O treinador Pedro Emanuel definiu os 11 jogadores do Vasco que vão iniciar a partida contra o Vitória em busca da classificação para as semifinais da Copa do Brasil. Para a partida, o treinador repetiu a base que venceu o adversário baiano na primeira partida entre as equipes. As únicas diferenças são as entradas de Sosa na vaga de Barros, que está suspenso, e Adson no lugar de Colidio.

➡️ Vitória x Vasco: onde assistir, horário e prováveis escalações pela Copa do Brasil

Escalação do Vasco

Com isso, o Cruz-Maltino entra em campo com: Léo Jardim, Puma, Cuesta, Robert Renan e Piton; Sosa, Ramon Rique e Thiago Mendes; Adson, Andrés Gómez e Spinelli.

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Andrés Gómez, Puma e Paulo Henrique comemoram gol do Vasco na primeira partida contra o Vitória (Foto: Matheus Lima/Vasco)

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Escalação do Vitória

Em busca de reverter o resultado do primeiro jogo, o treinador Jair Ventura definiu a escalação do Vitória com: Lucas Arcanjo; Mateus Silva, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Walace, Zé Vítor e Matheuzinho; Tarzia, Erick e Renato Kayzer.

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Onde assistir Vitória x Vasco?

✅ FICHA TÉCNICA

Vasco🆚Vitória

🏆 Copa do Brasil – Quartas de final (jogo de ida)

📆 Data e horário: quarta-feira, 2 de setembro de 2026, 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Barradão, Salvador (BA)

👁️ Onde assistir: Globo, SporTV, Premiere e Amazon Prime Video

🕴️ Arbitragem: Rafael Rodrigo Klein (RS)

🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE)

📺 VAR: Daiane Muniz (SP)

📺➡️ Clique para assistir no Sporttv.

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📺➡️ Clique para assistir no TV Globo.

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