco: 'Pouco do foco'

Apesar da frustração, Pedro Emanuel evitou tratar o empate como motivo para alarme, mas destacou a necessidade de manter a regularidade na reta final do campeonato.

— Temos noção de que não vamos ganhar todos os jogos até o fim. O que nós temos que ter a noção é que temos que somar pontos em quase todos os jogos até o final. Hoje não conseguimos três, levamos um, e no fim veremos se vai ser mais ou menos satisfatório. Hoje foi um dia em que conseguimos menos, e tenho que assumir. Não é nem pode ser um drama, temos feito resultados fantásticos, mas tem que ser um alerta para nós — concluiu.

continua após a publicidade

📲 Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

📲 Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.