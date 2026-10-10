Às vésperas de enfrentar o Boca Juniors, na Argentina, pela Copa Sul-Americana, o Vasco empatou sem gols com o Remo neste sábado (10), em São Januário, pelo Campeonato Brasileiro. Após a partida, o técnico Pedro Emanuel admitiu que a proximidade do compromisso em Buenos Aires pode ter afetado a concentração dos jogadores e reconheceu que a equipe ficou abaixo do esperado.

➡️ Justiça suspende liminar que obrigava Maracanã a receber Vasco x Boca

O Vasco vinha de três vitórias consecutivas e buscava ampliar a sequência diante do Remo. Apesar de controlar as ações e criar oportunidades, o Cruz-Maltino não conseguiu marcar. Na avaliação de Pedro Emanuel, a circulação lenta da bola facilitou o trabalho defensivo do adversário, que montou uma linha de cinco jogadores para fechar os espaços.

continua após a publicidade

— Eu sei que vocês foram procurar os números das sequências de jogos e atingimos três vitórias. Acredito que todos os jogadores pensassem nisso. Mas eu também fui jogador. Mesmo que estejam bem fisicamente antes de um jogo como o da Champions, mentalmente, às vezes, isso não acontece da mesma forma. O subconsciente pode retirar um pouco do foco — explicou.

Pedro Emanuel em Vasco x Remo pelo Brasileirão (Foto: Celso Pupo /Fotoarena/Folhapress)

📲 Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Treinador cobra evolução antes de enfrentar o Boca

Pedro Emanuel reconheceu que o Vasco precisa melhorar a atuação apresentada em São Januário. O treinador afirmou que a equipe deveria ter acelerado a circulação da bola quando encontrava jogadores livres, em vez de permitir que o Remo se reorganizasse defensivamente.

continua após a publicidade

— Faltou paciência, mas paciência não quer dizer lentidão. Abusamos da circulação lenta da bola e precisávamos ter mais fluidez quando encontrássemos o homem livre. Tivemos situações que poderiam nos colocar à frente do placar, mas não conseguimos — avaliou.

O técnico, porém, evitou transformar o empate em motivo de alarme. Ele lembrou a evolução recente da equipe e destacou a importância de somar pontos ao longo do Campeonato Brasileiro, mesmo reconhecendo a frustração pelo resultado diante da torcida.

continua após a publicidade

— Temos que combater isso e fazer melhor. Hoje não conseguimos os três pontos, mas somamos mais um. Temos a noção de que não vamos ganhar todos os jogos até o final, mas precisamos somar pontos em quase todos. Foi um dia menos conseguido e tenho que assumir isso. Não pode ser um drama, mas precisa servir de alerta — afirmou.

Lucas Piton finaliza em Vasco x Remo (Foto: Peter Ilicciev/Agencia Enquadrar/Folhapress)

Pedro Emanuel lamenta resultado em São Januário

O treinador também fez questão de destacar o apoio dos torcedores durante a partida. Embora parte da torcida tenha vaiado a equipe após o apito final, Pedro Emanuel afirmou que o incentivo recebido ao longo do confronto foi importante e lamentou não ter conseguido retribuir com uma vitória.

continua após a publicidade

— Minha grande decepção foi não termos oferecido à nossa torcida os três pontos que merecia. Ela não nos abandonou e tentou nos dar a energia de que precisávamos. A parte dela foi mais do que cumprida — declarou.

Com o empate, o Vasco chegou aos 35 pontos e permaneceu na 14ª colocação do Brasileirão. Agora, o elenco muda o foco para o confronto contra o Boca Juniors, na Argentina. A equipe terá pouco tempo para ajustar a circulação ofensiva e recuperar o nível de atuação antes de um compromisso que Pedro Emanuel classificou como um grande desafio.

continua após a publicidade

Pedro Emanuel em Vasco x Remo pelo Brasileirão (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)

📲 Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.