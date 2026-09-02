Vasco está definido para partida decisiva contra o Vitória; veja a escalação
Cruz-Maltino enfrenta o Leão da Barra em busca de uma vaga na semifinal
O treinador Pedro Emanuel definiu os 11 jogadores do Vasco que vão iniciar a partida contra o Vitória em busca da classificação para as semifinais da Copa do Brasil. Para a partida, o treinador repetiu a base que venceu o adversário baiano na primeira partida entre as equipes. As únicas diferenças são as entradas de Sosa na vaga de Barros, que está suspenso, e Adson no lugar de Colidio.
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Escalação do Vasco
Com isso, o Cruz-Maltino entra em campo com: Léo Jardim, Puma, Cuesta, Robert Renan e Piton; Sosa, Ramon Rique e Thiago Mendes; Adson, Andrés Gómez e Spinelli.
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Escalação do Vitória
Em busca de reverter o resultado do primeiro jogo, o treinador Jair Ventura definiu a escalação do Vitória com: Lucas Arcanjo; Mateus Silva, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Walace, Zé Vítor e Matheuzinho; Tarzia, Erick e Renato Kayzer.
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Onde assistir Vitória x Vasco?
✅ FICHA TÉCNICA
Vasco🆚Vitória
🏆 Copa do Brasil – Quartas de final (jogo de ida)
📆 Data e horário: quarta-feira, 2 de setembro de 2026, 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Barradão, Salvador (BA)
👁️ Onde assistir: Globo, SporTV, Premiere e Amazon Prime Video
🕴️ Arbitragem: Rafael Rodrigo Klein (RS)
🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE)
📺 VAR: Daiane Muniz (SP)
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