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Vasco está definido para partida decisiva contra o Vitória; veja a escalação

Cruz-Maltino enfrenta o Leão da Barra em busca de uma vaga na semifinal

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
02/09/2026 20:32
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Pedro Emanuel, técnico do Vasco
Pedro Emanuel, técnico do Vasco (Foto: Mauro Pimentel/AFP)

O treinador Pedro Emanuel definiu os 11 jogadores do Vasco que vão iniciar a partida contra o Vitória em busca da classificação para as semifinais da Copa do Brasil. Para a partida, o treinador repetiu a base que venceu o adversário baiano na primeira partida entre as equipes. As únicas diferenças são as entradas de Sosa na vaga de Barros, que está suspenso, e Adson no lugar de Colidio.

➡️ Vitória x Vasco: onde assistir, horário e prováveis escalações pela Copa do Brasil

Escalação do Vasco

Com isso, o Cruz-Maltino entra em campo com: Léo Jardim, Puma, Cuesta, Robert Renan e Piton; Sosa, Ramon Rique e Thiago Mendes; Adson, Andrés Gómez e Spinelli.

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➡️ Vasco avança por Alan Lescano, mas ainda depende de empréstimo

Andrés Gómez, Puma e Paulo Henrique comemoram gol do Vasco na primeira partida contra o Vitória
Andrés Gómez, Puma e Paulo Henrique comemoram gol do Vasco na primeira partida contra o Vitória (Foto: Matheus Lima/Vasco)

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Escalação do Vitória

Em busca de reverter o resultado do primeiro jogo, o treinador Jair Ventura definiu a escalação do Vitória com: Lucas Arcanjo; Mateus Silva, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Walace, Zé Vítor e Matheuzinho; Tarzia, Erick e Renato Kayzer.

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Onde assistir Vitória x Vasco?

✅ FICHA TÉCNICA
Vasco🆚Vitória
🏆 Copa do Brasil – Quartas de final (jogo de ida)

📆 Data e horário: quarta-feira, 2 de setembro de 2026, 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Barradão, Salvador (BA)
👁️ Onde assistir: Globo, SporTV, Premiere e Amazon Prime Video
🕴️ Arbitragem: Rafael Rodrigo Klein (RS)
🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE)
📺 VAR: Daiane Muniz (SP)

📺➡️ Clique para assistir no Sporttv.
📺➡️ Clique para assistir no Premiere.
📺➡️ Clique para assistir no TV Globo.
📺➡️ Clique para assistir no Amazon Prime Video

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