Vasco e Remo empatam sem gols em São Januário
Cruz-Maltino está na 14ª posição com 35 pontos; já o Leão, segue na penulitma com 25
Vasco e Remo empataram sem gols na noite deste sábado (10), em São Januário, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Gigante da Colina chega a 35 pontos e está na 14ª colocação. Já o Leão segue na penúltima posição, com 25.
➡️ Justiça suspende liminar que obrigava Maracanã a receber Vasco x Boca
Como foi Vasco x Remo?
45 minutos sem grandes emoções
Primeiro tempo morno em São Januário. O Vasco controlou as ações, mas não conseguiu ser tão efetivo quanto nas últimas rodadas. O Remo tentou explorar os contra-ataques, mas esbarrou nas boas atuações de Saldivia e Robert Renan nas coberturas defensivas.
📲 Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco
Falta de eficiência cruz-maltina
No segundo tempo, o Vasco ampliou ainda mais o domínio da partida, mas seguiu sem efetividade no último terço do campo. David desperdiçou ao menos duas boas chances de marcar, enquanto Spinelli, que entrou em seu lugar, também perdeu uma oportunidade. Além da falta de pontaria, o Cruz-Maltino teve outra preocupação: Colidio sentiu a parte posterior da coxa esquerda e precisou ser substituído por Nuno Moreira. Na reta final, Andrés Gómez ainda teve a chance de garantir os três pontos, mas finalizou em cima do goleiro Marcelo Rangel.
Visão do Lance!
Lance Capital 💡
Já nos acréscimos, Ramon Rique encontrou Andrés Gómez, que saiu cara a cara com o goleiro e finalizou cruzado, mas parou em boa defesa de Marcelo Rangel.
Deu aula 🏅
Do lado do Vasco, a dupla Saldivia e Robert Renan tiveram uma atuação segura. Já no time do Leão, o goleiro Marcelo Rangel foi o destaque.
Ficou abaixo 📉
O atacante David perdeu boas oportunidades de marcar pelo lado do Vasco, antes de ser substituído por Spinelli.
Não vou ver isso sozinho 😳
Ainda no primeiro tempo, David teve a chance de finalizar dentro da área e abrir o placar para o Vasco, mas o atacante acabou furando.
✅ FICHA TÉCNICA
VASCO X REMO
CAMPEONATO BRASILEIRO - 30ª RODADA
📆 Data e horário: sábado, 10 de outubro de 2026, às 18h (de Brasília)
📍 Local: São Januário
🟨 Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)
🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Evandro de Melo Lima (SP)
🖥️ VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)
⚽ Gols: -
🟨 Cartões amarelos: Zé Ivaldo (ECR), Saldivia (VAS) Jair (VAS)
🟥 Cartões vermelhos:
Escalação do Vasco (Técnico: Pedro Emanuel)
Léo Jardim; Puma, Saldivia, Robert Renan e Lucas Piton (Cuiabano); Jair, Thiago Mendes e Lescano (Ramon Rique); Andrés Gómez, Colidio (Nuno Moreira) e David (Spinelli).
Escalação do Remo (Técnico: Thiago Carpini)
Marcelo Rangel; Marcelinho (David Braga), Marllon, Zé Ivaldo, Marlon (Mayk); Zé Welison, Zé Ricardo (Picco), Patrick, Pikachu (Matheus Alexandre), Eduardo Mello (Jajá) e G. Taliari. (Técnico: Thiago Carpini)
Tudo sobre
Fora de Campo
Torcida do Vasco aponta culpado por empate com o Remo: 'Errou'Há 10 minutos
São Paulo
São Paulo tem retornos de titulares contra o Vitória; veja a escalaçãoHá 14 minutos
Futebol Nacional
Conmebol define arbitragem de Fluminense x Palmeiras pela semifinal da LibertadoresHá 2 horas
Botafogo
Botafogo vive pior campanha como visitante na Era SAF no BrasileirãoHá 2 horas
Vasco
Pedro Emanuel opta por poupar alguns titulares em Vasco x Remo; veja a escalaçãoHá 3 horas
Corinthians
Mascherano recusa chance de assumir o comando do CorinthiansHá 3 horas
Mais LANCE!