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777 dá aval para venda de 90% da nova SAF do Vasco

Acordo entre as partes permite avanço do processo de criação e venda da nova estrutura do futebol cruz-maltino

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
02/09/2026 23:55
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777-partners-vasco
Membros da 777 Partners durante visita ao CT Moacyr Barbosa (Foto: Daniel Ramalho/Vasco)

A 777 Carioca LLC e o Vasco chegaram a um consenso para encerrar as divergências que estavam sendo discutidas em procedimento arbitral. Como parte do acordo, a empresa também informou à Justiça que não fará oposição à venda de 90% das ações da nova SAF que será criada pelo clube.

A manifestação foi apresentada conjuntamente pelo Club de Regatas Vasco da Gama, pela Vasco da Gama SAF e pela 777 Carioca LLC no processo de recuperação judicial. No documento, as partes comunicaram a existência de um acordo no Procedimento Arbitral nº 10/2024, conduzido pela Câmara FGV de Mediação e Arbitragem.

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Com a solução consensual da disputa, a 777 retirou eventuais obstáculos ao processo de reorganização do futebol do Vasco. A empresa declarou que concorda com as medidas previstas no Plano de Recuperação Judicial e não se opõe à criação de uma nova Sociedade Anônima do Futebol.

Pedrinho Coletiva Vasco
Pedrinho em coletiva do Vasco (Foto: Divulgação/Vasco)

A estrutura será formada a partir da transferência dos ativos desportivos atualmente vinculados à Vasco SAF para uma nova empresa, em uma operação conhecida como dropdown. Na sequência, está prevista a criação de uma Unidade Produtiva Isolada (UPI Equity), que permitirá a venda judicial de 90% das ações da Nova SAF.

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O acordo também contempla a realização do processo competitivo para definir o comprador da participação majoritária. A 777 declarou não ter objeção à conclusão dessa disputa e à posterior transferência dos 90% das ações da Nova SAF para o vencedor.

Dessa forma, o entendimento alcançado entre as partes abre caminho para o Vasco avançar na reformulação de sua estrutura societária no futebol. A resolução na arbitragem elimina um dos pontos de conflito existentes e permite o prosseguimento das etapas previstas no processo de recuperação judicial.

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