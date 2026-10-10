Justiça suspende liminar que obrigava Maracanã a receber Vasco x Boca

A Justiça suspendeu a liminar que obrigava o Consórcio Fla-Flu a disponibilizar o Maracanã para o confronto entre Vasco e Boca Juniors, pela semifinal da Copa Sul-Americana. Com a decisão deste sábado (10), deixa de valer a obrigação de liberar o estádio para a partida.

A desembargadora Suely Lopes Magalhães entendeu que o desembargador Marco Antônio Ibrahim não poderia rever, de forma individual, a decisão do relator Alexandre de Carvalho Mesquita. Segundo a magistrada, a questão deveria ser analisada pelo próprio relator ou submetida a julgamento colegiado.

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Outro ponto destacado na decisão foi o risco de segurança diante da possibilidade de reunir torcidas rivais na mesma região. Na noite do confronto entre Vasco e Boca Juniors, o Maracanãzinho receberá Flamengo e Botafogo, pelo basquete.

A desembargadora também citou o parecer do Batalhão Especializado de Policiamento em Estádios (BEPE), que considera o Estádio Nilton Santos apto a receber a partida. Para a magistrada, a preferência das autoridades policiais pelo Maracanã não significa que a utilização do estádio seja indispensável para garantir a segurança do evento.

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Estádio do Maracanã (Foto: Daniel Brasil/Maracanã)

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Disputa judicial continua

A decisão não determina se o Vasco tem direito de utilizar o Maracanã nem avalia se a recusa do Consórcio Fla-Flu em ceder o estádio foi legítima. O mandado de segurança seguirá para o relator Joaquim Domingos de Almeida Neto, e o caso ainda será submetido ao Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ).

O Vasco tentou levar o jogo de volta da semifinal da Sul-Americana contra o Boca Juniors, marcado para o dia 20 de outubro, para São Januário. O estádio, porém, ainda depende de autorização para receber a partida, uma vez que o regulamento da Conmebol prevê capacidade mínima de 30 mil espectadores para essa fase da competição.

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