A classificação do Vasco para a semifinal da Copa do Brasil fez Pedro Emanuel aumentar o tom sobre as ambições da equipe na competição. Após a vitória por 2 a 0 sobre o Vitória, nesta quarta-feira (2), o treinador reconheceu a dificuldade do próximo desafio, diante do Palmeiras, mas afirmou que o time não pode estabelecer limites para o que pode alcançar.

- Temos um adversário muito difícil, provavelmente a equipe que mais ganhou títulos nos últimos anos no Brasil. Mas a equipe já demonstrou que não existem impossíveis e sonhar faz parte da vida. Vamos tentar fazê-lo - afirmou o treinador.

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O Vasco chega à semifinal pelo terceiro ano consecutivo e terá pela frente um dos principais vencedores do futebol brasileiro nos últimos anos. Para o treinador, a trajetória da equipe até aqui mostra que o grupo tem condições de competir mesmo diante de adversários considerados favoritos.

A classificação diante do Vitória também foi valorizada pela maneira como o time conseguiu lidar com um início de partida complicado. Pedro Emanuel reconheceu que a equipe sofreu com a pressão dos donos da casa, mas destacou a capacidade de resistir e manter a concentração até encontrar os espaços para definir o confronto.

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- Fomos valentes, fomos guerreiros, soubemos sofrer e estar por baixo do jogo e soubemos, no momento certo, criar nossas oportunidades. Foi uma pena criarmos várias oportunidades e só no final decidirmos o jogo, mas é o futebol. Temos que ter melhor aproveitamento, já falamos em coletivas anteriores. É um trabalho que podemos aprimorar e sermos mais eficientes. Vai nos permitir ter mais confiança durante o jogo. No geral, a equipe fez um bom jogo, muito competitiva e concentrada até o final. No último jogo, sofremos gol nos acréscimos, hoje não. Estivemos muito focados. É uma competição que queremos chegar ao final.

Andrés Gómez celebra gol contra o Vitória (Foto: Fillipe Alves/Ag. F8/Folhapress)

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O treinador também fez questão de ressaltar que o Vasco não entrou em campo para administrar a vantagem construída no primeiro jogo. Segundo ele, a postura adotada fora de casa foi reflexo da mentalidade que o grupo vem apresentando desde sua chegada.

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- Nós viemos para cá para ganhar, não viemos segurar o resultado da ida. Acho que isso é um grande mérito da mentalidade dos jogadores - afirmou.

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A força demonstrada na Copa do Brasil contrasta com o momento vivido pelo Vasco no Campeonato Brasileiro. Pedro Emanuel admitiu que a equipe ainda precisa encontrar maior estabilidade emocional na competição nacional, principalmente quando sofre um golpe durante as partidas.

- Acho que temos mostrado que temos trabalhado neste sentido. No Brasileiro, está nos faltando uma estabilidade emocional quando algumas coisas não acontecem quando queremos. Volto a dizer, no jogo contra o Santos, que era muito importante, tivemos oportunidades e não marcamos. No primeiro momento em que sofremos, desligamos do jogo, e isso não pode acontecer. Precisamos acreditar como hoje, até o final.

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- Temos que perceber de que forma vamos superar isso. Este é um aspecto mais mental do que físico, e hoje mostramos isso. Mostramos que queríamos vencer e fizemos uma boa partida. Não por demérito do Vitória, mas por mérito nosso. Executamos bem o que estava previsto para o jogo, e isso faz parte dos jogadores acreditarem no que fazemos no trabalho. Acho que este mérito é dos jogadores. O grupo tem mostrado que está junto, está forte, está competitivo e está preparado para todas as lutas. Principalmente no Brasileiro, que queremos sair daquela zona perigosa onde ninguém quer estar.

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A classificação também teve um significado especial para o treinador pela relação que o time vem reconstruindo com a torcida. Pedro Emanuel agradeceu aos vascaínos que acompanharam a equipe mesmo longe do Rio e afirmou que o trabalho realizado pelo grupo ajudou a recuperar a confiança dos torcedores.

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- Acho que há muito mérito dos jogadores. Quando cheguei aqui, voltei a ligar a ficha à corrente, mas foram eles que fizeram todo o resto. Queria também agradecer a esta torcida fantástica, que hoje mais uma vez esteve presente, mesmo longe do Rio e do nosso habitat natural, e nos apoiou. Nós ganhamos com os nossos torcedores, jogamos para eles e gostamos de vê-los felizes, tal como nós também ficamos no fim de cada jogo. Qualquer torcedor gosta de ver a sua equipe lutar, fazê-lo acreditar e, acima de tudo, ganhar. E foi isso que este grupo de trabalho fez: devolveu essa crença à torcida.

Com a vaga garantida, o Vasco segue dividindo suas atenções entre a tentativa de se afastar da parte de baixo do Campeonato Brasileiro e os sonhos de conquistar a Copa do Brasil e a Sul-Americana. O Cruz-Maltino volta a campo no próximo sábado (5) para enfrentar o Fluminense em busca de sair do Z-4 do Brasileirão.

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