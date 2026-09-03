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Dê suas notas: Vasco vence com gols de Puma e Andrés Gómez

Cruz-Maltino chegou à semifinal da Copa do Brasil pelo terceiro ano seguido

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
03/09/2026 00:16
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Andrés Gómez celebra gol contra o Vitória
Andrés Gómez celebra gol contra o Vitória (Foto: Fillipe Alves/Ag. F8/Folhapress)

O Vasco superou o Vitória por 2 a 0 e se classificou para a semifinal da Copa do Brasil. O Gigante da Colina já havia vencido o primeiro duelo por 1 a 0. Os gols foram marcados por Andrés Gómez e Puma Rodríguez, ambos no segundo tempo. Na próxima fase, o Cruz-Maltino enfrenta o Palmeiras em busca de uma vaga na final.

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Como foi Vitória e Vasco?

Primeiro tempo sem gols no Barradão

Nos primeiros 45 minutos, o Vasco voltou a sofrer com um problema que tem se repetido: a dificuldade para transformar o volume de jogo e as chances criadas em gols. Spinelli desperdiçou duas oportunidades claras, enquanto a equipe teve presença no ataque e conseguiu criar boas situações, mas não foi capaz de abrir o placar para encaminhar a classificação. Do outro lado, o Vitória parece ter encontrado o caminho para levar perigo e aposta principalmente nas bolas aéreas. A entrada de Sosa entre os zagueiros melhorou este problema crônico do Vasco na temporada, mas, ainda assim, as melhores chances do time baiano vieram pelo alto. Léo Jardim também voltou a demonstrar hesitação nas saídas do gol em cruzamentos.

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Vitória x Vasco no Barradão pela Copa do Brasil
Vitória x Vasco no Barradão pela Copa do Brasil (Foto: Junior Damasceno/MyPhoto Press/Folhapress)

Vasco encontra o caminho dos gols

No segundo tempo, o Vitória precisou partir para o abafa em busca do resultado e voltou com mais volume ofensivo, insistindo principalmente nas bolas aéreas, com cruzamentos e lançamentos alçados da intermediária. A pressão chegou a resultar em um gol de Luan Cândido, mas o jogador estava em posição de impedimento, e o lance foi anulado. O Vasco, por outro lado, continuou desperdiçando oportunidades, até que Andrés Gómez apareceu novamente para decidir. O atacante recebeu fora da área e marcou um belo gol de perna esquerda, em um lance muito semelhante ao que havia protagonizado no primeiro jogo entre as equipes. A partir daí, o Cruz-Maltino passou a controlar ainda mais a partida, enquanto o Vitória sentiu o golpe e perdeu força. Para fechar a classificação com autoridade, Puma Rodríguez marcou um golaço e selou a vitória do Vasco, que chega à semifinal da competição pelo terceiro ano consecutivo.

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✅ FICHA TÉCNICA
Vasco🆚Vitória
🏆 Copa do Brasil – Quartas de final (jogo de ida)

📆 Data e horário: quarta-feira, 2 de setembro de 2026, 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Barradão, Salvador (BA)
👁️ Onde assistir: Globo, SporTV, Premiere, Ge TV e Amazon Prime Video
🕴️ Arbitragem: Rafael Rodrigo Klein (RS)
🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE)
📺 VAR: Daiane Muniz (SP)
⚽ Gols: Andrés Gómez (VAS) e Puma (VAS)
🟨 Cartões amarelos: Cacá (VIT), Luan Cândido (VIT), Puma (VAS)
🟥 Cartões vermelhos: -

🔴⚫🦁 Vitória (Técnico: Jair Ventura)

Lucas Arcanjo; Mateus Silva (Fabiano Souza), Cacá (Marinho), Luan Cândido e Ramon (Edenílson); Walace (Osvaldo), Zé Vítor e Matheuzinho; Tarzia, Erick e Renato Kayzer (Renê).

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⚫⚪💢 Vasco (Técnico: Pedro Emanuel)

Léo Jardim, Puma, Cuesta, Robert Renan e Piton (Lucas Freitas); Sosa, Ramon Rique (Tchê Tchê) e Thiago Mendes; Adson (Colidio), Andrés Gómez (Marino Hinestroza) e Spinelli (David).

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